«Страшное предательство». Почему Тарасова обиделась на свою первую успешную фигуристку

Татьяна Войтюк бросила Татьяну Анатольевну в тяжёлый для неё момент. А ведь однажды тренер уже простила ученицу и дала ей второй шанс.

Фигуристы уходили от тренеров и даже возвращались к ним ещё задолго до Этери Тутберидзе. Звезда советских танцев на льду Татьяна Войтюк не смогла терпеть упрёки Татьяны Тарасовой в лишнем весе и бросила тренера, относившегося к ней как к близкой подруге. А через несколько месяцев попросилась обратно со слезами на глазах и цветами в руках.



Тарасова простила и приняла. Тогда Татьяна Анатольевна и подумать не могла, что любимая ученица ответит на благородный поступок тренера предательством.



Чем же известная фигуристка ранила легендарную наставницу в самое сердце?

Первые ученики Тарасовой

Яркая и артистичная Татьяна Войтюк была первой партнёршей будущего олимпийского чемпиона Геннадия Карпоносова. Дуэт считался перспективным, но в 1968 году 15-летняя Войтюк сломала ногу и на несколько месяцев выбыла из тренировочного процесса. Партнёр не стал ждать возвращения фигуристки и встал в пару с Еленой Жарковой, а Татьяна после восстановления начала кататься с Вячеславом Жигалиным.

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Сначала молодой дуэт тренировался под руководством авторитетного специалиста в танцах на льду Игоря Кабанова, но он вскоре перешёл на административную работу и передал свою группу Татьяне Тарасовой, которая только-только завершила карьеру из-за травмы и пробовала себя в качестве тренера. Первых учеников Татьяны Анатольевны ласково называли «тарасятами». Молодая наставница общалась с подопечными на «ты» и воспринимала их скорее в качестве единомышленников по творческому процессу, нежели подчинённых.

«Таня каталась весело, с задорной улыбкой, и чем-то тогда напоминала Наташу Бестемьянову. Она могла «завести» весь зал, вдруг прокрутив на льду «чертово колесо». Её открытая манера катания нравилась и судьям, и зрителям», — вспоминала Тарасова.

Татьяна Войтюк и Вячеслав Жигалин Фото: РИА Новости

Именно Войтюк и Жигалин принесли тренеру Тарасовой первые успехи на международной арене. В 1970 году Татьяна и Вячеслав неожиданно для многих поднялись на пьедестал чемпионата Европы. Их искромётное и задорное катание покорило как зрителей на трибунах арены в Ленинграде, так и судей. С тех пор фигуристы, подкупавшие на льду жизнерадостностью и энергичностью, в течение трёх лет не опускались ниже второго места на чемпионатах СССР, а в 1972-м завоевали свой главный титул, став сильнейшим дуэтом страны. Правда, на главных стартах дела обстояли хуже – постоянные четвёртые и пятые позиции в Европе и мире.

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Лишний вес и булка в снегу

Дуэт Войтюк и Жигалина обладал собственным стилем и умел нравится зрителям. Визитной карточкой учеников Тарасовой стала программа на музыку из «Бременских музыкантов», а их показательный номер под «Чёртово колесо» Магомаева приводил в восторг любого, кто его видел. К сожалению, на турнирах у Татьяны и Вячеслава далеко не всегда получалось кататься так же раскрепощённо и свободно. Спокойный и обязательный партнёр на стартах не мог справиться с волнением и падал в произвольном танце. Чтобы помочь ученику, Тарасовой даже пришлось привлекать психолога.



А вот справиться с главной проблемой Войтюк Татьяне Анатольевне не удавалось. Фигуристка обладала пышным телом и любила покушать.

«Единственное, с чем она не могла справиться, — со своим весом. Она любила поесть. Как-то зимой в Риге после соревнований я, проезжая мимо, увидела в окно, что Татьяна стоит, отвернувшись к стене гостиницы, и ест булку. Я остановила троллейбус, выскочила из него, вырвала эту булку и выбросила. А потом с тоской смотрела, как она, подняв со снега и не сказав мне ни слова, стала с жадностью доедать её. Что только я не делала с ней, как с ней не боролась — бесполезно», — рассказывала Тарасова в книге «Четыре времени года».

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Тарасова простила Войтюк и приняла обратно

Тарасова понимала, что склонность к полноте губительно сказывается на её первой успешной фигуристке, а потому старалась её вразумить любыми способами. Однажды Татьяна Анатольевна использовала в адрес Войтюк такие обидные сравнения, что та не выдержала и решила уйти от тренера.



«Её заявление об уходе я всерьёз не приняла. Но на следующий день уже от посторонних услышала: «Войтюк уходит от Тарасовой». Вечером она пришла сама: «Никогда больше не буду у тебя тренироваться». Не могу передать, что со мной тогда делалось. Все силы ушли на то, чтобы не заплакать», — говорила Тарасова.

Тарасова в молодости Фото: РИА Новости

Войтюк действительно перестала заниматься у Тарасовой, но тренер не считала её поступок предательством. Несколько месяцев Татьяна каталась одна, после чего попросилась обратно. Девушка пришла с цветами в номер к наставнице, но та её не пустила. И только после уговоров Кабанова Тарасова всё-таки согласилась простить бросившую её ученицу и принять обратно.



«Если бы она ушла заниматься к другому тренеру, я даже не стала б её слушать, но Таня всё это время каталась одна», — объясняла своё решение Тарасова.



Впрочем, после воссоединения дуэт Войтюк и Жигалина просуществовал совсем недолго. Татьяна твёрдо решила оставить соревновательную карьеру и перейти в балет на льду, а Вячеслав остался у Тарасовой и ещё несколько лет выступал с Лидией Караваевой.

Тарасова уверена, что Войтюк её предала

После ухода из спорта деятельная и энергичная Войтюк не теряла времени даром. Чемпионка СССР блистала в балете на льду, окончила факультет журналистики МГУ, тренировала, ставила программы и работала журналистом. Неприятный эпизод с уходом от Тарасовой и последующим возвращением на отношения двух Татьян не повлиял – они продолжали дружить.

В конце 80-х Татьяна Тарасова организовала свой ледовый театр «Все звёзды», с успехом гастролировавший по всему миру. Войтюк, умевшая перевоплощаться и нравиться зрителям, была одной из ведущих актрис шоу. Однако в середине 90-х в труппе случился раскол: тур в Лондоне не имел былого успеха, возникли финансовые сложности, и многие фигуристы решили уйти от Тарасовой к английским продюсерам. Татьяна Анатольевна считала этот поступок предательством, а особенно тяжело ей было смириться с решением Войтюк.



«Меня бросила моя чуть ли не первая ученица Таня Войтюк — мне трудно говорить о ней и о её муже Славе. Они меня попросту использовали, подписывая контракт с моими недругами. Я моталась в Москву — их ребёнка выгнали из хореографического училища, и я пыталась вернуть его обратно… Пока я в Москве занималась его устройством, они оба в тот же момент слиняли, как только узнали, что с мальчиком всё в порядке. Страшное предательство. Как же после этого жить», — писала Тарасова.



Наверняка у чемпионки СССР и медалистки чемпионата Европы Татьяны Войтюк своя правда, но факт в том, что её пути с Тарасовой разошлись дважды. И если первый раз, разногласия удалось уладить, а обиду забыть, то решение Войтюк уйти из театра Тарасовой по-настоящему задело и расстроило Татьяну Анатольевну.

Возможно, именно поэтому Тарасова так категорично отнеслась к возвращению Алёны Косторной к Этери Тутберидзе.