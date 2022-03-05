Чудо и «Валенки». Какой фигуристкой Камила Валиева была в детстве?

В командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Камила Валиева поразила весь мир своим талантом. Лестные отзывы писали о ней не только прославленные фигуристы и эксперты, но и голливудские знаменитости. Для всего мира Камила стала настоящим откровением. Меж тем в России её блестящие выступления сюрпризом не стали. О том, что Валиева станет олимпийской чемпионкой, говорили ещё до того, как она вышла в юниоры.

Невероятный дар Камилы к фигурному катанию был заметен в самом раннем детстве. Её первое серьёзное выступление под русскую народную музыку «Валенки» стало настоящим открытием.

Так какой же фигуристкой Валиева была в детстве?

«Камила в четыре года соображала лет на восемь»

Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Благодаря маме, обеспокоенной частыми болезнями дочки, Камила начала заниматься спортом: художественная гимнастика, балетная школа и фигурное катание, любовь к которому победила желание посещать другие секции. В 3,5 года Валиева встала на коньки.



Первые тренировки давались ей тяжело, она часто падала, на занятиях ела лёд, из-за чего у неё поднималась высокая температура. И даже воспоминания о первых соревнованиях у неё связаны с холодом: Камила очень сильно замёрзла в ожидании награждения. Но всё это не помешало обрести спортсменке силу воли и победный дух. Её первая серьёзная программа «Валенки» принесла ей победу на соревнованиях в Москве. Валиевой вручили большой кубок, и в 5 лет она поняла, что ей нравится соревноваться.

«Когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный. Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. Мама ей занималась, водила и на гимнастику, и на балет, и на фигурное катание. Полностью себя отдавала развитию ребёнка. И девочка сама очень целеустремлённая, ответственная, сознательная. Там было всё», — рассказывала первый тренер Камилы Ксения Иванова.

Специалист видела в девочке готовность работать, её талант, подкреплённый желанием и упорством. Ксения Семёновна подчеркивала и открытость спортсменки, которая помогла им быстрее достичь взаимопонимания с наставниками. Она отмечала и гибкость Камилы, которая отличала её среди остальных.

Детское выступление Камилы набрало почти 2 миллиона просмотров!

Выступление «Валенки» Камилы набрало на YouTube более 1,8 миллионов просмотров. Можно убедиться, что с самого детства Камила отличалась изяществом в исполнении номеров и трепетом к каждому элементу. Её выступления 2015-2016 годов излучают свет и чистоту.

С волнением Камила справлялась с помощью песни Don’t Worry, Be Happy, которую всегда слушала перед прокатами. Если говорить об отношении спортсменки к тренировочному процессу, то сама Камила вспоминает, что в раннем детстве не воспринимала тренировки как работу: «Сделала прыжок – хорошо, могла ездить долго по кругу…» Отношение к работе изменилось у неё под руководством Этери Тутберидзе. В «Хрустальном» Камила столкнулась с большой конкуренцией и увидела, как спортсмены выкладываются на льду. Тогда она и поняла, что началась серьёзная работа.

Камила могла стать гимнасткой, но выбрала фигурное катание и не жалеет

В четыре года Валиева получила третий юношеский разряд по художественной гимнастике. Несмотря на успех в этом виде спорта, Камила отдала предпочтение фигурному катанию. Спортсменка говорит, что если бы была возможность вернуться в то время, она не поменяла бы свой выбор.



Сейчас Камила Валиева – олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка России и Европы, абсолютная рекордсменка мира. Ею гордится вся страна и восхищается весь мир.