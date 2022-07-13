«Ему нужно будет постараться». Плющенко хочет уйти в футбол, что его там ждёт?

Главный тренд среди фигуристов в это межсезонье — пробовать новые виды спорта. Александра Трусова зажгла в легкой атлетике, Анна Щербакова попробовала себя в брейк-дансе, а Алина Загитова — в боксе. Не отстаёт от фигуристок и Евгений Плющенко, который решил ворваться в футбол. Но эксперимент Евгения значительно отличается от того, что делали его юные коллеги. Если Трусова, Щербакова и Загитова меняли амплуа только на один день, то Плющенко собирается провести в качестве футболиста целый турнир! Олимпийский чемпион планирует присоединиться к одной из команд Медиалиги. И намерения у него очень серьёзные.



Что же ждёт прославленного фигуриста в футболе?

Плющенко меняет фигурное катание на футбол?

Страсть Евгения Плющенко к футболу — это увлекательная и красивая история. Уже долгие годы фигурист болеет за «Ювентус» и даже называет туринский клуб своим вторым домом. В 2009 году спортсмен посетил тренировочный лагерь команды, где пообщался с любимым игроком Алессандро Дель Пьеро и получил от него в подарок футболку. Однако бóльшую радость Евгению принесла возможность погонять мяч по газону вместе с настоящими легендами футбола.



Ещё с юных лет Плющенко не оставлял попыток сменить коньки на бутсы и играл с товарищами между занятиями на льду. Теперь же Евгений открыто поощряет увлечение футболом среди своих учеников и сам норовит попробовать себя в другом виде спорта. Недавно тренер удивил всех новостью о присоединении к команде Медиалиги «БроукБойз».

Евгений Плющенко в футболе Фото: РИА Новости

На данный момент ведутся переговоры о трансфере, но, по словам главы клуба Дмитрия Егорова, вопрос почти решённый — Плющенко уже ждут на тренировочных сборах перед новым сезоном. Евгений также настроен серьёзно.



«Я до сих пор в стадии переговоров с командой из футбольной Медиалиги. Если мы договоримся, то поеду на сбор. Хочу пройти подготовку с командой, ощутить процесс. Сегодня у меня первая футбольная тренировка. Хочу начать соревноваться.



У меня есть мысль пройти сезон с «БроукБойз». Но пока надо обговорить все моменты, потому что у меня есть тренерский график. Да и сезон никто не отменял. Совместить всё будет сложновато, но я попытаюсь это сделать. Просто ко мне ещё несколько команд зашли на переговоры — сейчас думаю. Я свободный агент, а менеджер у меня самый сильный — Яна Рудковская, моя жена», — рассказал он о своих планах «Чемпионату».

Что такое Медиалига, где будет играть Плющенко?

Медийная футбольная лига — это тренд современного российского спорта, так что неудивительно, что Плющенко решился на кардинальные перемены. Особенность турнира заключается в том, что, помимо блогеров и артистов, среди игроков можно обнаружить профессиональных спортсменов — в том числе футболистов. Денис Глушаков, Андрей Ещенко, Дмитрий Тарасов, Сергей Давыдов — все они уже успели блеснуть в дебютном сезоне Медиалиги. В предстоящем году к этому списку прибавятся Георгий Джикия и Александр Соболев, которые намерены создать собственную команду, а также Александр Кокорин.

По уровню игры МФЛ, может, и уступает РПЛ, но не по зрелищности. Да и в организации у туторов есть несколько интересных ходов, а за онлайн-трансляциями матчей регулярно наблюдают сотни тысяч человек. Для обслуживания игр приглашаются операторы и режиссёры, которые были бы задействованы на финале Лиги чемпионов в Питере, если бы он состоялся.

Турнир устроен очень просто: десять команд играют друг с другом на групповом этапе, откуда впоследствии выбывают две худшие; остальные выходят в плей-офф. Игры на выбывание проходят без дополнительного времени с серией пенальти или буллитов.

Участники Медиалиги Фото: vk.com/2drots

Но самое интересное начинается позже — пресс-конференции. В большинстве случаев это крайне скучное мероприятие, но в Медиалиге присутствует элемент шоу, в котором игроки устраивают дебаты, обсуждая наиболее яркие моменты матча. Спор на часы за 3,5 миллиона рублей, нецензурный «спич» Василия Уткина и многое другое — болельщикам точно будет на что посмотреть.

Губерниев бросил вызов Плющенко

Что касается Плющенко, то он станет отличным усилением для команды «БроукБойз», так как самостоятельно открыл «трэш-ток» в фигурном катании. В новом клубе ему придётся сотрудничать с бывшим журналистом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым и блогером Райзеном, которые занимают руководящие должности и являются самыми «говорящими персонажами». Среди других его напарников числятся Виталий Дьяков, Сергей Давыдов, Антон Соснин и с недавнего времени — Дмитрий Губерниев. Последний также намерен представлять «БроукБойз», но перед этим настаивает на личном противостоянии с Плющенко.

«Если Плющенко будет бить по воротам, то ему ещё надо забить — я вратарь века. Евгений, как мне кажется, гениальный фигурист, а футболист так себе. Поэтому ему нужно будет постараться», — заявил Дмитрий, отметив, что, несмотря на травму, постарается пройти «челлендж» с Евгением.



Жаркое приветствие Губерниева осталось пока без ответа, но, очевидно, это будет продолжаться недолго, ведь с приходом Плющенко интерес к медиафутболу возрастёт.



Правда, тогда возникает закономерный вопрос: а как же фигурное катание? Хватит ли Евгению времени, чтобы совместить работу на льду и на поле?