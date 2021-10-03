«С ним я летала». Как Тарасова обрела любовь всей жизни по совету гадалки

Про Татьяну Тарасову нередко говорят, что она замужем за фигурным катанием. Женщина, воспитавшая бесчисленное множество чемпионов, всю свою жизнь подчинила тяжёлой тренерской работе.

За пределами же катка ей долго не удавалось обрести простое женское счастье. В молодости Тарасова дважды выходила замуж, но по-настоящему счастливым для неё стал только третий брак. Союз тренера со знаменитым пианистом Владимиром Крайневым оказался удивительно прочным и долговечным. Татьяна Анатольевна была рядом с мужем до самой его смерти.

А судьбоносную встречу Тарасовой предсказала гадалка.

Тарасовой предсказали счастье на утренней росе

Татьяна Тарасова была замужем трижды. Первый брак с актёром Алексеем Самойловым продлился недолго — спустя два года после свадьбы супруги развелись. Второй брак закончился трагически — легкоатлет Василий Хоменков добровольно ушёл из жизни в 29 лет. О первых двух замужествах Тарасова не рассказывает. Создать по-настоящему счастливую семью Татьяне Анатольевне удалось только с третьей попытки. С пианистом Владимиром Крайневым она прожила 33 года.

Удачное замужество Тарасовой предсказала ясновидящая. Однажды тренер вместе с двумя подругами отправилась к бабушке Прасковье, гадающей на утренней росе. Старушка рассказала, что вскоре Татьяна выйдет замуж за творческого человека, который будет ниже её ростом. Она посоветовала девушке не задумываясь идти к алтарю, ведь новый возлюбленный сделает её счастливой. Тарасова отнеслась к предсказанию скептически. Но оно начало сбываться в этот же день.

После встречи с ясновидящей девушки решили заехать в гости к своей подруге Евгении Фрадкиной. Когда они пришли, в доме уже был Владимир Крайнев. Увидев мужчину, Тарасова рассмеялась и пошутила: «Вот моё счастье сидит». Пианист точно подходил под описание гадалки. Когда Татьяна собралась уходить на работу, Владимир вызвался довезти её до «Лужников».

«И вот мы с ним рядом едем через Каменный мост, и, когда спускались к «Ударнику», перед нами поднялись на небе две радуги прямо над Кремлём, клянусь. Я ему: «Две радуги. Я никогда в жизни такого не видела». А он мне: «Это к большому счастью». Через девять дней мы поженились», — рассказывала Тарасова.

«Вся семья была в ужасе, а я смеялась как ненормальная»

Не прошло и месяца со дня знакомства, как возлюбленные стали жить вместе. Вскоре они начали знакомить друг друга с семьями. Встреча с родными Татьяны прошла тепло и радушно. Владимир очень понравился маме и сестре Тарасовой. Невесте же пришлось куда тяжелее. Мать Крайнева временно жила в Кишинёве, где ухаживала за тяжелобольной бабушкой. Возлюбленные отправились к ним в гости на один день. Татьяна Анатольевна со смехом вспоминает о той встрече.

«Бабушка только-только отошла от инсульта. Но сразу у меня спросила: кто я и чем занимаюсь. Я сказала. Она очень медленно говорила: «А какое у тебя образование?». Я ответила: «Татьяна Иосифовна, я так много работаю, чуть ли не с самого детства. И эта работа так меня захлестнула, что не успела получить образование, но зато стала заслуженным тренером». Она сделала паузу и сказала: «Человек без верхнего образования не человек, а скотина». Повернулась к стене и больше не произнесла ни слова. Вся семья была в ужасе, а я смеялась как ненормальная», — рассказывала Тарасова.

Крайнев пошёл на хитрость ради свадьбы с Тарасовой

При подготовке к свадьбе востребованный тренер и знаменитый пианист никак не могли согласовать свои графики. Чтобы наконец узаконить отношения, Крайневу пришлось пойти на хитрость. На гастролях в Польше он слегка ушиб палец и сделал из этого трагедию. Всё для того, чтобы улететь в Москву и сыграть свадьбу с Татьяной.

«Я попросил своих друзей из комсомола: у нас есть неделя, помогите нам поскорее расписаться, позвоните в ЗАГС моего района! Лично пришла директриса ЗАГСа и приняла заявление — Таня была очень известна. Нас быстро расписали, и директриса спросила: вам понравилось? Ей ведь насчёт нас звонили ни много ни мало из ЦК ВЛКСМ. Так понравилось, ответил я, что теперь расписываться буду только у вас!» — рассказывал Крайнев.

«Он подарил мне крылья»

В семейной жизни звёздной пары царило взаимопонимание. В их доме всегда было много гостей, целыми днями звучала музыка. Муж оказал большое влияние на музыкальный вкус Тарасовой. Они вместе искали композиции для программ фигуристов, а Владимир помогал супруге лучше их понять.

«Когда я ставлю танец, он подбирает мне литературу: когда написана эта вещь, в каких условиях, кому посвящена. Он разбирает её со мной буквально по нотным знакам. Муж садится за рояль и проигрывает в разной манере фрагменты. Безусловно, я советуюсь с ним, какую музыку мне выбирать, что мне послушать, что мне пригодится», — делилась Тарасова.

Крайнев посещал тренировки и порой даже делал замечания фигуристам. Супругу Татьяна Анатольевна обязана созданием театра на льду «Все звёзды», равного которому в мире не было. Тарасова же с удовольствием посещала концерты мужа. Она считала Владимира гениальным пианистом и с гордостью считала, сколько раз её мужа вызывали «на бис».

«С ним я летала. Он подарил мне крылья!» — признавалась Тарасова.

Муж Тарасовой умер в 67 лет

В 1992 году Крайнев получил профессорскую должность в Ганновере и переехал в Германию. Супруги стали видеться всё реже. Но это совсем не охладило отношения между ними. Татьяна и Владимир постоянно созванивались и старались проводить всё свободное время вместе. Когда у Крайнева обнаружили язву, Тарасова ездила с ним на гастроли, чтобы обеспечить мужу диетическое питание. Владимир был для супруги поддержкой и опорой, когда скончались её сестра и мать. Казалось, разлучить такую крепкую пару могла только смерть. Так и произошло. Крайнев умер 29 апреля 2011 года от аневризмы лёгочной артерии в 67 лет.



«Володя сделал меня счастливой. Он поддерживал меня во всём. Вместе мы сделали 18 программ для моих фигуристов и прожили 33 лучших года жизни… А теперь его не стало и я не знаю, как буду жить дальше», – говорила Тарасова после смерти мужа.