«Не могла поверить, что он может уйти». Как фигуристка Туктамышева потеряла отца

Улыбчивая и весёлая Елизавета Туктамышева — образец оптимизма и несгибаемой воли. Её путь в большом спорте полон взлётов и падений, однако никакие карьерные драмы и рядом не стоят с личной трагедией её семьи. Будучи 14-летней девчушкой, Лиза осталась без отца — своего главного болельщика, благодаря которому и попала в фигурное катание.



Он так и не увидел, как его дочь стала чемпионкой и настоящей звездой спорта.

Отец открыл для Туктамышевой фигурное катание

Любовь к спорту Туктамышевой передалась от отца: Сергей Туктамышев в юности занимался лыжными гонками, а позже стал тренером футбольной команды. Он всегда отличался отменным здоровьем и физической формой, был примером для Лизы с её младшей сестрой.



«У меня папа был всегда такой, что он самый сильный, самый крепкий, даже если что-то ломал, мог себе что-то перевязать — наверное, типичные мужчины из небольших городов, которые сами себя лечат», — вспоминала Туктамышева.

Именно отец невольно открыл для Лизы путь в фигурное катание. Однажды он взял дочку с собой в спортивный лагерь, где она подружилась с юными фигуристками и тоже захотела кататься. Тогда Лизу, которой было 4,5 года, отец привёл в Ледовый дворец их родного Глазова.



«Я была очень активным ребёнком, мне было важно куда-то деть энергию. Причём мои родители не из тех, кто будет заставлять чем-то заниматься, они не внушали мне: «Ты должна стать чемпионкой». Это есть в моем характере: даже на простых «весёлых стартах» мне было важно прибежать первой. Возможно, это связано с тем, что мой папа тоже был спортсменом, у него была воля к победе, которая мне передалась», — рассказывала Туктамышева.

Главный болельщик Туктамышевой

Лиза начала заниматься фигурным катанием под руководством Светланы Веретённиковой и быстро всему училась. В своей группе она стала лучшей, но дальнейшему развитию препятствовала вечная нехватка ледовых тренировок. На катке в Глазове фигуристы делили лёд с любителями и хоккеистами. Чтобы успеть потренироваться на свободном катке, Туктамышевой приходилось приезжать туда в семь утра.



Несмотря на старания Лизы, её мама не верила, что из Глазова возможно вырваться в большой спорт. Это казалось нереальным. А вот отец всегда верил. И оказался прав.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

В 10 лет Туктамышева победила на поворотном для её карьеры соревновании — Кубке Мишина, и сам Алексей Николаевич пригласил её к себе на стажировку. Так для Лизы началась жизнь на два города. Вместе со своим тренером Светланой Веретённиковой она стала ездить тренироваться в Санкт-Петербург: две недели жила там, две недели — дома. Было очень тяжело. В какой-то момент Лиза даже хотела прекратить эти поездки: настолько устала. Но помог отец: он очень гордился успехами дочери и верил, что у неё есть все шансы вырасти в настоящую чемпионку. Его беззаветная вера в её успех придала Лизе сил не сдаваться.



Спустя годы Лиза действительно станет чемпионкой: сначала России, потом Европы и мира. К сожалению, сам Сергей Туктамышев не увидит свою дочь на пьедестале с золотой медалью.

Трагедия, которой не ждали

Беда в семью Туктамышевых пришла в январе 2011 года. Пришла внезапно и стремительно. Всегда такой здоровый и сильный отец заболел. Очень тяжело и неизлечимо. О болезни узнали слишком поздно, сделать уже ничего не смогли. Спустя четыре месяца, в апреле, его не стало. Поверить в это было невозможно.



«В один момент, просто буквально с 3 января у него заболел живот — и всё. В апреле, уже в середине апреля, его уже не стало. До последнего не могла поверить, что он может уйти», — вспоминала Туктамышева в интервью телеканалу «Россия».



Потеря Сергея Туктамышева навсегда перевернула жизнь Лизы, её сестры и матери. Но, несмотря на горе, Туктамышева не забросила тренировки, напротив — ушла в них с головой. А в августе их опустевшая семья переехала в Санкт-Петербург: смена места жительства должна была помочь быстрее пережить трагедию.

Но в случае Лизы справиться с горем ей помогло, прежде всего, фигурное катание. Она первой приходила на тренировки и, как бы сильно ни уставала, не хотела уходить со льда. Это позволило не увязнуть в воспоминаниях, причиняющих нестерпимую боль.

В этот сложный период Алексей Мишин стал проводить с Лизой много времени: просто беседовал с ней и осторожно давал понять, что она не одна.

«Какой-то системы изменения отношений не было. Просто больше тепла и оберега. Однако здесь всё зависело не только от меня, но и от силы характера, силы духа самой девочки», — говорил Мишин в интервью «России».



Неудивительно, что в итоге у Туктамышевой и Мишина сложились очень тёплые отношения. Он стал ей больше, чем тренером. Да и не только для неё, но и для всей её семьи. Тем самым мужским плечом, которое их семья внезапно потеряла.

«Победу посвящаю папе»

Усердие Туктамышевой на тренировках вскоре принесло свои плоды. Уже осенью 2011 года она дебютировала во взрослой серии Гран-при и сразу выиграла два этапа. А ведь Лизе было всего 14 лет, никому до неё в столь юном возрасте ещё не удавалось добиться такого успеха. После своего первого золота на Skate Canada она рассказала, что посвящает эту победу отцу:



«Победу посвящаю папе. Переезд в Санкт-Петербург немного облегчил горе, заставил отвлечься от переживаний. Но я знаю, что папа всегда со мной и никогда меня не оставит».



Потерю отца Туктамышева переживала долго, но, конечно, такие раны нельзя залечить полностью. Можно только притупить боль, научиться жить с нею. И хранить в сердце самые тёплые воспоминания. У Лизы именно так. Папа навсегда остался в её памяти сильным, крепким и здоровым. Её главный болельщик, который знал, что она обязательно станет чемпионкой.



«Я его видела в разных состояниях: в здоровом и в болезни, и всё равно я вспоминаю его только самым здоровым человеком», — рассказывала Туктамышева.