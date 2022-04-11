«Цыганка, но не Кармен». Почему новый номер Медведевой разозлил фанатов Загитовой

На шоу Тутберидзе Женя примерила на себя образ, с которым Алина выиграла чемпионат мира. Болельщикам Загитовой это пришлось не по вкусу.

Фанатские войны между болельщиками Евгении Медведевой и Алины Загитовой обретают новую силу. Казалось бы, после Олимпиады в Пекине поклонникам фигуристок делить уже нечего. Но для возобновления баталий между ними достаточно вполне безобидных событий. Как, например, премьера показательного номера Медведевой «Кармен».

Фанаты Алины негодуют, потому что программу под музыку из знаменитой оперы первой катала Загитова. А фанаты Жени считают, что именно их любимица заслуживает звание «настоящей Кармен».

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Программа раздора

Алина Загитова и Евгения Медведева давно отпустили прошлое и нормально общаются. Обе очень популярны и успешны, задействованы в различных проектах и ледовых шоу. На Олимпиаде в Пекине они работали в одной команде, изо всех сил поддерживая нашу сборную. На Кубке Первого канала, в отличие от прошлого года, тоже царила атмосфера мира и дружбы. Конечно, отчасти это связано с тем, что капитанами команд в этот раз назначили Анну Щербакову и Марка Кондратюка. Но Женя с Алиной всё равно по традиции переживали каждая за «своих»: Женя болела за «Время первых», Алина — за «Красную машину». Но от противостояния они отказались, соревноваться друг с другом ни на льду, ни в жизни им больше не нужно.

Загитова и Медведева и на Кубке Первого канала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако их фанаты оказались не готовы к такому повороту событий. Делить корону на двух фигуристок им вовсе не хочется. А вот доказать, чем одна лучше/хуже другой по-прежнему — всегда пожалуйста. И тут, как по заказу, Женя примерила на себя роль Кармен, в которой Алина выиграла чемпионат мира. Ни о какой идиллии не могло быть и речи.

Страстная премьера Медведевой

Премьера страстной показательной программы Жени состоялась на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Минске. Этот город стал первым в гастрольном туре фигуристов и очень тепло их встретил. Особенным подарком для белорусских зрителей стал первый прокат «Кармен» от Медведевой. Женя закрывала первое отделение шоу и поставила в нём невероятно эффектную точку. Ещё на представлении публике было понятно, что готовится сюрприз: спортсменка появилась в новом чёрном платье с красными вставками и красным веером с чёрной окантовкой. Явно намечалось что-то испанское.

Эти догадки полностью подтвердились, стоило раздаться первым музыкальным нотам. Известный колокольный перезвон исключал вероятность ошибки — Женя катала «Кармен». Номер получился очень насыщенным и чувственным. Девушка умело работала веером и излучала фантастическую энергетику. Распущенные волосы и алая помада ещё больше придавали ей сходства с известной цыганкой. А дорожка шагов под «Тореадора» произвела вау-эффект и вызвала восторг у зрителей.

Даже случайное падение Жени на финальной позе ничуть не испортило впечатления. Фигуристка сама засмеялась после этой оплошности, а в конце вечера, пока другие воспитанницы Тутберидзе мерились прыжками, повторила свою финальную позу без ошибки.

Премьера удалась на славу, но новоиспечённой Кармен не обрадовались фанаты Загитовой.

«Кармен — это не попрыгушка-стрекоза, как у Жени»

На самом деле, кроме темы, ничего общего в программах Жени и Алины нет. Одна — соревновательная, с акцентом на прыжки, другая — показательная, с дополнительной атрибутикой в виде веера. Музыка — разная, за исключением звона колоколов. А в дизайне платьев единственное сходство — красно-чёрное сочетание. Но для радикальных поклонников Алины важен сам факт, что её бывшая конкурентка покусилась на знаменитую «Кармен», с которой их фаворитка триумфально выиграла чемпионат мира. Было это более трёх лет назад, но испанские страсти до сих пор не остыли. Слишком свежи воспоминания, как Алина боролась и блистала в Сайтаме, чтобы простить Жене цыганский танец. Признать, что обе программы красивые и достойные, способны не все.

Загитова в произвольной программе на ЧМ-2019 Фото: РИА Новости

В соцсетях множество возмущённых комментариев от фанатов Загитовой.

— Кармен — это не попрыгушка-стрекоза, как у Жени. Слишком много «суеты» не свойственной образу. Это очень глубокий образ-стать, гордость в каждом жесте, приправленная страстью. Одним словом — роковая дама. Мимо.

— Загитовой «Кармен» новую надо было поставить. Классно бы откатала.

— Тихий ужас!!! А «Дон Кихот» будет?

— Табор уходит в небо… Цыганка? Да. Но не Кармен.

«Вот она — настоящая Кармен»

Масла в огонь подливают и ликующие фанаты Жени, которые восторгаются её новым номером и отмечают, что образ Кармен ей идеально подходит. В комментариях к видео с выступлением фигуристки восхищаются её чётким попаданием в музыкальные акценты и умением отыграть все оттенки чувств и эмоций. Да и саму программу уже окрестили шедевром, хотя кто её ставил — неизвестно. Подозревают, прежде всего, саму Медведеву, ходят также версии, что это её совместное творчество с Тутберидзе.

— Вот она — настоящая Кармен: страсть, харизма, темперамент, красота. Женя просто восхитительна в этом образе. Очень понравилась идея с веером, платье просто шикарное. Номер великолепный. Браво, Евгения!

— Красивая, страстная, гордая Кармен! Номер потрясающий! Какая экспрессия! Великолепная работа с веером. Всё-таки Женя лучшая в передаче образов. Как же тонко она чувствует музыку и попадает в акценты!

— Если окажется правдой, что Женя сама поставила этот номер, то восхищение вдвойне.

Но, помимо царящего блаженства, в среде болельщиков Жени гуляет сожаление, что она не катала столь красивую программу на соревнованиях.

— Ещё с 2019 мечтала, чтобы Женя откатала под «Кармен». И именно чтобы в красно-черном платье. Не верится, но мечта сбылась! До чего же ей идут подобные образы!

— Как жаль, что ей не поставили «Кармен» в прошлом для соревнований! Стопроцентное попадание! Просто в десятку! Это — её!!!

— Очень харизматично! Вот под такую музыку надо было ставить олимпийские программы!