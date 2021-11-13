Обыкновенный цинизм. Драма Усачёвой спровоцировала массу вопросов к методам Тутберидзе

История показывает, что любой культ рано или поздно ждёт развенчание. С Этери Тутберидзе этого пока не произошло: она по-прежнему национальная героиня, совершившая революцию в своей сфере и утвердившая доминирование России в женском фигурном катании. На её стороне поддержка государства, мощнейший пиар, а главное – обожание миллионов россиян, с упоением считающих медали юных фигуристок.

Удивительно, но изо всех скандальных ситуаций Этери удавалось выходить без потерь для репутации (а часто и с приобретениями):

Липницкая резко сдала после сказки в Сочи? Зазвездилась, да и вообще характер не очень.

Медведева уехала в Канаду после неравных условий в олимпийском сезоне? Не умеет достойно проигрывать.

Трусова и Косторная ушли к Плющенко из-за недовольства тренерами? Предательницы, польстившиеся на деньги.

Фигуристки «Хрустального» постоянно травмируются? Так это большой спорт, а не группа здоровья. Травмы случаются и у воспитанниц других тренеров, а методы Тутберидзе тут вообще ни при чём.

Скептики и критики, конечно, пытались обратить внимание на очевидные несоответствия, но автоматически записывались большинством либо в иностранные агенты, либо в городские сумасшедшие.

Казалось, что и жуткий инцидент с 15-летней Дарьей Усачёвой на этапе Гран-при в Японии в этом плане ничего не изменит. Мол, девочку жалко, но такова цена успеха в жёстком мире большого спорта. Однако именно драма Даши на токийском льду спровоцировала то, что давно назревало. Любители фигурного катания стали массово задаваться вопросами, которые раньше считались уделом хейтеров. Что называется, пробило.

Глядя на рыдающую на руках у врача девочку, невозможно и дальше делать вид, что всё в порядке. А подробности травмы Усачёвой только накалили ситуацию. Выяснилось, что у фигуристки был дискомфорт в бедре, о котором не могли не знать в тренерском штабе. Но при этом Даша продолжала тренироваться и даже поехала на соревнования. То есть в группе Тутберидзе либо не смогли правильно оценить риски, либо отдавали себе отчёт, чем всё может закончиться.

Ещё раз. Это не травма в результате падения, а стрессовый перелом – последствие физических нагрузок при уже имеющемся повреждении.

Драма, разыгравшаяся в прямом эфире, вызвала бурную реакцию у болельщиков. Невозможно не заметить, как на глазах меняется их риторика. Соцсети полнятся возмущениями в адрес федерации, которая сначала отправила спортсменку с повреждением на турнир, а затем отчаянно старалась показать, что ничего трагичного не произошло. Комментариев с вопросами к тренерскому штабу «Хрустального» и лично Тутберидзе тоже значительно больше обычного, причём они собирают огромное количество плюсов, лайков и пальцев вверх.

Почему спортсменке не дали отдохнуть и полностью восстановиться? Потому что иначе ей было бы сложно претендовать на Олимпиаду? А сейчас, что, легче стало? Или потому, что Тутберидзе не хотела прерывать серию побед своих учениц на этапах Гран-при? Но разве это повод выставлять на турнир фигуристку с повреждением бедра?

Пожалуй, ещё никогда главный спорный момент в подходе лучшего тренера мира не был настолько очевиден. Если у Тутберидзе много спортсменок, а следовательно, и шансов на успех, то у каждой девочки жизнь, карьера и здоровье только одни.

С какими чувствами, по мнению Этери и её фанатов, должна будет смотреть Олимпиаду Дарья Усачёва? Радоваться за Валиеву (или другую чемпионку), признавая её превосходство? Или гордиться, что была ступенькой в золотой лестнице коллеги по группе? Да, у Даши и без травмы было не слишком много шансов на Пекин. Но одно дело, когда ты сам не можешь, а другое – когда тебе говорят тренироваться с повреждением, что приводит к стрессовому перелому и длительному перерыву в карьере.

Это правда спорт. И такое правда может произойти не только в группе Тутберидзе. Но как поверить, что у тренеров «Хрустального» сердце кровью обливается за ученицу, когда пост о травме в официальном «инстаграме» команды Тутберидзе выходит с издевательским хештегом #работаемдальше? Обыкновенный цинизм.

Да, спохватились. Удалили. Поставили новый. «Сммщик» заработался и по привычке добавил фирменный хештег, с кем не бывает. Но ведь суть от этого не меняется. Они действительно работают дальше. И работают так же.

И, кажется, никакая травма не заставит пересмотреть методы, пока во главе угла стоят медали, а не здоровье и благополучие тех, кто их завоёвывает.