«Наших участников переманили». Как телешоу «Ледниковый период» устранило своего конкурента

Проект Авербуха считают двигателем популярности фигурного катания. Но начиналось всё не с него. И даже не с Первого канала.

«Ледниковый период» по праву заслуживает звание ледового шоу номер один. Именно проект Авербуха многие считают главным фактором развития фигурного катания в России. Однако эпоха «ледовых телешоу» в нашей стране началась вовсе не на Первом канале, а на его вечном конкуренте — телеканале «Россия». Причём «Танцы на льду» не только вышли раньше на экраны телевизоров, но и победили в гонке рейтингов.

Правда, удержать свой успех впоследствии не смогли, и все лавры главного двигателя популярности фигурного катания в нашей стране достались «Ледниковому периоду».

Оригинальная идея из-за рубежа

«Упаковать» фигурное катание в телепроект придумали не в России. Наши телевизионщики по привычной схеме приобрели лицензии у зарубежных компаний. «Танцы на льду» на телеканале «Россия» — это калька английской программы канала BBC «Dancing on ice». Права на шоу шли в пакете к лицензии «Танцев со звёздами». Соответственно, и концепция новой программы была уже знакома нашему зрителю: на льду выступали пары из профессионального фигуриста и звезды шоу-бизнеса. Ведущими были Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев, а тренерами — олимпийские чемпионы в танцах на льду Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

Проект на Первом канале вышел по лицензии английской корпорации BBC под названием «Звёзды на льду». Формат был почти тот же, что и на «России», но отличался бóльшим уклоном в сторону воссоздания атмосферы реальных соревнований. На роли ведущих позвали фигуристов. Да ещё каких! Евгения Плющенко и Ирину Слуцкую. Про Алексея Ягудина тоже не забыли, он был среди участников — катался с Оксаной Пушкиной. Кстати, продюсеры и Плющенко хотели сначала сделать участником, но он отказался конкурировать с Ягудиным. Тем более в жюри председательствовала Татьяна Тарасова. Соревноваться с «Лёша может всё!» действительно, пожалуй, не стоило. Это было бы хорошо для рейтингов программы, но не для бывших соперников на льду.

Как Тарасову переманили с «России» на Первый канал

Предсказать, на каком телеканале удастся лучше воплотить идею зарубежных коллег и завоевать наибольшую любовь зрителей, было невозможно. Но конкуренция двух проектов про фигурное катание разгорелась ещё на стадии их подготовки к запуску. Так, Илью Авербуха приглашали на оба телеканала. Но если на «России» его хотели видеть в качестве фигуриста, то «Первый» предложил ему стать продюсером. Этот вариант Авербуху понравился больше, как и наличие творческой свободы при создании самого проекта.

Кроме того, известно, что изначально Тарасова должна была быть председателем жюри в «Танцах на льду». На «России» даже успели снять с ней рекламные ролики, но напрасно: Первый канал сумел переманить Татьяну Анатольевну. Получилось не очень красиво, но таков шоу-бизнес. Ничего личного.

Наталья Бестемьянова, для которой Тарасова являлась в своё время тренером, перебежку бывшей наставницы не оценила, но и осуждать сильно не стала.

«Некоторых наших участников, кстати, переманили. Люди соглашались танцевать у нас, а потом вдруг переходили на Первый. Вот, например, та же Тарасова должна быть быть председателем жюри в нашем проекте. Сняли с её участием рекламные ролики, и вдруг Татьяна Анатольевна появляется у конкурентов. На мой взгляд, неприлично», — рассказывала Наталья Бестемьянова в интервью «Комсомольской правде».

Однако ничто не помешало «Танцам на льду» стартовать раньше своего конкурента. Премьера на «России» вышла 20 августа 2006 года, на Первом — 2 сентября. Так что открытие эпохи ледовых шоу по ТВ осталось за «Танцами на льду». Как и дуэль за зрительские рейтинги. Несмотря на всю масштабность «Звёзд на льду», благодаря сложным номерам и участию более титулованных фигуристов «Танцы на льду» оказались ближе для зрителей. «Звёзды на льду» были больше про спорт, а «Танцы на льду», прежде всего, про развлечения.

Но выиграть битву — не значит выиграть войну. Долгожительство на ТВ было уготовано детищу Первого канала. Но уже под другим ярким названием — «Ледниковый период».

