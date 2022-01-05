«Я терпел унижения». Как фигуристка Мухортова обманула Транькова и сбежала с тренером

Максим Траньков и Мария Мухортова подавали большие надежды, но стать первой парой страны не смогли. Всему виной тяжёлый характер обоих: постоянные претензии друг к другу и фатальные ошибки на важнейших стартах вынудили партнёра разбить дуэт. Впоследствии Транькова обвинили в том, что он сговорился с президентом федерации Валентином Писеевым о сотрудничестве с украинкой Татьяной Волосожар, и назвали предателем.

Однако решение Максима не было скоропалительным. На него повлияли определённые факторы — такие как обострившиеся отношения с тренером и обман Марии, которая вместо того, чтобы готовиться к Олимпиаде в Ванкувере, уехала отдыхать с Олегом Васильевым на курорт.

Оказалось, нечестный поступок совершили как раз наставник Транькова и его партнёрша. Максим, терпевший унижения годами, не простил им этого предательства.

Сложные отношения Транькова и Мухортовой

Мария Мухортова стала шестой партнёршей Максима Транькова. Фигуристы прошли долгий и сложный путь на молодёжном уровне, но в конце концов смогли найти общий язык и добились первых значительных успехов. Спустя два года после образования дуэта спортсмены выиграли золото юниорского чемпионата мира. Казалось, у Максима и Марии было большое будущее, но переход во взрослые дался им тяжело и физически, и морально. Мухортова и Траньков постоянно конфликтовали между собой — дело даже доходило до рукоприкладства. В итоге спортсмены сменили несколько тренеров, прежде чем оказались у олимпийского чемпиона Олега Васильева.

По словам наставника, работа с новой парой была для него профессиональным вызовом. Форма фигуристов оставляла желать лучшего, а сложный характер обоих добавлял проблем. Однако Олег Кимович не терял веры в Максима и Марию и начал проект по реализации их потенциала. В 2007 году Траньков и Мухортова стали чемпионами страны, а через год взяли серебро европейского первенства.

К сожалению, несмотря на отличную техническую базу, дуэт зарекомендовал себя как очень нестабильный. В последующие годы фигуристы часто допускали грубые ошибки во время прокатов. Так, на Олимпиаде в Ванкувере Максим упал с тройного тулупа в короткой программе. Многочисленные же помарки спортсменов в произвольной отбросили их на итоговое седьмое место. На следующем чемпионате мира фигуристы остановились в шаге от пьедестала после курьёзного падения партнёра во время выброса. Это стало последней каплей — Траньков объявил о прекращении сотрудничества с Васильевым и Мухортовой.

Траньков сговорился с Писеевым, чтобы уйти?

Фигуристка болезненно отреагировала на уход партнёра и даже хотела завершить любительскую карьеру. Тогда поступок Максима посчитали предательским. Васильев обвинил спортсмена в непрофессионализме. По мнению специалиста, Траньков часто позволял себе лишнее на тренировках, грубо обходился с персоналом и отказывался работать с коллективом. Неоднократно фигурист порывался уйти от Мухортовой, а окончательно решился на разрыв после сговора с президентом ФФККР Валентином Писеевым.

Это произошло в декабре 2009 года перед чемпионатом России. Наставник уверен, что именно тогда Писеев и Траньков заключили соглашение о том, что после окончания сезона дуэт с Мухортовой прекратит своё существование, а Максим будет тренироваться с украинской фигуристкой Татьяной Волосожар.

«В данном случае Траньков сработал против своей же пары, против себя. Фактически он лишил себя олимпийской медали и медали чемпионата мира. А то, что сделал Писеев, я считаю служебным преступлением: президент федерации фигурного катания сознательно развалил ведущую пару страны. Это просто немыслимо!» — говорил Васильев.

Транькова публично обвинили в алкоголизме

У Транькова было своё видение ситуации. Фигурист рассказал о трудных взаимоотношениях с тренером, который нередко переступал грань, критикуя его. Например, специалист оскорблял отца Максима, занимавшегося конным спортом, называя его неудачником и намекая на то, что его сын также ничего не добьётся. Кроме того, Васильев лжесвидетельствовал по поводу проблем Транькова с алкоголем.

«Мне до чёртиков надоело, что Васильев постоянно всем говорил, что я лжец, что я шастаю по клубам и пью. Это было неправдой. Ещё Великов меня научил никогда не врать, если выпил — скажи, здоровье дороже, слишком велика нагрузка. Это было бы хуже только для меня, поэтому в этом отношении я был кристально честен. Наверное, на воре шапка горит — они с Машей скрывали свои отношения и поэтому подозревали весь мир.

Подобных неприятных моментов было достаточно. Когда в федерации проходило утверждение планов, меня выставили перед всеми каким-то алкоголиком, облили грязью с ног до головы. Абсолютно безосновательно! Это могут подтвердить все, кто присутствовал на том собрании. У меня тогда случился нервный срыв, потому что такого предательства от команды я не ожидал. Понимаете, я постоянно терпел подобные унижения. Много чего накопилось плохого, и я просто не смог простить», — объяснял фигурист своё решение.

Мухортова обманула Транькова и сбежала с тренером

Финальной точкой в отношениях Транькова с Мухортовой и Васильевым стал случай, когда фигуристка обманула Максима и вместо подготовки к Олимпиаде уехала с тренером отдыхать на курорт. Перед стартом сезона все члены сборной России были приглашены на общекомандный сбор. Федерация настаивала на поездке Максима и Марии, но спортсменка отказалась, сославшись на то, что у неё заболела бабушка. Валентин Писеев, получив письмо Мухортовой, вошёл в положение и отпустил фигуристку. Тем временем Транькову не разрешили покинуть базу и уехать к отцу, который за несколько месяцев до этого перенёс инфаркт. Максим остался без отпуска.

Позднее выяснилось, что Мария была не у бабушки в Липецке, а в Доминикане с Олегом Васильевым. Траньков узнал об этом совершенно случайно:

«Меня отпустили со сборов на три дня раньше. Мы встречались с Олегом и Машей в аэропорту — должны были лететь в Америку, смотрю на них и понимаю, что они оба одинаково загорели. Ежу понятно: они просто ездили отдыхать вместе. Прилетели в США, надо заполнять документы на таможне — я всегда это делал за нас обоих, Маша никогда не могла заполнить ни одного бланка. Она привычно даёт мне паспорт, а там штамп приезда в Доминикану ровно на числа сборов в Сочи», — вспоминал спортсмен.

Подобное отношение было для Максима неприемлемым. Фигурист рассказал об этом случае Писееву и поделился тем, что после Игр намерен покинуть коллектив. Изначально никакого сговора с президентом не было — на разрыв с тренером и партнёршей повлиял нечестный поступок последних. Предательство, которое Траньков так и не смог простить.

Только потом в его жизни появилась Татьяна Волосожар, которая стала фигуристу верной подругой как на катке, так и за его пределами. Максим и Татьяна стали в Сочи двукратными олимпийскими чемпионами в личном и командном зачётах.