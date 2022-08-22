Прогресс не остановить. Почему женское фигурное катание продолжит развиваться и без России

Отстранение российских спортсменов от международных стартов многие считают серьёзным ударом по развитию фигурного катания в мире. Особенно женского одиночного, где наши девушки на голову превосходят конкуренток из других стран. Бытует мнение, что без квадов и трикселей россиянок соревнования затухнут, а вместо прогресса наступит деградация.

Однако зарубежные фигуристки тоже успели втянуться в изучение ультра-си. И остановить этот процесс невозможно. Тенденция на усложнение без России никуда не исчезнет.

Прогресс не остановить

Отсутствие россиянок на международных стартах — уникальный шанс для иностранок выиграть значимые награды и титулы. Но добывать их всё равно придётся не только красивым катанием, но и демонстрацией сложных прыжков. Другого пути вырваться в лидеры пока не придумали.

Тот, кто хочет побед, при прочих равных должен набирать больше баллов, чем конкурентки. Успешное выполнение элементов ультра-си как раз позволяет повысить судейские оценки и громко заявить о себе, независимо от выслуги лет.

После того как Александра Трусова начала регулярно приземлять квады на соревнованиях, наступила совершенно другая эпоха. Тренеры и их подопечные во всём мире увидели, что выступать с четверными — реально. Нарабатывать годами авторитет перед судьями и надеяться на высокие компоненты больше было не нужно. Талантливая трудолюбивая спортсменка могла рассчитывать на стремительный взлёт благодаря сложной технике.

Алёна Косторная, Александра Трусова и Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отказываться сейчас от освоения ультра-си в принципе не имеет смысла. Вернуть Россию на международную арену могут в любой момент. А наши девочки прыгать четверные и тройной аксель уж точно не перестанут. Временная передышка для иностранок — возможность тоже что-то выучить и не ударить позже в грязь лицом перед настоящими лидерами.

Японки штурмуют триксели и квады

Не случайно главная соперница Алины Загитовой в сезоне-2018/2019 Рика Кихира пыталась обойти олимпийскую чемпионку, вставляя в программы тройной аксель. Удавался японке он не всегда, но понервничать она заставляла изрядно. Делай Рика ставку на чистое катание со стандартным набором прыжков, и никакой бы борьбы с Алиной не случилось. Дебютантка во взрослых против звезды недавней Олимпиады — исход очевиден.

В итоге на родине Рика сама стала двигателем прогресса: другие японки последовали её примеру и включились в режим усложнения. А она взяла и добавила в свой арсенал ещё и четверной сальхов. И чтобы с нашими девушками бороться, и чтобы остальные японки не отняли вдруг у неё путёвку на главные старты. А число претенденток на тот же чемпионат мира там неуклонно растёт. Кроме Кихиры, тройной аксель из действующих фигуристок в Японии исполняют Вакаба Хигути, Мана Кавабе, Ринка Ватанабе и Хана Йосида.



И хотя Каори Сакамото отобралась на Олимпиаду в Пекине и завоевала там бронзу без ультра-си, а чемпионат мира в отсутствие россиянок и вовсе выиграла, её лидерство весьма шатко. Возвращение Кихиры после травмы наверняка подстегнёт её снова обратиться к активному изучению квада, который она пару лет назад неудачно пыталась исполнить на чемпионате четырёх континентов.

Рика Кихира Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

А менее известная японка Рион Сумиоси заходила на четверной тулуп в прошлом сезоне трижды. При этом одна из попыток произошла на чемпионате мира среди юниоров. Отстранение девочек из России не поменяло планы японской фигуристки.

Американки и кореянки не отстают

Ультра-си активно осваивают и американские одиночницы. 22-летняя Эмбер Гленн, несмотря на возраст, учит тройной аксель и целых шесть раз, правда, неудачно откаталась с ним на соревнованиях. Покорить триксель старается и младшая коллега Гленн 16-летняя Линдси Торнгрен. В олимпийском сезоне она сделала пять попыток сложного прыжка, но пока чистого исполнения не добилась. Зато это недавно удалось юной 13-летней американке Фиби Стабблфилд. Она прыгнула тройной аксель первым элементом в произвольной программе на турнире в начале августа. Недокрутов судьи у неё не нашли.



Четверные прыжки американские фигуристки также не обходят вниманием. Очередная надежда США и новоиспечённая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Изабо Левито изучает четверной тулуп, который с недокрутом исполнила прошлым летом на местном турнире. Там она проиграла в произвольной программе другой начинающей квадистке Мие Калин. 13-летняя девушка чисто приземлила четверной тулуп и повторила его в каскаде с двойным тулупом.

Изабо Левито Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Представительницы Кореи Ён Ю и Ха Ин Ли делают ставку на тройной аксель. Ён Ю не раз чисто исполняла его на международных стартах и пробовала выполнить в каскаде с двойным тулупом. Ха Ин Ли тройной аксель только осваивает: две попытки на турнирах закончились неудачей.



Анастасия Шаботова, выступавшая ранее за Украину, в олимпийском сезоне трижды чисто прыгнула тройной аксель на зарубежных стартах. К сожалению, на самих Играх коварный прыжок подвёл её и не дал отобраться в произвольную программу.

Едва ли все эти фигуристки в одночасье откажутся изучать четверные прыжки и тройной аксель из-за того, что россиянки временно не выступают на международной арене. Меньше рисковать — может быть. Но совсем ультра-си точно не исчезнут, ведь их исполнение — самый надёжный путь к победам.



Так что о деградации женского одиночного катания речи заводить рано. Кто знает, вдруг иностранки, напротив, начнут смелее вставлять ультра-си в программы? Терпеть сравнение не в свою пользу с космическими прыжками наших девушек им уже не придётся.