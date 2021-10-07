«Для нас это не бизнес». Реально ли побеждать в фигурном катании без денег из бюджета?

В последнее время в протоколах российских соревнований всё чаще встречаются спортсмены из «Армии фигурного катания». Этот молодой московский клуб не штампует чемпионов, как «Хрустальный», и не гремит в информационном пространстве, как «Ангелы Плющенко».

Но есть одна деталь, из-за которой «Армия фигурного катания» выбивается из общего ряда. Клуб – полностью частный. Иными словами, там воспитывают перспективных фигуристов, не залезая в государственный бюджет. «Чемпионат» решил выяснить, за счёт чего можно совмещать бизнес и спорт высших достижений.



В чём преимущества частной школы фигурного катания?



А с какими трудностями приходится сталкиваться её руководителям и ученикам?

Воспитание фигуристов «с нуля» и первые победы

Клуб «Армия фигурного катания» появился два года назад по инициативе бизнесмена Антона Абдурахманова, а базой для новой школы стал принадлежащий ему каток на юго-западе Москвы. Громкое название было выбрано неслучайно, так как руководители проекта изначально нацелились на спорт высших достижений.



«Нам кажется, что правильнее начинать работу с маленьких детей, потому что их ты растишь «с нуля». Даже если бы у нас появились за это время взрослые суперзвёзды, то всем было бы понятно, что это не наши. На маленьких детях мы видим, что тренеры им дают, какой результат они могут показать. Если тренер взял ребёнка «с нуля» и довёл его до определённых разрядов, то это уже достижение», — говорит генеральный директор клуба Екатерина Романова.



Пока же первые успехи школе приносят фигуристы, начинавшие кататься в других секциях, однако многие из них пришли в «Армию» вместе со своими тренерами. В прошлом сезоне на первенстве России выстрелил Александр Голубев, проигравший только будущему участнику чемпионата мира Евгению Семененко. А совсем недавно первую значимую победу одержал 17-летний Иван Попов, которому покорился юниорский этап Кубка России в Сызрани.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Первый тренер Валиевой, семейный подряд и экстрим-катание

Наличие собственного катка и амбициозные спортивные задачи позволили собрать под брендом «Армии фигурного катания» опытный и квалифицированный тренерский состав. Ксения Иванова, известная по работе с Камилой Валиевой в Казани, в клубе с самого его основания.



«У нас работает целый тренерский штаб. Сейчас мы тренируем две группы – с 2011 по 2014 год рождения и с 2014-го по 2017-й — и индивидуально ведём Александра Голубева. Два раза в день лёд, зал – и всё это шесть дней в неделю. Наш метод состоит в постоянной работе тренерского штаба, когда каждый отдаётся полностью спортсменам. В этом и весь секрет», — рассказывает Иванова.

Другой тренер клуба, бывшая одиночница Ирина Смирнова, пришла в «Армию фигурного катания» из государственной школы в поисках более комфортных условий. Все ученики сменили место тренировок вместе с тренером.

«До этого я работала в Одинцово, там нас не всё устраивало. Поэтому мы всегда были в поиске чего-то ещё, чтобы можно было развиваться дальше. Так и нашли друг друга. В «Армии фигурного катания» мы получили именно то, что искали. Здесь много льда, а группу, которая у меня каталась в Одинцово, разделили по уровню. Нет солянки, что все подряд катаются вместе», — делится Смирнова.



С комфортными условиями для тренировок пришли и серьёзный результаты. Победа Попова на этапе Кубка России в Сызрани — во многом заслуга Ирины Александровны. Есть в её группе и другие перспективные фигуристы. Например, 12-летняя Яна Асташенкова, которая владеет тройным акселем.

Сразу 32 фигуриста занимаются в группе Алексея Василевского и его супруги Юлии Лавренчук. Тренер признаётся, что такой объём работы не пугает, а, наоборот, воодушевляет на упорный труд. Своих учеников Алексей и Юлия воспитывают в строгости, стремясь извлечь пользу из каждой минуты тренировок. Большое внимание уделяется изучению элементов ультра-си, которому сопутствуют регенерирующие занятия, предупреждающие развитие травм.



