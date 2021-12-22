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Фигурное катание: история отца Елизаветы Туктамышевой Сергея — привёл дочь в спорт, трагически погиб из-за болезни

«Не могла поверить, что он может уйти». Как фигуристка Туктамышева потеряла отца
Дарья Кирюхина
Как фигуристка Туктамышева потеряла отца
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Главный болельщик Лизы так и не застал её триумфа. В 14 лет девушка пережила горе, оправиться от которого помогло фигурное катание.

Улыбчивая и весёлая Елизавета Туктамышева — образец оптимизма и несгибаемой воли. Её путь в большом спорте полон взлётов и падений, однако никакие карьерные драмы и рядом не стоят с личной трагедией её семьи. Будучи 14-летней девчушкой, Лиза осталась без отца — своего главного болельщика, благодаря которому и попала в фигурное катание.

Он так и не увидел, как его дочь стала чемпионкой и настоящей звездой спорта.

Отец открыл для Туктамышевой фигурное катание

Любовь к спорту Туктамышевой передалась от отца: Сергей Туктамышев в юности занимался лыжными гонками, а позже стал тренером футбольной команды. Он всегда отличался отменным здоровьем и физической формой, был примером для Лизы с её младшей сестрой.

«У меня папа был всегда такой, что он самый сильный, самый крепкий, даже если что-то ломал, мог себе что-то перевязать — наверное, типичные мужчины из небольших городов, которые сами себя лечат», — вспоминала Туктамышева.

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Именно отец невольно открыл для Лизы путь в фигурное катание. Однажды он взял дочку с собой в спортивный лагерь, где она подружилась с юными фигуристками и тоже захотела кататься. Тогда Лизу, которой было 4,5 года, отец привёл в Ледовый дворец их родного Глазова.

«Я была очень активным ребёнком, мне было важно куда-то деть энергию. Причём мои родители не из тех, кто будет заставлять чем-то заниматься, они не внушали мне: «Ты должна стать чемпионкой». Это есть в моем характере: даже на простых «весёлых стартах» мне было важно прибежать первой. Возможно, это связано с тем, что мой папа тоже был спортсменом, у него была воля к победе, которая мне передалась», — рассказывала Туктамышева.

Главный болельщик Туктамышевой

Лиза начала заниматься фигурным катанием под руководством Светланы Веретённиковой и быстро всему училась. В своей группе она стала лучшей, но дальнейшему развитию препятствовала вечная нехватка ледовых тренировок. На катке в Глазове фигуристы делили лёд с любителями и хоккеистами. Чтобы успеть потренироваться на свободном катке, Туктамышевой приходилось приезжать туда в семь утра.

Несмотря на старания Лизы, её мама не верила, что из Глазова возможно вырваться в большой спорт. Это казалось нереальным. А вот отец всегда верил. И оказался прав.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

В 10 лет Туктамышева победила на поворотном для её карьеры соревновании — Кубке Мишина, и сам Алексей Николаевич пригласил её к себе на стажировку. Так для Лизы началась жизнь на два города. Вместе со своим тренером Светланой Веретённиковой она стала ездить тренироваться в Санкт-Петербург: две недели жила там, две недели — дома. Было очень тяжело. В какой-то момент Лиза даже хотела прекратить эти поездки: настолько устала. Но помог отец: он очень гордился успехами дочери и верил, что у неё есть все шансы вырасти в настоящую чемпионку. Его беззаветная вера в её успех придала Лизе сил не сдаваться.

Спустя годы Лиза действительно станет чемпионкой: сначала России, потом Европы и мира. К сожалению, сам Сергей Туктамышев не увидит свою дочь на пьедестале с золотой медалью.

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Трагедия, которой не ждали

Беда в семью Туктамышевых пришла в январе 2011 года. Пришла внезапно и стремительно. Всегда такой здоровый и сильный отец заболел. Очень тяжело и неизлечимо. О болезни узнали слишком поздно, сделать уже ничего не смогли. Спустя четыре месяца, в апреле, его не стало. Поверить в это было невозможно.

«В один момент, просто буквально с 3 января у него заболел живот — и всё. В апреле, уже в середине апреля, его уже не стало. До последнего не могла поверить, что он может уйти», — вспоминала Туктамышева в интервью телеканалу «Россия».

Потеря Сергея Туктамышева навсегда перевернула жизнь Лизы, её сестры и матери. Но, несмотря на горе, Туктамышева не забросила тренировки, напротив — ушла в них с головой. А в августе их опустевшая семья переехала в Санкт-Петербург: смена места жительства должна была помочь быстрее пережить трагедию.

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Но в случае Лизы справиться с горем ей помогло, прежде всего, фигурное катание. Она первой приходила на тренировки и, как бы сильно ни уставала, не хотела уходить со льда. Это позволило не увязнуть в воспоминаниях, причиняющих нестерпимую боль.

В этот сложный период Алексей Мишин стал проводить с Лизой много времени: просто беседовал с ней и осторожно давал понять, что она не одна.

«Какой-то системы изменения отношений не было. Просто больше тепла и оберега. Однако здесь всё зависело не только от меня, но и от силы характера, силы духа самой девочки», — говорил Мишин в интервью «России».

Неудивительно, что в итоге у Туктамышевой и Мишина сложились очень тёплые отношения. Он стал ей больше, чем тренером. Да и не только для неё, но и для всей её семьи. Тем самым мужским плечом, которое их семья внезапно потеряла.

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«Победу посвящаю папе»

Усердие Туктамышевой на тренировках вскоре принесло свои плоды. Уже осенью 2011 года она дебютировала во взрослой серии Гран-при и сразу выиграла два этапа. А ведь Лизе было всего 14 лет, никому до неё в столь юном возрасте ещё не удавалось добиться такого успеха. После своего первого золота на Skate Canada она рассказала, что посвящает эту победу отцу:

«Победу посвящаю папе. Переезд в Санкт-Петербург немного облегчил горе, заставил отвлечься от переживаний. Но я знаю, что папа всегда со мной и никогда меня не оставит».

Потерю отца Туктамышева переживала долго, но, конечно, такие раны нельзя залечить полностью. Можно только притупить боль, научиться жить с нею. И хранить в сердце самые тёплые воспоминания. У Лизы именно так. Папа навсегда остался в её памяти сильным, крепким и здоровым. Её главный болельщик, который знал, что она обязательно станет чемпионкой.

«Я его видела в разных состояниях: в здоровом и в болезни, и всё равно я вспоминаю его только самым здоровым человеком», — рассказывала Туктамышева.

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