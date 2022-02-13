Где родился, там не пригодился. 14 фигуристов из России выступают на ОИ за другие страны

Выступить на Олимпийских играх мечтает большинство спортсменов. Однако попасть туда могут лишь лучшие представители своих стран. И чем популярнее конкретный вид спорта, тем сложнее это сделать. Для российских фигуристов поездка на Олимпиаду — это как вырвать счастливый билет в огромной очереди за час до спектакля. Сумасшедшая конкуренция на национальном уровне не позволяет многим талантливым ребятам пробиться даже на чемпионат Европы, что уж говорить про Олимпийские игры! Даже максимальная квота в три человека для каждого вида ничуть не поправляет ситуацию: классных фигуристов в России так много, что можно запросто укомплектовать ими сборные других стран.
Именно это мы наблюдаем сегодня: в Пекине полно россиян, которые катаются под иностранными флагами. Ради мечты они осмелились сменить спортивное гражданство и теперь выступают на старте всей своей жизни.
Грузия: одиночники Губанова и Квителашвили, спортивная пара Сафина/Берулава, танцевальный дуэт Казакова/Ревия
Сборную Грузии на Олимпиаде в Пекине полностью составили бывшие российские фигуристы. Одиночники, спортивные и танцевальные пары — полный комплект для нашего близкого соседа.
Анастасия Губанова совсем недавно выступала за Россию, но в этом сезоне всё изменилось. Девушка неожиданно перешла в сборную Грузии и за несколько месяцев из фигуристки, на которой поставили чуть ли не крест на родине, получилась достойная участница Олимпиады.
Настя родилась в Тольятти, но вскоре вместе с мамой переехала в Санкт-Петербург. Фигурным катанием начала заниматься в возрасте четырёх лет. Обладая великолепным скольжением и музыкальностью, она очень успешно выступала на юниорских соревнованиях и мерилась силой с будущей олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Но с выходом во взрослые у девушки произошёл спад: без ультра-си ей оказалось сложно конкурировать с соотечественницами. Отобраться на крупные турниры через чемпионат России стало невозможно, а довольствоваться внутренними соревнованиями Настя не хотела.
Получив предложение от грузинской сборной, фигуристка поняла, что это её шанс перезапустить карьеру – и не прогадала. Губанова наконец-то попала на чемпионат Европы, а затем и на Олимпийские игры в Пекине.
Мужчин-одиночников на международной арене у Грузии уже несколько лет представляет воспитанник Этери Тутберидзе Морис Квителашвили. Родившись в Москве, парень с грузинскими корнями сначала катался за Россию, но спортивные результаты его не радовали. Переход в сборную Грузии позволил Морису раскрыть себя как фигуриста и неспешно прийти к своим главным наградам: бронзе чемпионата Европы – 2019 и золоту российского этапа Гран-при.
На Олимпийских играх Морис впервые выступил ещё в 2018 году в Пхёнчхане, но оказался там лишь на 24-м месте. Зато через четыре года он удостоился чести стать знаменосцем в Пекине, а по итогам соревнований замкнул десятку сильнейших одиночников.
Карина Сафина в родном Челябинске выступала в одиночном разряде, но затем решила перейти в парное катание и переехала в Москву. С первым партнёром успехов она не добилась и в сезоне-2020/2021 отправилась тренироваться в Пермь к Павлу Слюсаренко. Там она год откаталась с новым партнёром, но в олимпийском сезоне решила поменять спортивное гражданство и выступать за сборную Грузии вместе с Лукой Берулава. В отличие от Сафиной, Лука ранее уже катался за Грузию, но в паре с другой фигуристкой.
Карина и Лука оказались отличной парой: они отобрались на Олимпиаду через Nebelhorn Trophy, а на чемпионате Европы заняли четвёртое место.
Мария Казакова из Москвы и Георгий Ревия из Одинцово сейчас представляют Грузию в танцах на льду, а тренируются у Дениса Самохина и Марии Боровиковой. В прошлом оба успели посоревноваться за Россию с другими партнёрами, но именно в паре друг с другом им покорились первые значимые высоты. В 2019 году они выиграли финал Гран-при среди юниоров, а затем взяли серебро юниорского чемпионата мира. Чтобы попасть на Олимпийские игры, им нужно было хорошо выступить на Nebelhorn Trophy, и с этой задачей они справились на отлично.
Азербайджан: одиночники Екатерина Рябова и Владимир Литвинцев
Азербайджану тоже повезло: эту страну на Олимпиаде в Пекине представляют сразу два российских фигуриста.
Москвичка Екатерина Рябова всегда хотела кататься на главных стартах, но отобраться на них из-за запредельной конкуренции среди российских одиночниц было невозможно. Переход в сборную Азербайджана позволил ей больше не переживать по поводу отбора и проявить себя на самых престижных турнирах. На последних двух чемпионатах Европы Рябова поднималась до шестого места — прекрасный результат, особенно с учётом того, что весь пьедестал у недосягаемых представительниц России. Три года Катя тренировалась в «Ангелах Плющенко», но подготовку к Олимпиаде в Пекине продолжать с этой академией не стала.
