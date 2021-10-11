«Это естественный отбор. Выживает сильнейший». Интервью с первым тренером Камилы Валиевой

Ксения Иванова рассказала, чем новая рекордсменка мира отличалась от сверстниц, и объяснила, был ли у неё шанс добиться успеха в Казани.

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева на первом же взрослом турнире в карьере установила два мировых рекорда. Имя Камилы прогремело на весь мир после перехода в группу Этери Тутберидзе, но талант и целеустремлённость фигуристки были заметны ещё в Казани, где она училась кататься под руководством Ксении Ивановой.

Незадолго до исторического проката Валиевой «Чемпионат» пообщался с её первым тренером. Ксения Семёновна рассказала, чем нынешняя рекордсменка мира отличалась от ровесниц, почему она не сомневалась, что Камила запрыгает четверные и как отреагировала на решение фигуристки и её родителей переехать из Казани в Москву.

Сейчас Ксения Иванова тоже работает в столице и готовит будущих чемпионов в клубе «Армия фигурного катания».

«Валиева очень целеустремлённая, ответственная, сознательная»

— Ксения Семёновна, широкий круг любителей фигурного катания узнал о вас благодаря работе с Камилой Валиевой в Казани. Какие качества помогли ей стать одной из лучших фигуристок мира? Всегда ли она выделялась на фоне других девочек?

— Стопроцентно я оценивать не могу. Но когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный. Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. Мама ей занималась, водила и на гимнастику, и на балет, и на фигурное катание. Полностью себя отдавала развитию ребёнка. И девочка сама очень целеустремлённая, ответственная, сознательная. Там было всё. А при правильной работе с ребёнком достигаются определённые результаты. То, что мы и видим сейчас. Что касается четверных прыжков, то я и не сомневалась, что она их будет прыгать. Камила молодец, могу только порадоваться за неё.

— Как вы восприняли решение Камилы и её родителей переехать в Москву?

— Нормально, так сложились жизненные обстоятельства. Всё бывает, мы в хороших отношениях. Я и сама переехала в Москву и забрала свою дочку из секции спортивной гимнастики. Это жизнь.

— Не обидно было отпускать Камилу?

— Это неправильный подход: обидно или не обидно. Надеюсь, что у них всё получится. Я буду только счастлива, если Камила добьётся своих целей в фигурном катании.

— Были ли у Валиевой шансы пробиться в юниорскую сборную, останься она в Татарстане?

— На этот вопрос очень сложно ответить. Зависит от того, какой общий уровень фигуристок её возраста в стране. Был ли в Казани общий уровень, который сейчас есть в России? Думаю, нет.

— Работая детским тренером в провинции, вам приходилось мириться с постоянной потерей самых талантливых и перспективных. Психологически это тяжело переживать?

— В начале, возможно, да, было очень неприятно. Было разочарование от того, что вкладываешься-вкладываешься, а получается вот так. А сейчас я понимаю, что это жизнь. Я по-другому начала подходить к данной ситуации.

— Поддерживаете общение с бывшими учениками?

— Не со всеми. С Камилой Валиевой, с Настей Таракановой, с Анфисой Рябовой общаемся.

«Спорт высших достижений – естественный отбор. Выживает сильнейший»

— Вы тоже переехали из Казани в Москву. Почему решились на такие изменения?

— Я работала в Казани и однажды приехала в Москву на соревнования в «Ангелах Плющенко». Евгений Викторович и Яна Рудковская предложили мне работу в своей академии. В Казани у меня всё было хорошо: и дети перспективные, и группа хорошая. Но я всё-таки решилась на переезд и стала тренировать в «Ангелах Плющенко». Потом Евгений Викторович ушёл на другой каток, а мне предложили остаться здесь и стать частью нового клуба «Армия фигурного катания».

— Как устроен тренировочный процесс в ваших группах?

— У нас работает целый тренерский штаб. Сейчас мы тренируем две группы – с 2011 по 2014 год рождения и с 2014 по 2017 год — и индивидуально ведём Александра Голубева. Два раза в день лёд, зал – и всё это шесть дней в неделю. Наш метод состоит в постоянной работе тренерского штаба, когда каждый отдаётся полностью спортсменам. В этом и весь секрет.

— В прошлом году вы провели непростой сезон с Анастасией Таракановой. Почему так сложилось, что Настя решила уйти из спорта?

— У неё болит нога. Пытались выяснить причины, но так и не смогли поставить диагноз. Нога тревожит, готовиться к соревнованиям полноценно не получается. Сложилась такая ситуация, что ещё делать остаётся? Только переходить на тренерскую работу. Ей это нравится, всё-таки фигурное катание — её жизнь.

— Вас не смущает, что многие фигуристки вынуждены завершать карьеру в совсем молодом возрасте?

— Это естественный отбор. Спорт высших достижений. Выживает сильнейший. Основная функция спорта — эвристически-достиженческая, сравнение человеческих возможностей. Кто сможет пройти пубертат, кто крепче физически, психологически, тот и побеждает.

— Вы выводили Тараканову на соревнования вместе с Адьяном Питкеевым. Как сложился ваш тандем? Насколько у него хорошие перспективы вырасти в успешного тренера?

— Мы были знакомы с Адьяном ещё до совместной работы. И когда создали наш клуб, мы стали думать, набирать команду. Предложили Адьяну, он согласился. Но, помимо фигурного катания, у него есть ещё увлечения, и я не уверена, что он хочет связать свою жизнь с тренерской работой. Его интересует музыка. Но перспективы у него есть. Он очень хорошо ставит программы, ему это нравится. В прошлом году он поставил Насте короткую программу «Девочка и море». Всё-таки он творческая личность. Но сейчас Адьян ушёл в музыку.

— Разучиваете ли вы с вашими фигуристками элементы ультра-си?

— Дело в том, что у нас дети-то помладше. Им 7-8-9 лет. На полу тройной аксель разучиваем, на льду пока ещё нет. Сейчас я работаю в основном с новисами и немного с юниорами. В том году у нас была группа, где были Настя и Саша. И там мы учили с Настей четверные сальхов, тулуп, лутц, тройной аксель. Настя сама была инициатором, а я её поддерживала. Достаточно умные девочки понимают, что если хочешь быть в лидерах, то надо идти в ногу со временем. Все же видят, что делают конкуренты. Но чистых выездов не было. Потом эту группу расформировали. Взяли маленьких детей.

«У меня никогда не было претензий к судейству»

— Помимо тренерской работы, вы ещё занимаетесь и судейством. Как удаётся совмещать?

— Я могу отсудить какие-то всероссийские соревнования, но полноценно совмещать работу тренера и арбитра на практике не получается. Если ты судишь, то должен судить с утра до вечера, а у меня работа на катке с детьми.

— Образование судьи помогает в тренерской работе?

— Конечно, каждый тренер, на мой взгляд, должен знать правила. Должен знать, за что спортсмен получает ту или иную оценку. И он должен не только знать, но и научить этому спортсмена.

— Бывало такое, что вы не понимали оценки?

— Нет, у меня никогда не было претензий к судейству. А какие могут быть претензии? Если ты сделал так, что у тебя могут увидеть недокрут, так это твоя ошибка. Делай так, чтобы не было возможности придраться. Есть судьи, которые выполняют определённую работу, оценивают. Есть тренеры, которые тренируют. Ко мне с претензиями по поводу судейства никогда не подходили, и я себе таких вещей не позволяю.

«Чемпионат» благодарит клуб «Армия фигурного катания» за помощь в организации интервью.