«У меня четыре своих ребёнка, но со спортсменами я провожу больше времени и больше о них думаю, потому что тренировки начинаются в 6:45. Но, бывает, и меня дети доводят (улыбается). Хочется даже с катка выгнать, но потом понимаешь, что это тренерская слабость. Супруга у меня более прямолинейная, потому что дети быстро привыкают к хорошему и порой могут начать диктовать свои условия. Мы можем выслушать, как они себя чувствуют, какие проблемы у них есть, помочь решить их. Но режим и систему никто не отменял», — делится особенностями работы Василевский.



Ещё одно направление работы клуба – секция экстрим-катания, которую ведёт известный продюсер Ари Закарян. Он обучает спортсменов эффектным трюкам, которые могут сделать их востребованными в ледовых спектаклях и продлить жизнь в профессии.

Как готовить чемпионов без бюджетных средств?

Главная особенность «Армии фигурного катания» состоит в том, что это полностью частный клуб, существующий на средства учредителя и учеников. Обычно в таких заведениях упор делается на получении прибыли, а лучшим воспитанникам для достижения больших спортивных высот приходится переходить в крупные государственные школы. В «Армии» же акцент делают именно на спорте высших достижений.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Мы стараемся развивать спортсменов в большом спорте, при этом имея плюсы частной школы: возможность приглашать любых специалистов, тренировать сборников других регионов и стран. Сказать, что это прибыльное дело, нельзя. Для нас изначально это не было бизнесом. Школа создавалась, чтобы готовить спортсменов и вести их к высоким достижениям. Для нас никогда не было целью на этом зарабатывать», — говорит Романова.



Клуб работает на самоокупаемость. Спонсоров в фигурное катание привлечь не так просто даже с учётом взлетевшей до небес популярности. По словам генерального директора школы, откликаются в основном люди, неравнодушные к спорту.



«Денег всегда не хватает. Иногда хочется чего-то большего. Например, есть в планах сделать хороший сайт, настроить рекламу в «Инстаграме». Каждый момент требует вложений. Всегда есть то, что хочется улучшить. Закупить какое-нибудь оборудование для школы. Что-то изнашивается, что-то ремонтируется. Это постоянный процесс вложений», — говорит Романова.



При всех плюсах, таких как собственный каток и гибкость в выборе кадров, формат частной школы сопряжён с рисками. Главный из них – отсутствие глобальной стабильности. В отличие от бюджетных организаций, частные существуют до тех пор, пока у их владельцев есть силы и средства тащить тяжёлый и не самый прибыльный бизнес на своих плечах. Для многих профессиональных фигуристов высокого уровня закрытие школы может автоматически повлечь за собой и завершение карьеры. Именно поэтому такие проекты, как «Армия фигурного катания» или «Ангелы Плющенко» — скорее, исключение из правил, а большинство фигуристов, готовых посвятить жизнь спорту, по-прежнему занимается в государственных школах.

Пример Загитовой и мечты об олимпийском золоте

Пока основные силы тренеров клуба брошены на работу с теми, кто заявит о себе лет через пять. Но цели и мечты у их юных воспитанников самые грандиозные. Так, например, семилетняя Камила Алмаз хочет стать первой олимпийской чемпионкой из Киргизстана, а 10-летняя Изабелла Жеребцова — исполнить четверной (!) аксель.



«Я захотела стать фигуристкой, когда случайно увидела выступление Алины Загитовой в красной пачке. Начала ставить подушки как пьедестал и стала говорить маме, что хочу стать олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Я мечтаю выиграть Олимпиаду и поднять флаг Киргизстана. Мама говорила, что ещё никто не выступал за эту страну на Олимпиадах, и я хочу стать первой», — признаётся Камила.



«Мои родители — танцоры, они привели меня в фигурное катание. Сейчас я прыгаю все двойные прыжки, скоро начну учить тройные. Но моя мечта — исполнить четверной аксель. Ещё я хочу стать олимпийской чемпионкой. Хочу, чтобы меня знал весь мир», — говорит Изабелла.