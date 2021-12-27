России рано мечтать о полном пьедестале на Олимпиаде. У наших фигуристок опасная соперница

Пока мы в России с замиранием сердца наблюдали за битвой наших фигуристов в Санкт-Петербурге, в Японии шёл свой, не менее зрелищный чемпионат. И хотя конкуренция в Стране восходящего солнца не такая жёсткая, как в России, некоторые участники чемпионата Японии произвели очень яркое впечатление.

А Каори Сакамото и вовсе удивила выступлениями, которые не затерялись бы и на нашем чемпионате. Японка вполне могла бы составить конкуренцию Анне Щербаковой в борьбе за третье место.



России ещё рано мечтать о полном пьедестале на Олимпиаде.

Ханю зашёл на исторический прыжок

Чемпионат Японии — пока что главное событие сезона для местных болельщиков. Трибуны на турнире в Нагано были заполнены чуть ли не плотнее, чем у нас в Санкт-Петербурге. А всё потому, что именно на национальном чемпионате впервые в сезоне появился легендарный Юдзуру Ханю. Двукратный олимпийский чемпион вернулся на лёд после травмы ноги и сразу же замахнулся на уникальное достижение. В произвольной программе Ханю зашёл на четверной аксель, который не исполнял ещё никто и никогда. Прыжок получился с большим недокрутом, но всё равно ввёл зрителей в экстаз.

В целом Юдзуру потрясающе исполнил обе программы и показал, что он в отличной форме перед Олимпиадой. За свои прокаты Ханю получил сумасшедшие 322,36 балла. Успешно выступили Шома Уно и Юма Кагияма, набравшие за 290 баллов. Японцы во всеоружии перед Олимпиадой.



Хоть наши мужчины на чемпионате России тоже показали высокий уровень, до японцев им ещё далеко. Ни один из наших одиночников не смог бы забраться на пьедестал на чемпионате Японии. К сожалению, в личном турнире на Олимпиаде рассчитывать нам, откровенно говоря, не на что.

Сакамото готова бороться с россиянками на Олимпиаде

Эмоциональным получился и женский турнир на чемпионате Японии. В отсутствие лидера сборной, Рики Кихиры, которая снялась из-за травмы, конкуренция зашкаливала. Но с первого дня соревнований определился единоличный лидер. Им стала Каори Сакамото — единственная иностранка, сумевшая пробиться в так и не состоявшийся финал Гран-при. Японка поразила мощным, эмоциональным и главное — безошибочным катанием. Кажется, в свои 21 год Каори достигла пика формы. Сакамото обладает отличной прыжковой техникой и поражает феноменальным скольжением. Ей удаётся набирать внушительные баллы даже без четверных. На чемпионате Японии она получила 234,06 балла. После объявления результатов девушка расплакалась от счастья. Она — новый лидер сборной.

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С таким результатом Сакамото не затерялась бы даже на чемпионате России — она стала бы четвёртой, обойдя Аделию Петросян с её четверными риттбергерами. При этом стоит отметить, что судейство на чемпионате Японии куда менее щедрое, чем на чемпионате России. Соревнуйся Сакамото под нашим флагом, она могла бы бросить вызов самой Анне Щербаковой. Ученица Тутберидзе показала крайне неудачный прокат в Санкт-Петербурге, но всё равно получила за него внушительные баллы. Видимо, судьи не захотели обделять претендентку на Пекин медалью.



На международной арене таких поблажек, естественно, не будет. Так что на Олимпиаде нашим фигуристкам придётся быть во всеоружии. Чистым катанием Сакамото с лёгкостью может обойти Трусову и Щербакову, которые порой позволяют себе провальные прокаты. Так что однозначно говорить о том, что российские фигуристки захватят в Пекине целый пьедестал, нельзя. Ещё рано мечтать об этом. Как минимум Каори сможет составить ученицам Тутберидзе серьёзную конкуренцию. Она — очень опасная соперница.

Сенсационная японская фигуристка едет на Олимпиаду

Хорошо выступила на чемпионате Японии и занявшая второе место Вакаба Хигучи. Фигуристка выдала отличный прокат короткой программы, но с тройным акселем рисковать не стала. Зато элемент ультра-си появился в произвольной — Вакаба исполнила его со степ-аутом. Стабильности на прыжке Хигучи пока так и не обрела, что и не позволяет ей вклиниться в борьбу за лидерство с Сакамото. Вакаба отстала от своей конкурентки почти на 13 баллов. Но это не особо её огорчило. Сам факт попадания в двойку лучших вывел Хигучи на эмоции. После объявления результатов Вакаба разрыдалась от счастья — теперь она едет на Олимпиаду.



Главной же сенсацией чемпионата Японии стала вчерашняя юниорка Мана Кавабе. Фигуристка неожиданно поднялась на пьедестал, обойдя более опытных Маи Михару и Сатоко Миахару. Девушка отметилась безупречным тройным акселем в обеих программах, но бросить вызов старшим коллегам по сборной не смогла: помешала низкая оценка за компоненты, а в произвольной ещё и ошибки на трёх прыжковых элементах. Стабильностью Мана пока не обладает, но перспективы у неё хорошие. Даже высочайшая конкуренция в японской сборной не помешала ей отобраться на Олимпиаду. Пожалуй, в этом и состоит главная сенсация.

Главная соперница россиянок на Олимпиаду не приедет

После появления новостей о снятии Рики Кихиры с национального чемпионата из-за травмы казалось, что фигуристку отправят в Пекин без отбора. Дадут восстановиться, а потом с новыми силами — на Олимпиаду. Всё-таки Рика была безоговорочным лидером сборной три года. К тому же она единственная фигуристка в Японии, которая обладает сразу и тройным акселем, и четверным прыжком. Именно её называют главной соперницей россиянок. Но, на удивление, делать поблажек великолепной фигуристке никто не стал. Японцы решили придерживаться спортивного принципа и отправить на Олимпиаду фигуристок, заслуживших это право на национальном чемпионате. Справедливо? Полностью. Но насколько это здравое решение с точки зрения потенциального результата — вопрос.



Пожалуй, только Кихира обладает достаточной мощью, чтобы бросить вызов феноменальным российским фигуристкам. Сакамото хоть и сильна, но может претендовать на олимпийскую медаль только при ошибках соперниц. Рика же была способна отвоевать место на пьедестале своими силами. Получается, японцы сами же понизили свои шансы на медаль в женском одиночном катании.



Конечно, России это только на руку, но отсутствие Рики Кихиры на Олимпиаде однозначно сделает турнир фигуристок менее зрелищным.