Проверка для Щербаковой и возвращение Коляды. Ради чего смотреть Кубок Первого канала?

Пока зарубежные фанаты фигурного катания страдают, наблюдая за унылыми соревнованиями на чемпионате мира в Монпелье, российские болельщики находятся в приподнятом настроении, ожидая старта Кубка Первого канала. Бороться за призы в Саранск отправятся лучшие из лучших: звёзды нашей сборной померяются силами в двух видах программ. Скучно точно не будет.

Только подумайте, мы увидим жаркое противостояние двух олимпийских чемпионок! Анна Щербакова сразится с Камилой Валиевой, но главной проверкой на прочность для неё станет роль капитана одной из команд.

Справится ли ученица Этери Тутберидзе с такой ответственностью и сможет ли победить Кондратюка?



Рассказываем о главных интригах турнира.

Противостояние Щербаковой и Валиевой

Любители фигурного катания с нетерпением ждут старта Кубка Первого канала, который обещает стать чуть ли не самым интересным турниром года. На ледовой арене в Саранске встретятся звёзды сборной России и померяются силами друг с другом. Однако предсказать исход этих соревнований практически невозможно: интрига зашкаливает. Одно из самых интересных противостояний произойдёт в женском одиночном катании. Две олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Камила Валиева впервые выступят на официальном старте после Игр в Пекине.

В какой форме и с каким контентом фигуристки подойдут к турниру — вопрос, который волнует многих. После неудачи в Китае Камила Валиева не опустила руки и продолжила упорные тренировки. Спустя пару дней после возвращения в Россию 15-летняя ученица Этери Тутберидзе уже каталась в «Хрустальном», показывая привычный набор из россыпи четверных и тройного акселя. Очевидно, Камила не намерена сдаваться и на Кубке постарается с наскока захватить лидерство.



Тем не менее сразу у неё может не получиться, так как её основная соперница очень сильна. Анна Щербакова в очередной раз продемонстрировала чемпионский характер и выдала прокат жизни на Олимпиаде, завоевав золотую медаль. Что удивительно, на этом спортсменка даже и не думала останавливаться. Пока некоторые эксперты самозабвенно списывали её со счетов, предрекая скорое завершение карьеры, Аня успела выучить четверной риттбергер (и прыгнуть его ещё на пекинском льду), а также возобновила работу с тройным акселем. Возможно, уже в Саранске мы увидим новые элементы в её исполнении. В конце концов, это тот турнир, где фигуристы любят преподносить сюрпризы.

Коляда вернёт лидерство в мужском катании?

Однако слишком рисковать Щербаковой точно не стоит. Фигуристку ждёт настоящая проверка на прочность, поскольку она выйдет на старт в новом для себя статусе капитана одной из команд. Естественно, что ответственность на ней будет выше, чем на других участниках, тем более что соревноваться ей придётся не с кем-нибудь, а с Марком Кондратюком, который не раз доказывал, что в первую очередь является командным игроком. На прошлом Кубке Первого канала подопечный Светланы Соколовской поразил всех блестящими прокатами и довёл до слёз Евгению Медведеву, а теперь сам будет переживать за своих товарищей.

Андрей Мозалёв и Евгений Семененко сопровождали новоявленного чемпиона Европы и России на Олимпиаде, и, вероятно, один из них составит компанию Марку и сейчас. Оба фигуриста по-разному выступили в Пекине: ученик Кирилла Давыденко не справился с давлением и показал не лучший результат, зато в нужный момент собрался воспитанник Алексея Мишина и триумфально занял восьмое место на главном старте четырёхлетия. Спортсменам придётся очень постараться, чтобы улучшить свои позиции и исправить прошлые ошибки.

Но борьба за драгоценные баллы будет вестись и между другими одиночниками. Александр Самарин, как один из опытнейших фигуристов сборной, покажет класс молодому поколению, а заодно снова сразится с одногруппником: они с Марком уже тестировали свои короткие программы на турнире памяти Сергея Гринькова, однако репетиция окончена, и выходцы ЦСКА готовы показать все свои наработки на серьёзном старте.

Не терпится приступить к соревновательной практике и Михаилу Коляде. После обидного пропуска Игр из-за положительного теста на коронавирус ученик Алексея Мишина должен быть полон мотивации хорошо выступить на Кубке и вернуть себе лидерство в мужском одиночном катании. В прошлом сезоне фигурист был бесспорным номером один нашей сборной, но затем у него произошёл спад, и на его место пришёл юный и дерзкий Кондратюк, успевший увести у него из-под носа титул на национальном первенстве. Вера болельщиков в Коляду слегка пошатнулась, но теперь у Миши есть все шансы, чтобы исправить это.

Суперюниорки включатся в борьбу

Битва старого и нового поколений произойдёт и в женском катании: свои претензии на лидерство предъявят сразу несколько талантливых юниорок. Ученицы Этери Тутберидзе Софья Акатьева и Аделия Петросян составят достойную конкуренцию старшим коллегам. Причём Соня будет штурмовать прыжковый турнир, имея в арсенале два разных четверных и тройной аксель, а Аделия атакует Щербакову и Валиеву ещё и в командных соревнованиях. Потенциал спортсменки очень высок: она владеет четверным риттбергером, а также исполняет тулуп. Кроме того, тренирует она четверной флип и триксель. Очевидно, что противостоять ей будет очень сложно.



Равно как и Софье Самоделкиной, которая покусилась на лавры Трусовой и попробовала вставить в программу пять элементов ультра-си. На турнире памяти С. Гринькова она зашла на четыре четверных (лутц, риттбергер, сальхов, тулуп) и тройной аксель. Не всё получилось, но сам факт, что 15-летняя фигуристка готовится повторить успех Русской ракеты, уже вызывает уважение. Ученица Сергея Давыдова может стать главным открытием Кубка Первого канала в этом году.

В число саранских интриг входит и выступление Вероники Жилиной. Подопечная Евгения Плющенко устроит демонстрацию элементов ультра-си в прыжковом турнире, и тут тоже может случиться сенсация, так как Ника очень хороша в сольном исполнении квадов и тройного акселя.



Из этого можно сделать вывод, что в эти выходные скучно точно не будет. Фанаты насладятся зрелищным противостоянием фигуристов, а сами спортсмены погрузятся в праздничную атмосферу последнего старта сезона, получив приятные эмоции и даря их зрителям.