Фигуристку Тутберидзе не пускают на чемпионат России. Чтобы не мешала борьбе за Олимпиаду?

Загадочная история развернулась вокруг юной ученицы Тутберидзе Софьи Акатьевой. Феноменальная фигуристка планировала поучаствовать в чемпионате России, но в ФФККР отказываются её пускать, ссылаясь на правила. Федерация не раз делала исключения для талантливых и перспективных фигуристов, но Акатьевой навстречу идти не собираются.

Кажется, участие ученицы Тутберидзе в чемпионате России просто невыгодно. А вдруг помешает претенденткам на Пекин?

Почему Акатьеву не хотят пускать на чемпионат России?

Чемпионат России уже давно является самым интересным и зрелищным турниром для болельщиков. Где ещё на одном льду можно увидеть столько звёзд фигурного катания? По традиции в чемпионате страны принимают участие не только взрослые фигуристки, но ещё и совсем юные восходящие звёздочки, что делает турнир ещё более захватывающим. Вот и в этом году за попадание на чемпионат России борются фигуристки, чьи большие победы мы сможем увидеть только через год-два. На участие в самом зрелищном турнире планеты претендуют, например, Софья Самоделкина и Софья Муравьёва. Не хотят лишать шанса своих учениц и в «Хрустальном». Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала говорил, что Софья Акатьева и Аделия Петросян тоже поедут в Санкт-Петербург. Для этого им даже переделали программы, чтобы они соответствовали необходимым стандартам. Болельщиков эта новость обрадовала —лучшие юниорки Тутберидзе точно привнесли бы дополнительную драму в соревнования.

Но через несколько дней после заявления Глейхенгауза начали происходить странные вещи. Генеральный директор ФФККР Александр Коган сказал, что Акатьева не имеет права участвовать в чемпионате России и никаких исключений для неё не будет.

«Зря он так сказал, потому что по возрасту она не имеет права в нём участвовать. В первенстве России она будет участвовать, в чемпионате не может. Никаких исключений нет», — сказал Коган «Спорт-Экспрессу».

Гендиректор ФФККР оказался прав. Согласно правилам допуск на чемпионат России возможен, только если фигуристу исполнилось 14 лет до 1 июля текущего года. Самоделкина, Петросян и Муравьёва проходят под этот критерий, а вот Акатьева — нет. Софья свой день рождения отмечает 7 июля, так что в этом году путь на чемпионат страны ей закрыт. Получается, в «Хрустальном» просчитались?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В федерации запутались в показаниях

Казалось, что для лучшей юниорки России вполне могут сделать исключение. Не зря же Глейхенгауз перекраивал программы Акатьевой под стандарты взрослых фигуристов. На это намекнула и пресс-атташе федерации.



«Давайте дождёмся списков. Надо смотреть на картину в целом. Её могут допустить до чемпионата России как участницу финала юниорского Гран-при. Для перспективных спортсменов, которые вышли в финал, может быть сделано исключение, если им 14 лет, это прописано в правилах», — сказала Ольга Ермолина «Спорт-Экспрессу».

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Слова пресс-атташе взбудоражили болельщиков. История с участием Акатьевой на чемпионате России стала очень запутанной. Казалось, что даже в ФФККР не могут прийти к единому мнению. «Чемпионат» решил разобраться в ситуации и уточнить у Когана, возможны ли исключения для ученицы Тутберидзе.



«На вопрос о возможном допуске Акатьевой на чемпионат России ответил достаточно ясно. Никаких исключений по допуску спортсменов младшего возраста, чем положенный, не будет», — сказал Коган в беседе с нашим корреспондентом.

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Акатьеву не пускают, чтобы не помешала борьбе за Олимпиаду?

Ситуация с недопуском Акатьевой на чемпионат России выглядит очень странной. Раньше ФФККР без проблем разрешала участие перспективным фигуристкам, не достигшим 14-летнего возраста на момент 1 июля. Стоит вспомнить хотя бы Косторную в 2017 году или Фролову в 2019-м. Алёна и Анна отмечают дни рождения в августе, но с допуском на чемпионат России в 14 лет у них проблем не было.



Дебют Аделины Сотниковой на чемпионате России и вовсе состоялся, когда ей было 12 лет. Тот турнир юная спортсменка триумфально выиграла. Понятно, что тогда была совсем другая обстановка. Женское катание находилось в плачевном состоянии, а о том, что вскоре у нас появятся десятки талантливых фигуристок, невозможно было и подумать. Но эти ситуации отчётливо показывают, что исключения из правил бывают.

В случае с Акатьевой федерация, кажется, просто идёт на принцип. Суперталантливая фигуристка способна внести разлад перед Олимпиадой и сенсационно залететь в тройку чемпионата страны. А то и выиграть его. Для Софьи турнир в Петербурге глобально ничего не значит. Фигуристке не надо ни за что бороться и что-то доказывать. А значит, она может выступать без какого-либо давления. Для претенденток же на Пекин чемпионат страны решит всё. А присутствие юной феноменальной фигуристки, способной сотворить сенсацию, спокойствия им не добавит.



Софья может помешать борьбе за Олимпиаду и затмить своими успехами наших главных звёзд. Так что её участие в чемпионате страны перед Пекином федерации просто-напросто невыгодно.