Ну наконец-то Загитова огрызнулась и показала живые эмоции! Или показалось?

Вокруг Алины Загитовой снова кипят страсти! Обычно невозмутимая фигуристка не выдержала и огрызнулась после жёсткой критики в свой адрес. Кажется, законы шоу-бизнеса чемпионка осваивает гораздо быстрее, чем премудрости профессии телеведущей. Зато теперь абсолютно ясно, что Алина – живой человек, а не ангел во плоти, какой её пытаются представить фанаты.

Ну наконец-то Загитова проявила хоть какие-то эмоции!

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Загитова неприятно удивила зрителей

Хотя Алина Загитова и входит в основной состав сборной России на текущий сезон, её уже давно не обсуждают как действующую спортсменку. Фигуристка, которая ещё год назад выступала на престижных соревнованиях, теперь делает карьеру на телевидении и каждые выходные проводит по несколько часов в дорогущем вечернем эфире Первого канала. Причём её работа в качестве ведущей «Ледникового периода» вызывает не меньший ажиотаж, чем былые выступления на крупных турнирах.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С первого выпуска рядовые зрители были, мягко говоря, неприятно удивлены тем, как Загитова ведёт себя в кадре, преподносит заранее написанный текст и общается с участниками шоу. На Алину обрушилось много критики, зачастую вполне справедливой. Естественно, фанаты фигуристки воспринимали любую негативную оценку в штыки: обвиняли скептиков в спланированном хейте, отмечали колоссальный прогресс Алины и нещадно ругали костюмеров Первого канала за неспособность подобрать подходящую оправу попавшему к ним в руки бриллианту.

Тяжёлое катание и падения в шоу. Почему возвращение Загитовой кажется очень плохой идеей Стоило Алине пару раз выйти на лёд, как фанаты снова поверили в её будущие победы. Нет, это так не работает.

«Загитова повторяет одно и то же по 30 раз»

В отличие от болельщиков, специалисты фигурного катания старались либо не касаться этой темы, либо говорить о работе Загитовой в «Ледниковом периоде» крайне аккуратно и сдержанно. В основном, суть экспертных комментариев сводилась к тому, что Алине тяжело переключиться на новую для себя деятельность, но она молодец, быстро учится и всё сможет. Все понимают, что подвергнуть Загитову критике – значит настроить против себя армию её фанатов.

И вот неотвратимость этого правила на себе ощутила Иоланда Чен. Известная российская легкоатлетка по окончании карьеры переквалифицировалась в журналистку и уже более 20 лет работает на телевидении. Оценивая профессиональный уровень Загитовой, Чен не обходила острые углы и называла вещи своими именами.

«Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, – только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать вопрос. В результате повторяет одно и то же по тридцать раз. Мне очень за неё обидно, неловко, даже чувство жалости возникает. Таких вещей на серьёзном телеканале, на рейтинговом шоу быть не должно», — возмущается Чен.

Иоланда Чен: не понимаю, как Загитова оказалась на Первом канале. Мне за неё неловко

Загитова ответила на критику

Реакция поклонников Загитовой не заставила себя ждать. В соцсетях, на форумах и спортивных сайтах моментально появились тысячи гневных комментариев. Писали, что в Чен говорит зависть и не востребованность, припоминали ей ошибки во время репортажей по фигурному катанию, стыдили за нападки на юное достояние России. Показательно, что ответов по существу практически не было. Даже самые ярые защитники Загитовой не заявляли, что она прирождённая телеведущая и настолько же великолепна в этом качестве, как и в фигурном катании.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но самое удивительное в этой истории, что своими жёсткими комментариями Чен задела не только фанатов Загитовой, но и саму олимпийскую чемпионку. Обычно она избегает неприятных вопросов и крайне редко проявляет эмоции, но тут, видимо, не сдержалась. Через несколько часов после выхода интервью Чен в «сторис» её «инстаграма» появилась фотография со съёмок «Ледникового периода» с подписью «Собака лает, караван идёт».

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Удар по имиджу

Прямого указания на то, что известная поговорка адресована именно Иоланде Чен, нет, но не связать эти два события тяжело. Фанаты опять в восторге: наконец-то Алина показала зубки и дала достойный ответ недоброжелателям. И действительно, ещё три месяца назад представить такой пост Загитовой было практически невозможно. Неужели всего за три месяца в компании Бузовой и других звёзд шоу-бизнеса Алина научилась огрызаться?

Умение постоять за себя – это, конечно, здорово, вот только столь дерзкий ответ человеку, который годится тебе в бабушки, никак не вяжется с образом скромной и воспитанной девушки. Возможно, это нестыковка и вынудила Алину (или кого-то из её окружения) убрать публикацию из «сторис».

Но в любом случае было приятно увидеть от Загитовой настоящие живые эмоции. Наконец-то Алина показала, что ничто человеческое ей не чуждо. Или показалось?