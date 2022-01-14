Плющенко был прав. Российским фигуристкам необходимы перекаты перед Олимпиадой

Щербакова больше не та надёжная спортсменка, какой мы её привыкли видеть. Мечтать о российском пьедестале в Пекине становится всё сложнее.

Чемпионат Европы должен был стать проверкой для Анны Щербаковой. После неудачи на чемпионате России ученице Тутберидзе необходимо было доказать, что она всё-таки достойна Олимпиады. Для этого Анне нужно было предъявить два безупречных проката в Таллине, и все вопросы бы снялись. Но план провалился в первый же день — Щербакова показала свой худший прокат короткой программы за два года. С Аней явно происходит что-то не то.

Вместе со стабильностью ученицы Тутберидзе на глазах тают и мечты о полном пьедестале российских фигуристок на Олимпиаде. Результаты Ани по сезону выглядят неутешительно.

В такой ситуации сложно не согласиться с Евгением Плющенко, который предложил провести перекаты между Щербаковой и Туктамышевой.

Неужели олимпийский чемпион был прав?

У российских фигуристок всё меньше шансов на полный пьедестал на Олимпиаде

После триумфа наших девушек на чемпионате мира 2021 года практически никто не сомневался в том, что у России будет полный пьедестал и на Олимпиаде. Помимо Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой, вступить в борьбу за Пекин должны были и недавние юниорки Валиева, Хромых и Усачёва. Не собиралась сдаваться и Косторная, вернувшаяся к Тутберидзе. В российском фигурном катании сложилась уникальная ситуация — сразу семь фигуристок претендовали на поездку в Пекин. И не было никаких сомнений, отправь мы на Олимпиаду всех наших кандидаток, они бы и заняли первые семь мест. Захватывая пьедесталы на этапах Гран-при, наши девушки это только подтверждали.

Но по ходу сезона россиянок постепенно накрывала тёмная полоса. Несчастье произошло с Усачёвой, получившей серьёзную травму на Гран-при Японии. Затем из гонки выбыла Косторная из-за перелома кисти руки. Туктамышева провалила чемпионат России и заставила усомниться в своих амбициях в борьбе за Олимпиаду. Неудачно в Санкт-Петербурге выступила и Щербакова, показавшая, что она не железная. Но благодаря щедрым оценкам удержаться в тройке она смогла. Тем не менее судьба олимпийского пьедестала стала не такой уж и очевидной. Россиянки показали, что они не инопланетяне и им свойственно травмироваться и грубо ошибаться в самый неподходящий момент. А значит, вешать на них медали Пекина преждевременно.

Но надежда оставалась, ведь, несмотря ни на что, тройка на главные старты у нас собралась крепкая. Валиева бьёт на каждом турнире свои же мировые рекорды. Трусова стремительно набирает форму и накатывает «пятиквадку». А Щербакова славится тем, что умеет собираться в самый нужный момент. Шансы на завоевание полного пьедестала на Играх всё ещё казались неплохими. Но на чемпионате Европы выяснилось, что одна из фигуристок всё-таки потеряла свой главный козырь.

Щербакова больше не такая стабильная и надёжная, какой мы её видели все эти годы. Аня переживает кризис, и с ней творится что-то не то, пора бы это признать.

Щербакова не обходится без грубейших ошибок ни на одном турнире

Сезон у Щербаковой сразу не задался, казалось, что из-за перелома пальца ноги. Но травму Аня залечила, а проблемы никуда не ушли. Ни на одном турнире в этом сезоне Щербакова не обходилась без грубейших ошибок.

На контрольных прокатах в короткой программе Аня осталась без каскада, а произвольную откатала без четверных.

На турнире в Будапеште в короткой программе Щербакова недокрутила риттбергер в каскаде, а в произвольной упала с четверного флипа и допустила недокруты на каскадах лутц-риттбергер и лутц-ойлер-сальхов.

На Гран-при Италии фигуристка в короткой программе сдвоила тулуп в каскаде с лутцем. Произвольную откатала чисто.

На Гран-при Франции Аня упростила короткую программу, заменив лутц-риттбергер на более простой лутц-тулуп, благодаря чему откатала чисто. В произвольной она упала с лутца.

На чемпионате России у Щербаковой наконец получилась чистая короткая программа с каскадом лутц-риттбергер. Однако на этом каскаде она ошиблась в произвольной, перед этим упав с четверного флипа.

На чемпионате Европы в короткой программе Аня упала с тройного лутца, оставшись без каскада.

