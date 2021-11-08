Тутберидзе лишилась права на ошибку. Иначе Трусова просто останется без Олимпиады

С Александрой Трусовой случилось то, чего и врагу не пожелаешь – серьёзная травма на старте олимпийского сезона. Пока конкурентки будут прогрессировать и набираться авторитета у судей перед Олимпиадой, Саша будет вынуждена залечивать повреждение.

Конечно, пропуск этапа и финала Гран-при— не самая большая потеря. Но больше ошибаться во время подготовки Трусовой к Олимпиаде Тутберидзе не может.

Иначе страшный сон болельщиков Русской ракеты окажется реальностью.

Трусова пропустит первый престижный турнир в сезоне

В олимпийском сезоне расклады меняются каждую неделю. Не прошло и двух месяцев, как Александру Трусову превознесли до небес после фантастического выступления на контрольных прокатах в Челябинске. Две недели назад Сашей снова восхищались – уже благодаря подвигу, который она совершила на этапе Гран-при в США. Однако в одночасье шансы Трусовой на участие в Олимпиаде резко снизились. Уникальная фигуристка столкнулась с серьёзной травмой и теперь пропустит этап Гран-при в Японии, что фактически означает и отказ от финала серии. На первом престижном турнире в сезоне Трусовой не будет.

Возможно, всего этого можно было бы избежать, если бы Саша и тренеры придержали амбиции и проявили более прагматичный подход. На старте сезона Русская ракета выложила все козыри на лёд — программы с тройным акселем и пятью четверными. Сумасшедший контент Трусовой захватывал и восхищал. Болельщики и эксперты сразу же записали Сашу в главные претендентки на победу в Пекине. Но уже в Лас-Вегас Трусова отправилась с травмой – стрессовым переломом стопы. И, похоже, только усугубила повреждение. По крайней мере, именно об этом может свидетельствовать её отказ от участия в Гран-при Японии.

План Тутберидзе обернулся неудачей

Ещё в начале сезона Трусова вместе с тренерами выбрала тактику «Всё или ничего». В штабе Тутберидзе подготовили для Саши особый план с обилием турниров, чтобы она могла стабилизировать свой сумасшедший контент. Русская ракета начала сезон раньше своих конкуренток по группе и только в сентябре выдала пять официальных прокатов. Нагрузка у Трусовой была колоссальная. Но, возможно, это был единственный путь для обретения стабильности и уверенности в себе. Тренерскому штабу пришлось пойти на большой риск. Но он, к сожалению, не оправдался.

Вместо желаемой стабильности Трусова столкнулась с серьёзной травмой. И, как назло, столкнулась в самый неподходящий момент. В разгар олимпийского сезона, пока конкурентки будут совершенствовать программы и зарабатывать авторитет у судей, Саша будет восстанавливаться после стрессового перелома.

Плодотворная работа, проведённая на старте сезона, пошла насмарку. Теперь Саше придётся взять перерыв на лечение, а потом снова восстанавливать квады. И совсем не факт, что в этот раз ей удастся собрать полный набор. На фоне безупречной Валиевой, летящей по сезону на кураже Туктамышевой, напомнившей о себе Щербаковой и расправляющей крылья Хромых олимпийские перспективы Трусовой уже не выглядят настолько здорово, как полтора месяца назад.

Трусовой важно полностью восстановиться

В «Хрустальном» по традиции оберегают информацию о состоянии здоровья спортсменок. С одной стороны, соблюдается этика. С другой, — множатся слухи и домыслы экспертов, журналистов и болельщиков. Информационный вакуум заполняется мгновенно. Без подробностей о характере травмы и сроках восстановления делать прогнозы на остаток сезона Трусовой очень тяжело. Да, в олимпийском сезоне этап и финал Гран-при – одни из подводящих стартов, не более. У Саши есть полтора месяца на то, чтобы залечить повреждение и подойти к решающим турнирам во всеоружии.

Главное, чтобы этого времени хватило на полное восстановление, потому что выступать с контентом Трусовой с недолеченным повреждением – очень плохая идея. Убедиться в этом Саша и её тренер могли в Лас-Вегасе. Теперь главное, чтобы Тутберидзе не повторила свою ошибку и не позволяла Трусовой выступать через боль.