Владимир Литвинцев впервые встал на коньки в Ухте, когда ему было три года, и до пяти лет катался в одной группе с Дмитрием Алиевым. Затем его семья переехала в Москву, и он присоединился к спортивному клубу ЦСКА, а в 2011 году попал в школу «Самбо-70» к Алексею Четверухину. На международном уровне представлять Россию ему не довелось: не блистая на внутренних стартах, он с готовностью ухватился за возможность выступать за сборную Азербайджана. Это позволило ему показать себя на чемпионатах Европы и мира, а самое главное, поехать на Олимпийские игры, где он стал знаменосцем.
Примечательно, что за год до Олимпиады Литвинцев успел поработать с Сергеем Розановым в «Ангелах Плющенко», но в итоге вернулся к прежнему тренеру.
Беларусь: одиночники Виктория Сафонова и Константин Милюков
Ещё два российских фигуриста в мужском и женском одиночном катании достались сборной Беларуси.
Виктория Сафонова родилась в Москве и в детстве показывала хорошие результаты. В 12 лет она обыграла на московском Кубке Федерации будущих прим женского одиночного — Анну Щербакову и Александру Трусову. А спустя три года её приметили в Беларуси, и в следующем сезоне-2019/2020 она сменила спортивное гражданство.
В новой сборной Виктории с первой попытки удалось выиграть чемпионат страны и отобраться на чемпионаты Европы и мира. Однако чемпионат Европы отменили из-за пандемии коронавируса, а с чемпионата мира фигуристку сняли, так как она сдала положительный тест на ковид. Тем не менее это не выбило её из колеи, и она завоевала свою путёвку на Олимпийские игры в Пекине на Nebelhorn Trophy.
Уроженец Казани Константин Милюков собирался связать свою жизнь с хоккеем. В фигурное катание он пришёл, чтобы более уверенно кататься на коньках, а в итоге забыл про клюшки и шайбу. Но среди российских одиночников он откровенно не блистал, а главным достижением для него стало третье место после короткой программы на чемпионате России в 2018 году. Это не помогло ему взойти на пьедестал по общим итогам, но обратило на него внимание Беларуси, куда его вскоре позвали.
Под белорусским флагом Милюков попал на зарубежные соревнования и исполнил своё давнее желание — поехать на Олимпиаду.
Польша: одиночница Екатерина Куракова
Екатерина Куракова сегодня — одна из самых ярких фигуристок на мировой арене. На минувшем чемпионате Европы в Таллине она стала пятой, совершив невероятный скачок после провального чемпионата мира в прошлом сезоне. Изначально девушка каталась за Россию и тренировалась у Инны Гончаренко в Москве. Но когда поступило предложение от сборной Польши, долго не раздумывала, чувствовала, что на Родине ей места не хватит.
Среди бывших наставников Кати значится Брайан Орсер, у которого в то же самое время тренировалась Евгения Медведева. Сейчас Куракова занимается у Лоренцо Макгри и Ангелины Туренко. За путёвку на Олимпиаду девушке пришлось побороться на Nebelhorn Trophy, и она стала первой за 12 лет одиночницей, приехавшей на Олимпийские игры от Польши.
Украина: одиночница Анастасия Шаботова
Анастасию Шаботову перейти в сборную Украины вынудил громкий скандал, который она случайно спровоцировала в январе 2019 года. Тогда 13-летняя фигуристка неудачно пошутила в прямом эфире своего «инстаграма» о «правильном допинге» у наших одиночниц и, в частности, у группы Тутберидзе. После инцидента Настя извинилась, а её мама заверила, что дочь говорила не всерьёз, и забрала у неё телефон. Тем не менее через несколько месяцев девочка выступала уже за Украину.
В октябре 2020 года Настя снова заставила говорить о себе, но уже благодаря спортивным успехам: она прыгнула тройной аксель на Budapest Trophy и выиграла турнир. А теперь в свои 16 она является одной самых юных участниц Олимпиады в Пекине.
Чехия: парница Елизавета Жукова
Ради выступлений за Чехию Елизавета Жук сменила фамилию на Жукову, так как в этой стране к женским фамилиям традиционно прибавляется специальный суффикс. Но эти перемены определённо стоили шанса попасть на Олимпиаду.
Сначала девушка надеялась пробиться в парном катании на Родине и даже переехала из родного Екатеринбурга в столицу, но лучшим результатом было только четвёртое место на первенстве России, а после последовал застой из-за расставания с партнёром. Спасти карьеру Елизавете помог переход в чешскую сборную, в которой она стала кататься с Мартином Бидаром, ранее участвовавшим в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Венгрия: парница Юлия Щетинина
Юлия Щетинина родилась в Нижнем Новгороде, но фигурным катанием начала заниматься уже в Швейцарии, куда переехала её семья. Цели сделать из девочки профессиональную фигуристку у них не было, но в Юле заметил большой потенциал один из тренеров. Несколько лет она посвятила одиночному катанию, а потом перешла в парное. С первыми партнёрами она выиграла несколько медалей на второстепенных турнирах, но путь к Олимпийским играм продолжила с Марком Мадьяром из сборной Венгрии.
Их пара не претендует на высокие места, но выход на пекинский лёд для них — сама по себе победа. Юлия и Марк — первая с 1956 года венгерская пара, которой удалось попасть на Олимпиаду.
- 13 февраля 2022
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