Получается, из 11 прокатов только 4 у Ани получились без грубых ошибок. Причём два из них были с облегчённым контентом. Безупречный прокат с ультра-си Аня показала только один. Щербакова потеряла свой главный козырь — стабильность. Если до этого сезона Аня была стойким оловянным солдатиком, который делает всё, когда другие не могут, то в этом сезоне она очевидно сдала позиции. Возможно, фигуристка так и не смогла избавиться от последствий пневмонии, перенесённой в 2020 году. После болезни Щербакова стала менее выносливой и потеряла прежнюю лёгкость. Очевидно одно — с Аней творится что-то не то. И стоит ли отправлять её в таком состоянии на Олимпиаду — большой вопрос.

Туктамышева надёжнее Щербаковой

Если Щербакова в этом сезоне выглядит слабейшей версией себя, то у Туктамышевой всё наоборот. Так мощно, как в этом сезоне, Лиза не каталась ещё никогда. Да, ученицу Мишина нельзя назвать супернадёжной фигуристкой, у неё тоже бывают срывы. Но не такие частые, как у Щербаковой. По сезону Туктамышева шла куда стабильнее.

На контрольных Лиза чисто откатала короткую программу, но в произвольной ей не удались два тройных акселя, из-за чего девушка осталась без каскада и был сорван тройной лутц.

На этапе Кубка России Туктамышева сорвала триксель в короткой программе и с ошибкой исполнила этот элемент в произвольной.

На турнире в Финляндии фигуристка безупречно исполнила короткую программу, а в произвольной допустила небольшой недокрут на акселе.

На Гран-при Канады Лиза выдала идеальную короткую, а в произвольной чуть-чуть недокрутила флип.

На Гран-при в Сочи Туктамышева снова выдала идеальную короткую, а в произвольной ошиблась на одном из акселей.

На чемпионате России Лиза сорвала тройной аксель в короткой и сдвоила тулуп в каскаде. В произвольной фигуристка недокрутила один из трикселей.

Итого из 12 прокатов у Лизы четыре идеальных, плюс два с негрубыми ошибками (с недокрутом на одном из прыжков в четверть, который не снижает стоимости элемента). Причём во всех этих прокатах был как минимум один безупречный тройной аксель. Хоть Лизу и нельзя назвать стабильной, она всё-таки катается надёжнее в этом сезоне, чем Щербакова. Очевидного преимущества у Ани перед Лизой нет. Разве что судьи оценивают ученицу Тутберидзе щедрее как действующую чемпионку мира.

Бронза Щербаковой на чемпионате России не аргумент

Отборочный чемпионат России для обеих фигуристок сложился неудачно — ни одна из них не смогла показать свой максимум. При всём при этом Щербакова забралась на пьедестал, а Туктамышева стала только седьмой. В качестве аргумента этот факт и используют те, кто считает, что Аню нужно отправлять на Олимпиаду любой ценой.

Но закрывать глаза на спорное судейство, которое было на турнире в Санкт-Петербурге, нельзя. До сих пор не укладывается в голове, как арбитры поставили Щербакову с двумя грубейшими ошибками выше девочек, которые практически идеально откатались с несколькими элементами ультра-си.

Аделия Петросян исполнила два четверных риттбергера.

Три квада, включая четверной лутц, показала Софья Самоделкина. К тому же у фигуристки был тройной аксель в короткой программе.

Три трикселя на две программы показала Софья Муравьёва.

Почему судьи выше них поставили Щербакову — загадка даже для экспертов. Похоже, федерация заранее определила, кого отправит в Пекин, а нужные баллы отрегулировала с помощью арбитров. При честном судействе Аня заняла бы место рядом с Туктамышевой, то есть где-то около шестого. И тогда расклады выглядели бы совсем иначе.

И это ещё не говоря о том, что определять состав на Олимпиаду с помощью одного турнира просто глупо при таком количестве претенденток. Справедливее было бы посмотреть на результаты по сезону, а у Туктамышевой они стабильнее.

Плющенко был прав

Традиционно состав сборной на Олимпиаду определяется по итогам чемпионата Европы. На турнире в Таллине Щербакова стартовала с провального проката, получив худшие баллы за два года. А это уже настораживает. Раз Аня в такой форме за три недели до Олимпиады, то стоит ли её слепо отправлять в Пекин? Или лучше дать шанс Туктамышевой, которая эту поездку, несомненно, заслужила?

В такой ситуации сложно не согласиться с Евгением Плющенко, предложившим провести перекаты между двумя фигуристками. Аня и Лиза должны в честной борьбе решить, кто же из них больше достоин ехать на Олимпиаду, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда.

Иначе даже сложно представить, какой скандал возникнет, если Щербакова не оправдает ожиданий в Пекине. Честные перекаты пойдут на пользу обеим фигуристкам.