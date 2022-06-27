«Мне нужно стать лучше россиянок». Куда пропала главная соперница наших фигуристок

Рика Кихира прыгала элементы ультра-си, но до Олимпиады так и не доехала. Вернётся ли она на лёд?

Японская одиночница Рика Кихира считалась самой опасной соперницей наших фигуристок. Спортсменка прыгала элементы ультра-си, побеждала Медведеву и Загитову и была намерена обыгрывать Трусову, Щербакову и Косторную. Однако в олимпийском сезоне Рика не поучаствовала ни в одном соревновании. Последние годы эксперты так и пророчили Кихире место на олимпийском пьедестале рядом с россиянками, но вместо неё туда попала её соотечественница — Каори Сакамото. А ведь она, в отличие от Рики, не прыгает ни четверные, ни тройной аксель.

Куда же исчезла Рика Кихира и планирует ли она вернуться на лёд?

Кихира побеждала Медведеву и Загитову

Рика Кихира — ровесница Алины Загитовой. Правда, во взрослые она вышла на год позже, так как родилась в конце июля. На Олимпиаду в Пхёнчхане она не претендовала, но надеялась поехать в Пекин и показать там максимум своих возможностей. И у неё отлично получалось идти к этой цели. По крайней мере, первую половину олимпийского цикла.

На взрослые соревнования она ворвалась с тройным акселем, сметавшим с её пути самых сильных соперниц. Рика выиграла два этапа Гран-при, на одном из которых обошла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, а затем встретилась в финале серии с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Встреча закончилась неожиданно: японка оставила Алину позади и выиграла золото. При этом лидировала Рика в обеих программах. Даже в короткой, где Алина была безупречна. Вчерашняя юниорка оказалась очень опасной конкуренткой, которой эксперты прочили золото чемпионата мира – 2019.

К счастью, эти пророчества не сбылись. Несмотря на выступление в родной Японии, Рика не справилась с заявленным контентом. Алина же откаталась идеально и не позволила японке и близко подобраться к себе. Кихире пришлось довольствоваться четвёртым местом и строить планы на реванш.

Погоня за четверным сальховом

Поражение на домашнем чемпионате мира действительно подстегнуло Кихиру, и она начала активно изучать четверной сальхов. К тому же фигуристка понимала, что в новом сезоне ряды россиянок пополнят юные вундеркинды Александра Трусова и Анна Щербакова, которые открыли эру квадов. А в начале сезона хлопот Рике прибавила и Алёна Косторная. Она по примеру Кихиры вооружилась тройными акселями и с их помощью обошла соперницу на японском этапе. Но Рика не унывала: готовила сюрприз к финалу Гран-при.

Рика Кихира, финал Гран-при — 2019 Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Сюрприз заключался в первой попытке Рики исполнить четверной сальхов на соревнованиях. Но она переоценила свои силы: включив в произвольную четверной, оставила оба тройных акселя. Естественно, первый четверной закончился падением, которое потянуло ошибку на каскаде с тройным акселем. Да и с короткой программой японка откровенно не справилась. Впрочем, квад она докрутила, и это уже был хороший задел на будущее.

Неудачное выступление в финале Гран-при не отбило у Кихиры желание кататься дальше. Наверное, поэтому она с трудом поверила в то, что Загитова приостановила карьеру. Спортсменка призналась, что будет скучать по Алине.

«Если честно, я очень удивлена. Мы соревновались друг с другом, так что отчасти мне её действительно будет не хватать», — делилась Кихира в интервью The Mainchini.

Тогда Рика не знала, что ей самой придётся пропустить целый сезон. Причём олимпийский.

«Выступать с травмой — это ужас»

От первой до второй попытки приземлить четверной сальхов у Кихиры прошло больше года. После финала Гран-при она отказалась рисковать, предпочтя выигрывать старты, в которых не участвовали россиянки. Рика спокойно завоевала титул чемпионки Японии и во второй раз взяла золото на чемпионате четырёх континентов. Испытать удачу с квадом на чемпионате мира — 2020 ей не позволила пандемия, а в межсезонье она вдруг отправилась тренироваться в Швейцарию к Стефану Ламбьелю. С давней наставницей Миэ Хамадой она сохранила сотрудничество, но активное участие в её подготовке та больше не принимала.

Рика Кихира в 2021-м Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Многие отнеслись к такому трансферу скептически. Ламбьель — новичок на тренерском поприще: как он поможет фигуристке с квадами? Тем не менее к чемпионату Японии Рике удалось набрать отличную форму и чисто прыгнуть четверной сальхов в произвольной. Кроме того, она также сделала два тройных акселя.

По сути, она стала первой в истории взрослой фигуристкой, которая приземлила в одной программе четверной прыжок и тройной аксель. Но так как произошло это не на международном турнире, то официально это достижение принадлежит не ей, а Камиле Валиевой.

Увы, до чемпионата мира в Стокгольме четверной сальхов Кихира не довезла. Блеснуть тройным акселем у неё тоже не получилось: недокруты преследовали её на протяжении всего соревнования. На командном чемпионате мира её прокаты были и вовсе удручающими: снова недокруты и полный отказ от ультра-си в произвольной. Неудивительно, что после этого она покинула Ламбьеля и отправилась в Канаду к Брайану Орсеру.

На самом деле к Орсеру она хотела перейти ещё в разгар пандемии, но, как и в ситуации с Медведевой, граница Канады оказалась для неё закрыта. В итоге известный специалист не успел реанимировать фигуристку к Олимпиаде, хотя и очень старался. Помешала травма: выяснилось, что девушка мучается с правой лодыжкой целых два года. Чтобы нормально выступать, ей понадобилось взять паузу от соревнований.

«К сожалению, она борется с этой травмой уже два года и приехала к нам уже с повреждением. По моему мнению, если она хочет выступить на Олимпийских играх, то должна уже полностью восстановиться, чтобы не чувствовать боль. Можно продолжать заглушать боль, но как атлет и бывший фигурист я знаю, что такое выступать с травмой, и это ужас», — рассказывал Орсер «Чемпионату».

«Вернусь ещё более сильной»

На Олимпиаде в Пекине Кихиру мы так и не увидели. Она пропустила не только серию Гран-при в олимпийском сезоне, но и национальный чемпионат, где решалась судьба путёвок на Игры. Делать исключение ради Рики, которая три года удерживала лидерство в японской сборной, не стали. Хотя у неё были наибольшие шансы побороться за медали с нашими девочками. И сама Рика грезила о победе в Пекине.

«Я всё время повторяю себе, что мне нужно стать лучше российских фигуристок, чтобы победить на Олимпиаде-2022 в Пекине. Я буду тренироваться очень усердно, чтобы иметь возможность выйти на лёд с уверенностью, что в этот раз я не проиграю», — рассказывала Кихира в интервью Kyodo News.

Рика Кихира Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Пропуск Олимпиады Кихиру не подкосил: фигуристка уверяет, что не планирует завершать карьеру. После чемпионата Японии, который на этот раз прошёл без неё, она искренне поздравляла медалисток и обещала, что вернётся и станет сильнее.

«Я была очень впечатлена, когда смотрела соревнования по телевизору. Постараюсь залечить травмы как можно скорее и вернусь ещё более сильной. Я сделаю всё, что в моих силах», — писала Кихира в своих соцсетях.

Но с тех пор прошло полгода. Решится ли Рика вернуться в большой спорт или предпочтёт заняться чем-то другим? Время покажет.