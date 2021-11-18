Соперницы сделали подарок Косторной. Воспользуется ли Алёна уникальным шансом?

Для Косторной олимпийский сезон складывается непросто. Фигуристка никак не может прийти в себя после метаний по тренерам. Но с каждым стартом Алёна показывает результаты всё лучше и лучше. Кажется, и сама судьба благоволит ученице Тутберидзе. У Косторной появился уникальный шанс попасть в финал Гран-при. Только воспользовавшись им, Алёна сможет доказать, что её рано исключать из гонки за Пекин.

Косторной нужно включаться в борьбу прямо сейчас!

Готова ли Щербакова побить рекорд Валиевой?

На Гран-при Франции нас ждёт захватывающее противостояние Щербаковой и Косторной. Для обеих фигуристок турнир станет проверкой на прочность. У каждой из них свои вызовы и задачи.

Ане необходимо реабилитироваться после неудачи в короткой программе на итальянском этапе и доказать, что ошибка на её коронном каскаде лутц-риттбергер была случайной. При этом даже с чистым прокатом победить в короткой программе Щербаковой будет непросто. У Косторной есть хорошие шансы захватить промежуточную победу при качественном исполнении проката с тройным акселем.

Но стоит понимать, что на итоговую победу у Алёны шансов крайне мало. На золото фигуристка может рассчитывать только благодаря грубым ошибкам Ани. С большой долей вероятности во Франции Щербакова пойдёт на усиление. В Турине Аня исполнила из ультра-си только четверной флип, но уже тогда признавалась, что у неё готов и квад-лутц. Тогда тренеры сдержали фигуристку и настояли на облегчённой версии контента. Сейчас же в этом смысла нет: в отсутствие реальных конкуренток Аня может отработать сложнейшие элементы и замахнуться на мировой рекорд. Щербаковой необходимо набирать авторитет у судей, показывая, что она способна быть равноценной соперницей феноменальной Камилы Валиевой.

Косторной подарили шанс на выход в финал Гран-при

Не менее амбициозные задачи и у Алёны Косторной. Чемпионке Европы выпала уникальная возможность выйти в финал Гран-при. Травмы не позволили Александре Трусовой и Дарье Усачёвой выступить на японском этапе, так что они из гонки выбыли. Возможно, прозвучит цинично, но конкурентки подарили Алёне невероятный шанс. Для прохода в финал серии фигуристке достаточно выиграть серебро во Франции, что для неё вполне посильная задача.

За исключением Щербаковой, сильные конкурентки во Францию не приедут. В теории навязать борьбу Алёне могут японка Вакаба Хигучи, а также американки Мэрайя Белл и Карен Чен. В спор за медали может включиться и Ксения Синицына, владеющая четверным прыжком. Но всё же последнее слово останется за Косторной. Возможно, для Алёны это последний шанс заявить о себе перед Олимпиадой. В свете последних событий расклад сил в женской сборной может существенно измениться. Поэтому списывать чемпионку Европы со счетов ещё рано.

Россияне против американца без четверных

У одиночников главным фаворитом турнира считается серебряный призёр чемпионата мира Юма Кагияма. Поборется за медали и американец Джейсон Браун. Даже без четверных прыжков фигурист способен набирать высокие баллы, обходя соперников с более сильной технической базой. Российские спортсмены существенно уступают Брауну по компонентам, из-за чего неоднократно проигрывали ему. Изменить эту тенденцию в Гренобле постараются Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв и Артур Даниелян.

Непросто будет танцорам Александре Степановой и Ивану Букину. Ученики Александра Свинина и Ирины Жук снова встретятся на одном льду с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Обыграть французов на домашнем этапе будет невероятно сложно, но вряд ли это главная цель Вани и Саши. Учитывая несправедливое судейство в Турине, где российский дуэт занял лишь третье место, для Степановой и Букина будет делом принципа показать лучшее катание и завоевать серебряную медаль.

Бойкова и Козловский реабилитируются за поражение

Интриги не ожидается в соревнованиях спортивных пар. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на голову сильнее остальных участников. Но для них выступление во Франции будет тяжёлым с психологической точки зрения. Ученикам Тамары Москвиной необходимо реабилитироваться за неудачу в Канаде, где дуэт сенсационно стал третьим, уступив малоизвестным японцам.

В этом сезоне Саша и Дима пошли на усиление контента — теперь они исполняют сложнейший каскад из двух тройных сальховов через ойлер. Фигуристы понимают, что только так смогут составить достойную конкуренцию чемпионам мира Мишиной и Галлямову. Пока результаты не впечатляют: видно, что Бойкова и Козловский находятся не в оптимальной форме. Однако в Гренобле всё может измениться. Саша и Дима постараются доказать, что их претензии на олимпийское золото реальны. Нам же не остаётся ничего другого, как пожелать им удачи!