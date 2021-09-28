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Фигуристка Ирина Слуцкая вмешалась в конфликт Кабаевой и Утяшевой: что произошло, в чём претензии к Ляйсан, кто прав

«Не нужно вилять хвостом». Почему Слуцкая набросилась на знаменитую гимнастку Утяшеву
Екатерина Авдонина
Почему Слуцкая набросилась на Утяшеву
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Фигуристка неожиданно резко раскритиковала Ляйсан за позицию по скандалу на Олимпиаде. Но Ирина имеет на это полное право.

Самая титулованная и знаменитая российская фигуристка до эпохи Этери Тутберидзе умеет ярко ворваться в информационное пространство. На этот раз Ирина Слуцкая внезапно оказалась участницей скандала в… художественной гимнастике.

Двукратная чемпионка мира просто не смогла пройти мимо высказывания бывшей гимнастки, а ныне звезды шоу-бизнеса Ляйсан Утяшевой. Встав на сторону Алины Кабаевой, фигуристка буквально набросилась на её оппонентку.

Что же так задело Слуцкую? И почему её мнение в данной ситуации действительно имеет значение?

Кабаеву возмутил комментарий Утяшевой

Конфликт между Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой разгорелся на почве главного скандала Олимпиады в Токио. Если вдруг эта история каким-то чудом прошла мимо вас, то коротко напомним. Российская гимнастка Дина Аверина при очень спорном судействе проиграла израильтянке Линой Ашрам и завоевала серебро в личном многоборье.

О предвзятости арбитров и «краже» золота у России говорили все. Более того, даже малейший позитив в адрес Ашрам вызывал у общественности резкий негатив. В подобной ситуации оказалась и Ляйсан Утяшева. Бывшая спортсменка, а ныне звезда шоу-бизнеса тепло поддержала сестёр Авериных и усомнилась в объективности судей. Но при этом ещё и позволила себе отдать должное Линой Ашрам.

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конёк… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду», — в частности написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».

Именно эта часть поста Ляйсан и вызвала возмущение у некоторых пользователей. Досталось гимнастке и от старшей и более титулованной коллеги. Алина Кабаева заявила, что Утяшева вообще не имеет права комментировать «позорное и несправедливое судейство», потому как сама не добывала наград крупных турниров в личном многоборье.

Слуцкая вмешалась в конфликт гимнасток

Ляйсан на критику со стороны Кабаевой никак не ответила, и вроде бы на этом история должна была закончиться. Однако в потухшем было конфликте появилась третья сторона. Фигуристка Ирина Слуцкая вмешалась в спор двух гимнасток. Двукратная медалистка Олимпиады поддержала Кабаеву и набросилась на Утяшеву. Ирина напомнила, что Ляйсан, в отличие от Алины, не имела в карьере крупных побед, поэтому они находятся «в разных весовых категориях». Также Ирина добавила, что своим успехом Утяшева обязана тренеру Ирине Винер-Усмановой, поэтому она должна была поддержать российскую сторону.

«Исходя из этой реальности, надо было бы вести себя прилично. И не бояться встать на защиту своей семьи, своей страны. «И дело не в грусти из-за поражения россиянок», а в возмущении из-за несправедливости и тревоги за сохранение духа олимпийского движения.

И в данном случае нужно было бы найти в себе силы для того, чтобы встать на защиту именно этих ценностей. Не нужно вилять хвостом и пытаться быть приятным человеком для всех во всех отношениях. Это и есть проявление силы. Как в спорте», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

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Известная фигуристка переживает за судьбу Пекина?

Надо отметить, что Слуцкая опубликовала свой пост гораздо позже, чем прозвучали резонансные комментарии гимнасток. И у неё были веские причины, чтобы высказать своё мнение. Ирина как никто другой знает, что такое разочарование от проигрыша на Олимпиаде. Дважды фигуристка лишалась золота, причём в Солт-Лейк-Сити разгорелся скандал, по масштабам соизмеримый с токийским. Ирина на американском льду уступила юной Саре Хьюз, когда судьи буквально вытянули последнюю на высшую ступень пьедестала. Но самое обидное, что за россиянку не стали бороться представители родной страны: протесты, поданные федерацией, почему-то запоздали, следовательно, результат остался неизменным.

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В своём послании Слуцкая как раз неоднократно упоминала, что необходимо вставать на защиту своих спортсменов. В своё время чиновникам не удалось отстоять её победу в Солт-Лейк-Сити, а уже через полгода повторение ситуации не исключено и в Пекине. Очевидно, что иностранные конкуренты постараются воспользоваться любой возможностью разбавить российский пьедестал в женском одиночном катании.

В этом контексте и позиция Слуцкой, и её желание высказаться абсолютно понятны и логичны. Другое дело, что настолько жёсткой риторики Утяшева всё-таки не заслужила.

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