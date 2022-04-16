Опасно горячая Загитова и нежная Медведева. Как фигуристы поздравили Тарасову с юбилеем

День рождения выдающегося тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой — событие исключительное, и его организация была поручена такому же человеку. Илья Авербух каждый раз удивляет публику невероятно трогательными шоу — не изменил он себе и сейчас. В Москве прошёл гала-вечер в честь юбилея легендарной наставницы. Лучшие фигуристы страны, а также участники «Ледникового периода» поздравили её, показав яркие нестандартные номера.

В этот день арена в «Лужниках» видела всё: и страстный поцелуй Домниной, и опасную поддержку Петровой, и знаменитую дорожку шагов Ягудина, выступавшего со слезами на глазах. Но больше всего поразили Евгения Медведева и Алина Загитова. Первая станцевала под мощную оперу в живом исполнении, а вторая примерила на себя образ горячей повелительницы огня.



И если на тренировке олимпийская чемпионка слегка оступилась, подпалив себя, то на шоу она была безукоризненна. Отвести взгляд от Алины было просто невозможно!

Повелительница огня Загитова и пронзительная Медведева

15 апреля в Ледовом дворце «Лужники» было необычайно тепло и трогательно: шоу Ильи Авербуха в честь юбилея Татьяны Тарасовой наконец увидело свет. В феврале легендарной наставнице исполнилось 75 лет, однако гала-вечер, посвящённый её жизни и творческому пути, прошёл лишь сейчас. Выдающиеся деятели театра и кино, певцы и музыканты, а также лучшие спортсмены России поздравили Татьяну Анатольевну, подготовив яркие номера.



Нередко фигуристы выступали под живой вокал: так, Евгения Медведева поразила публику пронзительной программой под мощную оперу Хиблы Герзмавы. Двукратная чемпионка мира сполна отблагодарила выдающегося тренера, которая, по её словам, очень помогла ей в трудный момент: во время карантина Женя не смогла тренироваться в Канаде и была вынуждена перебраться в ЦСКА к Татьяне Анатольевне. Также Медведева вспомнила опыт прокатов в других шоу Ильи Авербуха и встала в пару с Александром Энбертом, показав фрагмент из «Анны Карениной».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот подруга Жени Алина Загитова на такие эксперименты не решается: олимпийская чемпионка призналась СМИ, что скучает по «Ледниковому периоду», но пока об участии в проекте в качестве конкурсантки не задумывается. Девушка отметила, что не всегда удачные выступления Медведевой и тиктокера Дани Милохина отбили у неё желание кататься в паре — слишком страшно и травмоопасно. Вполне вероятно, что это только первое впечатление и фигуристка передумает, ведь Алина точно не из робкого десятка. Загитова представила огненный прокат с элементами фаер-шоу: спортсменка показала сложную хореографию под исполнение Дианы Анкудиновой Can’t Help Fallin in Love, эффектно завершив номер столпом пламени, вырвавшимся из её ладони.

Самый долгий поцелуй и рискованная поддержка

И всё же в этот вечер у зрителей была возможность вспомнить любимые номера из «Ледникового периода». Даже Татьяна Анатольевна, заметившая, что никогда не пересматривает свои постановки для учеников, с удовольствием предалась воспоминаниям. Весёлым номером «Укрощение строптивой» поприветствовали всех Оксана Домнина и Кирилл Зайцев: сначала фигуристка и актёр откровенно не ладили, но чудодейственная сила любви всё исправила — Оксана и Кирилл победили в номинации «самый долгий поцелуй на льду», а Домнина ещё и стала рекордсменкой, выйдя на лёд аж три раза. Помимо Зайцева, она каталась с бывшим партнёром Максимом Шабалиным и мужем Романом Костомаровым.

Классно выступила и семейная пара Мария Петрова и Алексей Тихонов, за годы не растерявшая былого мастерства. В конце проката фигурист лихо раскрутил партнёршу в положении вниз головой, чем заставил зал ахнуть. Переживать стал даже Алексей Ягудин, посоветовавший не пугать фанатов такими рискованными элементами. В ответ Алексей и Мария лишь рассмеялись: видимо, супруги бесконечно доверяют друг другу и знают, что ничего страшного не случится.

Олимпийцы торжественно поздравили Тарасову

Поздравили Тарасову и наши олимпийцы. Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили свою любимую показательную программу, а вот Александра Степанова и Иван Букин удивили, исполнив номер под песню Регины Тодоренко, которая в этот раз сменила коньки на каблуки и спела для поклонников в «Лужниках». Евгения Тарасова и Владимир Морозов только недавно отработали на шоу Тутберидзе и не до конца восстановились: партнёрша не устояла на выбросе, но в конце проката исправилась и сделала элемент чисто.



С подобной проблемой столкнулся Марк Кондратюк, у которого тоже непростой график. Ученик Светланы Соколовской катался дважды: сначала под вокал Петра Налича, а затем под песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые». И оба раза он заходил на два четверных, однако падал и совершал «бабочки». От досады Марк закусывал губу и упрямо шёл в элемент уже после завершения музыкального сопровождения — и выезжал! Вот что значит характер.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Камила Валиева также не сразу справилась с прыжком, но её вдохновенное катание под композицию Эрика Рэдфорда «Шторм» буквально загипнотизировало арену, заставив позабыть об этой незначительной ошибке. Феноменальные вращения и красивая дорожка шагов — за это мы и любим Камилу. Отлично проявила себя и олимпийская чемпионка Анна Щербакова, исполнившая полюбившуюся всем программу «Мастер и Маргарита».

Любимый ученик Тарасовой выступал со слезами на глазах

Финальным эпизодом шоу стало выступление Алексея Ягудина. Олимпийский чемпион отложил микрофон в сторону, снял строгий пиджак и обнажил коньки. Зазвучали первые ноты песни «Как молоды мы были», и на большом экране появились памятные фото и видеофрагменты с юным Ягудиным и Тарасовой, когда та была его тренером. Зрителям показали моменты из спортивной жизни великого дуэта ученика и учителя. В это время Алексей чертил фигуры на льду, выливая накопившиеся эмоции. В конце проката фигурист второй раз за вечер не сдержал слёз. Впервые Ягудин растрогался, когда говорил о любимой наставнице с прессой.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы созваниваемся, приезжаем к Татьяне Анатольевне домой, на дачу. Жалко, конечно, что её не было на Олимпиаде пекинской, потому что она гуру не только фигурного катания, но и комментирования. Её действительно не хватает.



Всегда на день рождения Татьяны Анатольевны я ей что-то желал. В этом году я, откровенно говоря, ничего не пожелал. Не хочу желать этого банального счастья, здоровья. Мы достаточно взрослые люди. Я пожелал всем остальным, кто знаком и незнаком с ней, впитать хотя бы часть того, чем она владеет, будь то эмоции, знания. Наверное, здесь на первое место с возрастом выходит просто человеческое общение. И, конечно, приятно, что она не бросает, встречает нас», — сказал Алексей, и с ним трудно не согласиться: Татьяна Анатольевна — потрясающий профессионал и невероятной глубины человек, воспитавший не одно поколение чемпионов. И память о её выдающемся таланте навсегда останется в работах её учеников.