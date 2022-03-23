Валиева громко вернётся на лёд после Олимпиады. И не оставит Щербаковой и шанса?

В ближайшие дни в Саранске стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию. С 25 по 27 марта зрители будут наслаждаться выступлениями лучших российских спортсменов, включая потрясающую Камилу Валиеву. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе впервые выйдет на соревновательный лёд после скандальной Олимпиады в Пекине и постарается реабилитироваться за недавний провал в китайской столице.

Фигуристка набралась сил и теперь покажет результат упорных тренировок. На данный момент она главный фаворит в двух видах программ турнира и может оставить не у дел действующую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову.



Их противостояние будет невероятно жарким.

Валиева возвращается на лёд после провала на Олимпиаде

Кубок Первого канала станет отдушиной для всех любителей фигурного катания из России. После отстранения наших спортсменов от международных стартов смотреть чемпионат мира в Монпелье у большинства отпало желание: низкий уровень конкуренции и не самая лучшая организация сделали турнир непрезентабельным в глазах простых болельщиков. Больший интерес с этой точки зрения представляют соревнования в Саранске, где ожидается несколько крупных интриг. Одна из них — возвращение Камилы Валиевой на лёд после неудачной Олимпиады.

В Пекине талантливая ученица Этери Тутберидзе пережила непростое испытание, оказавшись в центре допингового скандала. Фигуристку обвинили в применении запрещённого вещества триметазидина и повесили на неё ярлык «грязной спортсменки». Колоссальное давление со стороны иностранной прессы и чиновников МОК и ВАДА не прошло для Камилы бесследно: в произвольной программе в личном зачёте она серьёзно ошиблась и осталась без олимпийской медали.

Разбитая, безутешная, рыдающая 15-летняя девочка — такой мы увидели Валиеву после объявления оценок, однако нужно признать, что подобная реакция была закономерной. Юная спортсменка лишь на мгновение позволила себе потерять концентрацию. Казалось бы, провал в Китае мог окончательно её сломать, но фигуристка собралась и показала, что не намерена сдаваться. Уже спустя пару дней после возвращения в Россию Камила пришла в «Хрустальный», где безупречным образом откатала свою программу с несколькими четверными. Теперь же она выступит на российском шоу-турнире впервые после окончания Игр, и нет никаких сомнений, что нас ждёт невероятное зрелище в исполнении одной из сильнейших фигуристок в истории.

Валиева — фаворит в двух видах соревнований?

Хотя бы потому, что у Камилы будет в два раза больше возможностей проявить себя. Структура Кубка Первого канала не похожа на стандартные старты: мало того, что участники делятся на команды и добиваются успеха совместными усилиями, так ещё они пробуют себя в прыжковом турнире, где могут продемонстрировать весь свой технический потенциал.



Касательно Валиевой, она является фаворитом в обоих видах программы. Несмотря на то что в её арсенале нет старших квадов, как, например, у коллег по цеху Анны Щербаковой и Софьи Самоделкиной, фигуристка имеет преимущество за счёт своей феноменальной стабильности. Так, новоявленная олимпийская чемпионка лишь в конце сезона смогла показать отличное исполнение четверного флипа, но так и не решилась зайти на лутц в четыре оборота. Юная же подопечная Сергея Давыдова является дебютанткой турнира и лишь недавно начала вставлять сложнейшие элементы в свои прокаты — даже без хореографического каркаса ей будет непросто приземлить свои сумасшедшие ультра-си.



Нельзя списывать со счетов и двух одногруппниц Камилы: Софья Акатьева и Аделия Петросян вполне способны заставить её понервничать. Первая имеет такой же набор и отлично с ним справляется уже на протяжении двух лет, а вторая установила рекорд, первой из женщин представив четверной риттбергер на соревнованиях. Кроме того, Аделия владеет тулупом и активно учит флип, так что в прыжковом турнире будет невероятно жарко. В личных же соревнованиях Валиевой будет гораздо проще, но ей придётся встретиться в новой схватке с Щербаковой.

Яркое противостояние двух олимпийских чемпионок

Яркое противостояние двух олимпийских чемпионок никого не оставит равнодушным, поскольку обе будут преследовать серьёзные цели. Камила постарается реабилитироваться за провал на Олимпиаде, доказав своё величие, и покажет своё лучшее «Болеро». Аня же наверняка захочет хлёстко ответить тем, кто успел поставить на ней крест. Аделина Сотникова, Евгений Плющенко и ещё ряд экспертов были убеждены, что после Игр в Пекине ученица Этери Тутберидзе завершит карьеру. Однако Щербакова вновь удивила и, добившись главной победы в жизни, не перестала развиваться. В последние дни от спортсменки доходят приятные вести: она постепенно учит тройной аксель, а на тренировках, помимо четверных флипа и лутца, приземляет риттбергер — его она прыгала и на китайском льду после завершения соревнований у одиночниц.



Очевидно, с мотивацией у Ани всё в порядке, однако бороться с идеальной Камилой будет очень непросто. Недостаток опыта прокатов с новыми элементами и физическая усталость после Пекина могут поставить Щербакову в трудное положение. Конечно, вряд ли проигрыш Валиевой сильно скажется на её репутации, но для полноты картины фигуристке очень нужна победа, чтобы завершить сезон на мажорной ноте.



Вопрос заключается только в том, позволит ли Камила этому случиться…