«Как так можно судить детей?» Почему Навку обвинили в пиаре шоу за счёт выступления дочери

Надежда Пескова воплотила на льду победный образ Алины Загитовой. Но именно это и не позволило ей победить.

Судейские скандалы на детских турнирах редко получают широкий резонанс. Если, конечно, от спорных действий арбитра не страдают дети звёздных родителей. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка не стала молчать о вопиющей ситуации, произошедшей с её семилетней дочкой.

По словам Татьяны, Надежду Пескову поставили лишь на третье место, посчитав, что девочка пиарит шоу своей мамы. Якобы арбитров не устроило платье – копия олимпийского наряда Алины Загитовой – и выбор музыки. Забавно, но такое поведение судей только добавило хайпа проекту Навки.

А может, на это и был расчёт?

Дочь Навки проиграла из-за платья Загитовой

Татьяна Навка никогда не заявляла о намерении во что бы то ни стало сделать из ребёнка олимпийского чемпиона. Тем не менее её младшая дочка Надя с двух лет практически живёт на катке. Девочка не только тренируется и участвует в соревнованиях, но ещё и принимает участие в ледовых спектаклях своей мамы. Татьяна с гордостью рассказывает об успехах дочери у себя в «инстаграме» и предпочитает корректно реагировать на любые решения судей. Впрочем, на этот раз поведение арбитров вывело Навку из себя.

На недавнем детском турнире семилетняя Надежда Пескова заняла третье место, уступив двум лидерам в оценке за артистизм.

«Ответ судей на вопрос: «Почему такая оценка, что нужно улучшить или, возможно, добавить?» — поставил нас и меня лично в тупик… Платье не понравилось и музыка, на их взгляд, является пиаром моего нового шоу!

На секундочку, платье это — маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото, а музыка — это великая классика! Мне, конечно, приятно, что судьи в курсе моего нового шоу и эта музыка у них ассоциируется не с балетом, а в первую очередь с Navka Show… Но, как объяснить ребёнку, за что ей снизили баллы? Что она трудится, тренируется, старается, а им не понравились платье и музыка?!» — недоумевала Навка.

Навка использовала выступление дочери для рекламы шоу?

Действительно ли Надя Пескова проиграла лишь потому, что судьи увидели в её программе отсылки к шоу Татьяны Навки, или же опередившие её девочки выступили лучше – сказать трудно. По версии олимпийской чемпионки, арбитры посчитали, что Татьяна таким образом пиарит свой ледовый спектакль. Но ирония в том, что скандал с занижением оценок за платье и музыку даст шоу гораздо больше хайпа, чем потенциальная победа Нади Песковой. Другой вопрос, что морально-этические соображения судей не должны влиять на оценки семилетних детей, которые с утра до ночи проводят время на катке. Пока же Навку обвинили в пиаре шоу за счёт выступления дочери. И сняли за это баллы с Надежды.

«Мой ребёнок делает это от души, с энтузиазмом и интересом, потому что ей это нравится! Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова, и я не понимаю, почему так предвзято! Что плохого в том, что она берёт пример с олимпийских чемпионов?! Как так можно судить детей?» — возмущается Татьяна.

Интересно, что результат дочери на соревнованиях уже не первый раз вызывает у Татьяны Навки вопросы. В прошлом сезоне на первенстве Московской области по третьему юношескому разряду специалисты из-за сбоя в работе камер не заметили, что Надежда докрутила прыжки, за которые ей изначально сняли баллы. Тогда Навка тоже придала спорную ситуацию огласке, но подавать официальные жалобы не стала. По её словам, этот опыт должен был научить дочь выступать так, чтобы никто не мог придраться.

Навку поддержали звёзды шоу-бизнеса

И тогда, и сейчас звёздную маму юной фигуристки поддержали знаменитые спортсмены и представители шоу-бизнеса. В комментариях под записью Навки, в частности, отметились Анна Семенович и Ольга Слуцкер. Простые болельщики тоже сопереживают олимпийской чемпионке и возмущаются поведением арбитров. Правда, есть и те, кто видит в действиях Татьяны попытки давить на судей.

Конечно, поражение на детском турнире, чем бы оно ни было обусловлено, вряд ли скажется на спортивной карьере дочери известных родителей. Однако привыкать к повышенному вниманию и пристрастному судейству Надежде нужно уже сейчас. Если, конечно, она пойдёт по стопам мамы, а не сделает фигурное катание своим хобби.