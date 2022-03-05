Чудо и «Валенки». Какой фигуристкой Камила Валиева была в детстве?

В командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Камила Валиева поразила весь мир своим талантом. Лестные отзывы писали о ней не только прославленные фигуристы и эксперты, но и голливудские знаменитости. Для всего мира Камила стала настоящим откровением. Меж тем в России её блестящие выступления сюрпризом не стали. О том, что Валиева станет олимпийской чемпионкой, говорили ещё до того, как она вышла в юниоры.
Невероятный дар Камилы к фигурному катанию был заметен в самом раннем детстве. Её первое серьёзное выступление под русскую народную музыку «Валенки» стало настоящим открытием.
Так какой же фигуристкой Валиева была в детстве?
«Камила в четыре года соображала лет на восемь»
Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Благодаря маме, обеспокоенной частыми болезнями дочки, Камила начала заниматься спортом: художественная гимнастика, балетная школа и фигурное катание, любовь к которому победила желание посещать другие секции. В 3,5 года Валиева встала на коньки.
Первые тренировки давались ей тяжело, она часто падала, на занятиях ела лёд, из-за чего у неё поднималась высокая температура. И даже воспоминания о первых соревнованиях у неё связаны с холодом: Камила очень сильно замёрзла в ожидании награждения. Но всё это не помешало обрести спортсменке силу воли и победный дух. Её первая серьёзная программа «Валенки» принесла ей победу на соревнованиях в Москве. Валиевой вручили большой кубок, и в 5 лет она поняла, что ей нравится соревноваться.
«Когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный. Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. Мама ей занималась, водила и на гимнастику, и на балет, и на фигурное катание. Полностью себя отдавала развитию ребёнка. И девочка сама очень целеустремлённая, ответственная, сознательная. Там было всё», — рассказывала первый тренер Камилы Ксения Иванова.
Специалист видела в девочке готовность работать, её талант, подкреплённый желанием и упорством. Ксения Семёновна подчеркивала и открытость спортсменки, которая помогла им быстрее достичь взаимопонимания с наставниками. Она отмечала и гибкость Камилы, которая отличала её среди остальных.
Детское выступление Камилы набрало почти 2 миллиона просмотров!
Выступление «Валенки» Камилы набрало на YouTube более 1,8 миллионов просмотров. Можно убедиться, что с самого детства Камила отличалась изяществом в исполнении номеров и трепетом к каждому элементу. Её выступления 2015-2016 годов излучают свет и чистоту.
С волнением Камила справлялась с помощью песни Don’t Worry, Be Happy, которую всегда слушала перед прокатами. Если говорить об отношении спортсменки к тренировочному процессу, то сама Камила вспоминает, что в раннем детстве не воспринимала тренировки как работу: «Сделала прыжок – хорошо, могла ездить долго по кругу…» Отношение к работе изменилось у неё под руководством Этери Тутберидзе. В «Хрустальном» Камила столкнулась с большой конкуренцией и увидела, как спортсмены выкладываются на льду. Тогда она и поняла, что началась серьёзная работа.
Камила могла стать гимнасткой, но выбрала фигурное катание и не жалеет
В четыре года Валиева получила третий юношеский разряд по художественной гимнастике. Несмотря на успех в этом виде спорта, Камила отдала предпочтение фигурному катанию. Спортсменка говорит, что если бы была возможность вернуться в то время, она не поменяла бы свой выбор.
Сейчас Камила Валиева – олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка России и Европы, абсолютная рекордсменка мира. Ею гордится вся страна и восхищается весь мир.
- 5 марта 2022
-
10:18
- 4 марта 2022
-
23:59
-
20:20
-
20:05
-
17:32
-
16:26
-
15:51
-
13:27
-
11:25
-
11:24
-
09:20
- 3 марта 2022
-
16:32
-
13:09
-
09:42
-
09:01
-
08:38
-
07:30
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:33
-
23:05
-
22:47
-
22:13
-
20:33
-
20:08
-
19:52
-
19:34
-
19:23
-
15:22
-
15:11
-
14:40
-
14:36
-
13:42
-
13:27
-
13:23
-
12:53