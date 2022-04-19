«Шли секунды — Таня продолжала лежать без движения». Самые страшные падения фигуристов

Спорт высших достижений никогда не обходится без жертв. В погоне за медалями атлетам нередко приходится рисковать, в том числе и своим здоровьем. Изматывающие тренировки, строгий режим, болезненные падения — всё это неотъемлемая часть жизни фигуристов. Некоторые из них неоднократно оказывались в опасных ситуациях — не только на тренировках, но и непосредственно на самих стартах. И кому-то удавалось подняться с колен и завоевать долгожданную награду, а кому-то была прямая дорога в госпиталь.

О самых страшных травмах в фигурном катании — в материале «Чемпионата».

«Как после всего я смогу посмотреть в глаза Таниной маме?»

Выступление Евгения Семененко на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко закончилось печально. Ученик Алексея Мишина не справился с четверным прыжком и получил серьёзную травму. Фигурист сильно ударился головой об лёд, из-за чего потерял координацию и не смог подняться без посторонней помощи. Сейчас Женя находится в больнице и проходит медицинские обследования: по предварительным данным, у него сотрясение мозга, а также гематомы по всему телу, включая голову и позвоночник. Срок восстановления Семененко пока неизвестен, но одно понятно точно — несчастный случай на гала-вечере может сильно сказаться на его профессиональной карьере.

К сожалению, в спорте подобные травмы нередки. В фигурном катании атлеты часто оказываются в опасных ситуациях. Так, одним из самых страшных падений на соревнованиях запомнилась олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. В 2005 году на этапе Гран-при в Америке в произвольной программе спортсменка упала с поддержки, когда её партнёр Максим Маринин зацепился коньком за выбоину в катке и не удержал её. Девушка лежала на льду без движения, пока тренеры и медики пытались привести её в чувство. Татьяну увезли на скорой, и скоро выяснилось, что риска её жизни нет. Своего падения Тотьмянина, как ни странно, не запомнила, а вот Маринин, помогавший фигуристке во время реабилитации, не мог простить себе эту ошибку. Ему даже потребовалось обратиться к спортивному психологу, чтобы преодолеть страх перед сложнейшими элементами в будущем.

«Шли секунды, которые казались вечностью, Таня продолжала лежать без движения, и я не мог понять, насколько серьёзные у неё травмы. До меня стали доходить другие, совершенно прозаические вещи: мы в чужой стране. У нас нет денег. Покроет ли страховка предстоящее лечение — я не знаю. А если понадобится дорогостоящая операция?! И главное: как после всего я смогу посмотреть в глаза Таниной маме?» — вспоминал то время Максим.

Бережная могла стать инвалидом из-за удара конька в висок

Елене Бережной повезло с партнёром меньше. Олег Шляхов грубо обращался с фигуристкой и, по всей видимости, имел проблемы с психикой. Вспыльчивый, жестокий, он буквально держал спортсменку в рабстве, из которого Бережную пыталась вытащить тренер Тамара Москвина. Юная Лена прощала побои и истерики Шляхову и не заметила, как привыкла к постоянной боли, а заодно и утратила чувство самосохранения.

Бережная и Сихарулидзе Фото: Getty Images

За неделю до чемпионата Европы в 1996 году дуэт отрабатывал параллельные вращения, и тогда произошло непредвиденное: Олег оказался очень близко рядом с партнёршей и ударил её коньком в висок. Та оставалась в сознании и наблюдала за происходящим, позже убеждая всех, что фигурист сделал это ненамеренно. Тем не менее последствия травмы были велики: у Бережной был повреждён речевой центр, из-за чего была вероятность, что она больше никогда не заговорит и останется инвалидом. Этого удалось избежать, но последующий путь к олимпийской медали был невероятно сложным.

Сложный путь двух китайских пар к олимпийским медалям

Примером настоящего мужества является выступление китайской пары Дань Чжан/Хао Чжан, которые продолжили катать произвольную программу на Олимпиаде в Турине даже после того, как фигуристка упала с четверного выброса. Спортсмены первыми в мире отважились на этот элемент, но вместо триумфа им пришлось пережить самые долгие 10 минут в карьере: Дань сильно ударилась о борт и не могла избавиться от болевых ощущений. Однако затем она поднялась и блестяще завершила прокат. В итоге китайцы получили заслуженные серебряные медали.

Победители домашних Игр в Пекине Вэньцзин Суй и Хань Цун тоже прошли немало испытаний перед тем, как завоевать долгожданное золото. О травмах фигуристки можно писать многотомники, но самая известная — та, которую она получила в 2015 году на чемпионате четырёх континентов. Спортсменка упала на тренировке, временно ослепнув на один глаз. Также ей потребовалась операция на связках и сухожилиях, что привело к тому, что она не выходила на арену девять месяцев. Девушка не могла ни кататься, ни ходить, ни даже просто стоять. Учиться всему этому ей пришлось буквально с нуля.

Страшное падение Мишиной и Галлямова и травма Ханю

Основным конкурентам китайцев Мишиной и Галлямову тоже непросто дались их медали в Пекине. В произвольной программе в командном турнире Настя и Саша не смогли исполнить поддержку, из-за чего оба рухнули на лёд. Ученик Тамары Москвиной успел вовремя среагировать и защитил партнёршу от удара, но сам травмировал руку. Со стороны их падение выглядело ужасающе, но сами спортсмены уверяют, что отделались тогда только синяками и мелкими царапинами. К личному турниру все повреждения удалось залечить, благодаря чему пара смогла выиграть бронзу, прекрасно справившись с обеими программами.

Мишина и Галлямов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На чемпионате мира в Монпелье американскую пару Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк постигла трагедия. В условиях пониженной конкуренции из-за отсутствия российских фигуристов они были реальными претендентами на награду, но в итоге не закончили выступление из-за травмы партнёрши. Эшли больно упала и ударилась головой о лёд. Спортсменка не смогла подняться — с арены её увезли на носилках.



Опасный эпизод произошёл и с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю на Гран-при в Китае в 2014 году. Фигурист столкнулся на разминке с Хань Янем, разбив голову, тем не менее на лёд он вышел — в бинтовой повязке и с ссадиной на подбородке. Прокаты на том старте были небезупречны, но Юдзуру таки удалось завоевать серебро. А вот его товарищ по несчастью не смог откатать короткую программу и оказался лишь шестым в общем зачёте.