Фигуристка активно учит парные элементы и задумывается о смене дисциплины. Ей потребуется новый наставник — кто же им станет?

Кажется, Косторная реально уйдёт в пары! Кто будет её тренером — Тутберидзе или Плющенко?

Разговоры об Алёне Косторной не утихают до сих пор. Преданные фанаты ждут возвращения эффектной фигуристки на лёд — правда, уже совсем в другом качестве. Из одиночницы спортсменка может переквалифицироваться в парницу.

На это указывает то, как стремительно Алёна учит новые элементы. Подумать только, в её арсенале уже сложные тодесы, подкрутки и выбросы! Специалисты открыто поддерживают чемпионку Европы — 2020 в новом начинании.

Вот только возникает вопрос: кто станет новым тренером Косторной? Нынешняя наставница Елена Буянова явно не подходит, а основными претендентами являются Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко. Возвращение к одному из них будет неминуемо означать удар для другого.

Косторная переходит в парное катание?

Одна из главных интриг 2023 года в фигурном катании — как сложится судьба Алёны Косторной. В последнее время карьера спортсменки стремительно пошла вниз: чемпионке Европы тотально не везёт. В олимпийском сезоне Алёна не смогла показать себя из-за череды травм, а затем и вовсе была вынуждена взять паузу, чтобы сделать операцию и пройти реабилитацию после. Тем не менее фигуристка не стала унывать и даже в этот непростой период продолжила держать связь со льдом, да так, что, кажется, грянет крутое событие!

Всё указывает на то, что переход Косторной в парное катание вполне реален, поскольку фигуристка активно разучивает новые элементы вместе с партнёром Георгием Куницей. Началось всё стандартно: чтобы разнообразить тренировки, Алёна решила попробовать что-то ей несвойственное, в итоге у неё стало неплохо получаться, и вот она уже выполняет двойную подкрутку и тройной выброс. С таким набором можно выступать на внутренних стартах, и, похоже, спортсменка наконец начинает правильно осознавать свои перспективы.

Если раньше Алёна отгоняла от себя мысли о переходе в другую дисциплину, то теперь её мнение кардинально изменилось: «Да, я небольшого роста, маленький вес. Из меня получилась бы неплохая парница», — говорила фигуристка в интервью «Спорт-экспрессу».

Специалисты верят в Косторную-парницу

Интересно, что специалисты с симпатией относятся к идее о Косторной в парном катании. Так, Илья Авербух намекнул, что с удовольствием поработал бы с ней на проекте «Ледниковый период» в качестве участницы, а хореограф «Хрустального» Алексей Железняков выразил надежду, что Алёна перезапустит спортивную карьеру именно как парница:

«Когда впервые выступаешь в проекте в роли парницы, особо серьёзных элементов не покажешь. Подкруты и выбросы — сложные элементы. На личном опыте скажу: Алёна подходит под парное катание. Она как раз небольшого роста.

Если Косторная будет стараться, то всё получится! Сейчас молодёжь наступает на пятки. В женском одиночном фигурном катании большая конкуренция. Конечно, Алёна это понимает. Пусть попытается раскрыться в парном катании. В этом виде можно кататься долгое время. Главное, чтобы травмы не подкосили», — сказал он Sport 24.

Алёна Косторная Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Верит в фигуристку и её партнёр Георгий Куница:

«Могу сказать, что у неё уже получается. Алёна — большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится. Особенно не боится пробовать новое. Честно, мало девочек из одиночного катания такого уровня решились бы попробовать себя в паре, мне так кажется. Это очень страшно».

Кто будет новым тренером Косторной?

Если Алёна и правда собралась дебютировать на соревнованиях в новом амплуа, возникает закономерный вопрос: кто будет готовить фигуристку к прокатам? Нынешний тренер Косторной Елена Буянова занимается преимущественно девушками-одиночницами, поэтому помочь спортсменке ей будет проблематично.

Бывшая наставница Куницы — великая Тамара Москвина — сейчас на подъёме: обе её пары показывают шикарные результаты, но загвоздка заключается в том, что с Георгием сотрудничество у них не сложилось, в основном из-за антропометрических данных фигуриста. В теории Алёна могла бы прийти к Тамаре Николаевне одна, но в этом нет смысла — начинать стоит с партнёром, которому доверяешь, с тем, с кем делала первые шаги в этом направлении.

Спорным вариантом является Этери Тутберидзе, которая своих пар ещё не воспитала, но помогла выйти на пик Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. С методами наставницы «Хрустального» Косторная знакома как никто другой, да и Куница занимался у Этери Георгиевны, но конфликт его партнёрши со специалистом может помешать нормальной работе. У Алёны до сих пор сохранилась обида на этот тренерский штаб, и вполне вероятно, что в порыве она может постараться вставить им палки в колёса.

Алёна Косторная и Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

В академии Евгения Плющенко тоже начали воспитывать парников. Двукратный олимпийский чемпион — главный конкурент Тутберидзе, поэтому возвращение Косторной к нему будет ударом для Этери Георгиевны. Несмотря на странные обстоятельства ухода Алёны из «Ангелов», ей удалось сохранить деловые отношения с Евгением: именно на его шоу она встала в пару с Георгием и начала реализовывать номера с парными элементами. Так что внезапному сотрудничеству Косторной и Плющенко уже в другой дисциплине удивляться вряд ли придётся.

«Мне кажется, это неплохая идея, но тут всё зависит от самой Алёны, нравится ли ей это. Она сегодня сама захотела сделать один номер парный и один сольный. Мне кажется, Алёне нравится у нас выступать. Насколько понимаю, мы первые, у кого она показывает номера. Думаю, будут ещё более интересные и захватывающие элементы. Пока только начало», — говорила после одного из шоу Яна Рудковская, словно анонсируя громкую премьеру Косторной в парном катании, и, кто знает, быть может, это вовсе неспроста.