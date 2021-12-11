Фигуристка Губанова не пригодилась России. А теперь рвётся на Олимпиаду под флагом Грузии

Анастасии Губановой пророчили большое спортивное будущее. Фигуристка показывала отличные результаты на юниорском уровне и навязывала борьбу самой Алине Загитовой. Правда, с выходом во взрослые у спортсменки начался спад. В трудный период карьеры Настя осталась со своими проблемами один на один: тренер фигуристки Елена Буянова не поддержала ученицу и выгнала из-за лишнего веса. Губановой пришлось искать выход из ситуации самостоятельно. В итоге она решилась на кардинальные перемены и сменила гражданство.

Теперь Настя побеждает за Грузию на международных стартах и не планирует на этом останавливаться. Соперница Загитовой рвётся на Олимпиаду в Пекине.

Губанова перезагрузила карьеру

Пока лидеры сборной России готовятся к основным стартам сезона, на турнирах категории «Б» плетутся свои интриги. Неожиданной стала победа Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Кубке Варшавы с рекордными баллами в карьере. Тяжёлым выдалось выступление у Майи Хромых на Budapest Trophy. А вот у Анастасии Губановой, наоборот, всё складывается очень удачно. Фигуристка выиграла турнир серии «челленджер» Golden Spin в Хорватии, оставив позади сильную американку Эмбер Гленн.

В короткой программе Настя допустила обидную ошибку на финальном вращении, но всё равно заняла первое место. В произвольной она удержала лидерство, набрав 118,61 балла, в сумме — 184,29. Даже «бабочка» на тройном риттбергере и небольшой недокрут на флипе в каскаде с двойным тулупом не смазали общего впечатления от её проката. Спортсменка, обладающая сильным хореографическим даром, продемонстрировала мощную постановку под композицию Абеля Коженёвского «Ромео и Джульетта». По задумке автора Алёны Леоновой в первой части программы Насте снится сон о любимом человеке, а во второй она находит его в реальном мире. Губановой удалось очень точно передать все эмоции на льду, что не осталось незамеченным судьями.

Технически ученица Евгения Рукавицына пока небезупречна. В отличие от первого старта в этом году, Finlandia Trophy, где фигуристка заняла пятое место, Настя выглядела не так уверенно. Но тому есть объяснение: недавно она переболела коронавирусом и пока не успела полностью восстановиться. Тем не менее спортсменка довольна результатом: после трёх лет перерыва Губанова наконец выступает на международном уровне и даже выигрывает. По словам Насти, она выпала из мирового поля зрения и теперь пытается вернуться в топ, заново нарабатывая репутацию. И, надо признать, перезагрузка карьеры у фигуристки проходит успешно.

Буянова выгнала Губанову из-за лишнего веса

Долгое время имя Анастасии Губановой было не на слуху. Спортсменка подавала надежды по юниорам: например, в дебютном финале Гран-при в сезоне-2016/2017 Губанова проиграла только Алине Загитовой. Все ждали, что с выходом во взрослые результаты Насти только возрастут, но внезапно у спортсменки начался спад. Не помогла работа и с опытным специалистом Еленой Буяновой, воспитавшей олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Фигуристке не удалось закрепиться в сборной, из-за чего рассчитывать на попадание на международные старты было невозможно. Обострялась ситуация конфликтом с наставницей, которая была откровенно недовольна результатами подопечной.

Летом 2019 года спортсменку отчислили из ЦСКА за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам. Буянова открыто говорила о проблемах Губановой с лишним весом, заметив, что фигуристка недостаточно усердно тренируется. Сама Настя призналась, что действительно была не в оптимальной форме, однако основной причиной накалившихся отношений с тренером назвала неоправданные ожидания наставницы.

«Елене Германовне надо, я считаю, всё и сразу. Но из-за травм, которые были, я не могла этого сделать. Тренеру это не нравилось», — цитирует Губанову «Р-Спорт».

Давление на спортсменку было настолько сильным, что сотрудничество с Буяновой пришлось прекратить. После этого Настя перешла в группу Евгения Рукавицына.

Губанова сменила спортивное гражданство

К сожалению, время было упущено и Насте по-прежнему не находилось места в российской сборной. Высокая конкуренция в женском одиночном катании вынудила фигуристку принять крайние меры. В это межсезонье Губанова объявила, что будет представлять Грузию. Инициатором смены спортивного гражданства стала грузинская федерация — её глава Мариам Гиоргобиани позвонила Евгению Рукавицыну с предложением, от которого ни тренер, ни сама спортсменка не смогли отказаться.

До этого с Настей связывались руководители белорусской федерации, но на тот момент фигуристка не планировала выступать под другим флагом. Теперь же Губанова решилась на радикальные перемены в надежде продлить карьеру на мировом уровне. В России удерживать Настю не стали. Фигуристка нашей стране не пригодилась.

«Я же вижу, какая в России конкуренция. В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я всё равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно», — объясняла свой выбор спортсменка.

Губанова рвётся на Олимпиаду

Сейчас с мотивацией у Насти всё в порядке: фигуристка планирует выступать на главных стартах сезона, в том числе и на Олимпийских играх. У Грузии лишь одна квота в женском одиночном катании и две претендентки на путёвку — Губанова и Алина Урушадзе. По уровню эти спортсменки примерно равны, поэтому победа Насти в Загребе очень важна. Бывшая соперница Загитовой так и не попала на турнир в Пхёнчхане, зато теперь рвётся в Пекин.

При этом ученица Рукавицына не собирается отсиживаться в стороне и готовится усиливать свой технический набор с помощью ультра-си. Фигуристка отметила, что уже имеет в своём арсенале сложнейший каскад лутц-риттбергер. Пробует Настя изучать и квады — на тренировках она заходила на четверной тулуп.

«Я собираюсь бороться. Без сомнения. Мой переход не отменяет ничего, никаких амбиций. Руки я не опускаю. Я переходила не спокойно покататься за спинами других девочек. Но мы же понимаем, что просто даже попасть на этот турнир, выступая за Россию, я бы не могла, это невозможно сейчас. А теперь я могу сюда приехать — и уже здесь соревноваться и соперничать», — говорила Губанова после выступления в Эспоо.

Похоже, спортсменка серьёзно настроена реабилитироваться за прошлые неудачи. Что ж, от этого становится только интереснее.