Валиевой правда дадут 4 года? Отвечаем на вопросы по главному допинговому делу

Процесс Камилы Валиевой, кажется, подходит к концу: РУСАДА закончило расследование, но никаких подробностей по-прежнему нет. Накажут ли фигуристку, когда огласят решение и можно ли верить инсайдам? Разбираемся.

Что произошло?

Коротко для тех, кто пребывал в коме: Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года, во время чемпионата России, который выиграла. Информация о том, что эта проба положительна, появилась в феврале в разгар Олимпийских игр — сборная России (то есть ОКР — мы выступали без национальной символики) выиграла командный турнир и готовилась к награждению. Медали так и не вручили — ни россиянам, ни другим медалистам.

Так как Валиевой не было 16 лет, она находилась в статусе защищённого лица, и после апелляции её всё же допустили к личному турниру. Там она расклеилась, не выдержав психологического накала, и упустила лидерство после короткой программы. Камила развалила произвольную и заняла только четвёртое место.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Расследованием её дела занимается РУСАДА — именно Российское антидопинговое агентство взяло злополучную пробу. Значит, и решиться всё должно силами местного антидопинга. Закончить разбирательства обещали к августу, но процесс затянулся — в принципе, типичный случай даже в мировой практике.

Но теперь-то расследование проведено?

14 сентября стало известно, что РУСАДА завершило расследование. Гендир Вероника Логинова заявила в комментарии ТАСС: «Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний».

Также Логинова добавила, что слушания пройдут в конце сентября – начале октября, не назвав точные дни. В ВАДА знают числа, но глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька тоже предпочёл ничего не уточнять.

«Мы очень внимательно следим за этим вопросом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения процесса. Теперь мы знаем, что слушания могут состояться очень скоро. Давайте подождём», — призвал лидер мирового антидопинга в комментарии Reuters.

Была ли вскрыта проба «Б»?

Вскрытие пробы «Б» — в целом стандартная практика в антидопинговых расследованиях. И если она оказывается отрицательной, это с огромной долей вероятности указывает на невиновность спортсмена: скорее всего, при взятии/вскрытии/анализе пробы «А» произошли нарушения.

Официально Валиева и её представители не обращались за вскрытием пробы «Б». Официальной информации о результате вскрытия, если оно было, тоже нет. Но американский инсайдер Дэвид Лис заявил, что повторная проба оказалась положительной, и это доказывает вину фигуристки и её окружения.

В РУСАДА сказали, что не запрашивали вскрытие пробы «Б» — этим с RT поделилась всё та же Вероника Логинова. Поэтому сейчас остаётся либо поверить Лису, либо нет.

Правда, что Валиевой грозит четыре года дисквалификации?

«Что касается возможного наказания Валиевой, то в кодексе ВАДА мы можем увидеть, какие санкции предусмотрены за те или иные нарушения. Стандартный срок по кодексу — четыре года», — сказала Логинова.

Но далеко не факт, что Камиле при доказательстве виновности назначат именно четыре года дисквалификации. Чиновница поясняет:

«ДАК (дисциплинарный антидопинговый комитет) может принять разные решения в зависимости от обстоятельств. В дальнейшем это решение может быть оспорено в разных инстанциях».

Так как Камила являлась защищённым лицом, возможно, это станет смягчающим обстоятельством. Вероятно, найдутся и другие возможности для послабления. Но спортивный агент Андрей Митьков поделился инсайдом о том, что всё плохо.

«По данным источников, РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации)», — написал Митьков в своём телеграм-канале.

Когда мы всё узнаем?

Информации мало, и она противоречивая. Попробуем собрать всё воедино, внимательно читая выступления представителей РУСАДА.

Ориентировочная дата оглашения результатов слушаний – октябрь (да, только так).

Решение примут в закрытом режиме.

В публичном поле его могут и не огласить – Валиева была защищённым лицом на Олимпиаде и остаётся им до завершения процесса.

Так или иначе, в случае негативного для Камилы решения это станет нам известно даже без официального оглашения. Спортсменка попросту не выступит на этапах Гран-при и чемпионате России — эти старты являются официальными, несмотря на отстранение нашей сборной от международных турниров.