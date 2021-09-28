«Не нужно вилять хвостом». Почему Слуцкая набросилась на знаменитую гимнастку Утяшеву

Самая титулованная и знаменитая российская фигуристка до эпохи Этери Тутберидзе умеет ярко ворваться в информационное пространство. На этот раз Ирина Слуцкая внезапно оказалась участницей скандала в… художественной гимнастике.
Двукратная чемпионка мира просто не смогла пройти мимо высказывания бывшей гимнастки, а ныне звезды шоу-бизнеса Ляйсан Утяшевой. Встав на сторону Алины Кабаевой, фигуристка буквально набросилась на её оппонентку.
Что же так задело Слуцкую? И почему её мнение в данной ситуации действительно имеет значение?
Кабаеву возмутил комментарий Утяшевой
Конфликт между Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой разгорелся на почве главного скандала Олимпиады в Токио. Если вдруг эта история каким-то чудом прошла мимо вас, то коротко напомним. Российская гимнастка Дина Аверина при очень спорном судействе проиграла израильтянке Линой Ашрам и завоевала серебро в личном многоборье.
О предвзятости арбитров и «краже» золота у России говорили все. Более того, даже малейший позитив в адрес Ашрам вызывал у общественности резкий негатив. В подобной ситуации оказалась и Ляйсан Утяшева. Бывшая спортсменка, а ныне звезда шоу-бизнеса тепло поддержала сестёр Авериных и усомнилась в объективности судей. Но при этом ещё и позволила себе отдать должное Линой Ашрам.
«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конёк… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду», — в частности написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».
Именно эта часть поста Ляйсан и вызвала возмущение у некоторых пользователей. Досталось гимнастке и от старшей и более титулованной коллеги. Алина Кабаева заявила, что Утяшева вообще не имеет права комментировать «позорное и несправедливое судейство», потому как сама не добывала наград крупных турниров в личном многоборье.
Слуцкая вмешалась в конфликт гимнасток
Ляйсан на критику со стороны Кабаевой никак не ответила, и вроде бы на этом история должна была закончиться. Однако в потухшем было конфликте появилась третья сторона. Фигуристка Ирина Слуцкая вмешалась в спор двух гимнасток. Двукратная медалистка Олимпиады поддержала Кабаеву и набросилась на Утяшеву. Ирина напомнила, что Ляйсан, в отличие от Алины, не имела в карьере крупных побед, поэтому они находятся «в разных весовых категориях». Также Ирина добавила, что своим успехом Утяшева обязана тренеру Ирине Винер-Усмановой, поэтому она должна была поддержать российскую сторону.
«Исходя из этой реальности, надо было бы вести себя прилично. И не бояться встать на защиту своей семьи, своей страны. «И дело не в грусти из-за поражения россиянок», а в возмущении из-за несправедливости и тревоги за сохранение духа олимпийского движения.
И в данном случае нужно было бы найти в себе силы для того, чтобы встать на защиту именно этих ценностей. Не нужно вилять хвостом и пытаться быть приятным человеком для всех во всех отношениях. Это и есть проявление силы. Как в спорте», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Известная фигуристка переживает за судьбу Пекина?
Надо отметить, что Слуцкая опубликовала свой пост гораздо позже, чем прозвучали резонансные комментарии гимнасток. И у неё были веские причины, чтобы высказать своё мнение. Ирина как никто другой знает, что такое разочарование от проигрыша на Олимпиаде. Дважды фигуристка лишалась золота, причём в Солт-Лейк-Сити разгорелся скандал, по масштабам соизмеримый с токийским. Ирина на американском льду уступила юной Саре Хьюз, когда судьи буквально вытянули последнюю на высшую ступень пьедестала. Но самое обидное, что за россиянку не стали бороться представители родной страны: протесты, поданные федерацией, почему-то запоздали, следовательно, результат остался неизменным.
В своём послании Слуцкая как раз неоднократно упоминала, что необходимо вставать на защиту своих спортсменов. В своё время чиновникам не удалось отстоять её победу в Солт-Лейк-Сити, а уже через полгода повторение ситуации не исключено и в Пекине. Очевидно, что иностранные конкуренты постараются воспользоваться любой возможностью разбавить российский пьедестал в женском одиночном катании.
В этом контексте и позиция Слуцкой, и её желание высказаться абсолютно понятны и логичны. Другое дело, что настолько жёсткой риторики Утяшева всё-таки не заслужила.
- 28 сентября 2021
-
16:23
-
16:12
-
15:44
-
14:57
-
12:59
-
10:00
-
09:30
-
09:07
-
08:37
-
08:22
-
00:41
- 27 сентября 2021
-
21:10
-
19:03
-
18:01
-
16:27
-
16:26
-
16:00
-
14:47
-
14:43
-
13:30
-
13:22
-
11:39
-
11:15
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
09:35
-
09:30
-
00:34
-
00:10
- 26 сентября 2021
-
22:20
-
20:03
-
19:41
-
19:24
-
19:11