«Ледниковый период» пережил «Звёздный лед»

«Звёзды на льду» и «Танцы на льду» — объективно слишком похожие названия. Переименование второго сезона ледового проекта Первого канала в «Ледниковый период» положило конец бесконечной путанице зрителей.

На «России» название тоже поменяли, но позже: вместо «Танцев на льду» в 2008 году на телеканале вышел «Звёздный лед». И это была не просто смена названия, а желание сделать вместо зарубежного аналога самостоятельный отечественный проект. Хотя к переменам подтолкнули и изменения в команде: Анастасия Заворотнюк ушла вести «Ледниковый период», и было понятно, что вместе с ней туда уйдёт и часть аудитории.

В качестве ведущего «Звёздного льда» позвали Максима Галкина, а ему на помощь периодически подключали Евгения Плющенко. Помимо ведения программы, олимпийский чемпион выполнял и другую функцию: был одним из «приглашённых» судей проекта. Постоянный же судейский состав из Елены Чайковской, Николая Цискаридзе и Игоря Бобрина разбавили певцом Николаем Басковым, а в число участников-фигуристов набрали несколько иностранных спортсменов.

Однако, несмотря на все обновления, третий сезон ледового проекта на «России» оказался последним, а «Ледниковый период» автоматически стал главной обителью по обучению российских звёзд фигурному катанию.

«Ледниковый период» для детей

После сезона «Ледникового периода» в 2016 году у шоу последовал перерыв на долгие четыре года. Разбавил его другой проект Авербуха — «Ледниковый период. Дети». Соревновались в нём юные фигуристы, занимающиеся на профессиональном уровне. Тренеры проекта — Илья Авербух, Татьяна Навка, Максим Траньков и Роман Костомаров — набирали себе в команду одиночников и танцевальные пары, а затем каждую неделю ставили им яркие номера, чтобы покорить строгое жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Ведущими программы стали Алексей Ягудин и Евгения Медведева.

Новое шоу по достоинству оценили не только зрители, но и профессионалы в сфере ТВ: «Ледниковый период. Дети» выиграл «ТЭФИ-2018» в номинации «Телевизионный проект о спорте».

Во втором сезоне «Ледникового периода. Дети» в 2019 году захотели поучаствовать намного больше маленьких фигуристов, чем в прошлом, а видео на кастинг присылали даже из других стран: Америки, Японии, Германии. Евгения Медведева в то время благополучно тренировалась в Канаде, и новой соведущей Ягудина стала Алла Михеева.

Новый виток вместе с Загитовой

Перезапуск «Ледникового периода» очень кстати пришёлся на 2020 год, когда из-за пандемии отменялись многие соревнования. Особенно большой потерей для поклонников фигурного катания обернулось отсутствие этапов Гран-при в их привычном формате. Поэтому неудивительно, что старт нового «Ледникового периода» сопровождался повышенным интересом.

Да и что скрывать: многих также подкупило то, что вместе с Алексеем Ягудиным проект будет вести Алина Загитова. Болельщики так скучали по приостановившей карьеру олимпийской чемпионке, что перспектива видеть её каждую неделю на экране ТВ многих порадовала. Наблюдать за счастливой Алиной, штурмующей совершенно новую для себя сферу, оказалось приятно.

Ну а в 2021 году Илье Авербуху удалось наконец сделать почти невозможное — объединить в своём проекте сразу двух героинь Пхёнчхана. Алина Загитова снова вышла на лёд в роли ведущей, а Евгения Медведева встала в пару с популярным тиктокером Даней Милохиным. Никакого противостояния. Сплошная идиллия без олимпийских флешбэков.

Тем не менее, будет ли ещё один сезон «Ледникового периода» в следующем году — вопрос открытый. С одной стороны, после Олимпийских игр в Пекине кто-то из фигуристов наверняка закончит карьеру и сможет присоединиться к команде Авербуха. «Свежая кровь» всегда необходима в подобных проектах. Но загадывать — штука неблагодарная. Вдруг Олимпиаду перенесут? Тогда никакие «Ледниковые периоды» не утешат болельщиков и тем более спортсменов. Радостно смотреть очередное шоу по ТВ в этом случае просто не захочется.