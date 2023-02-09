Уникальный канадец с русскими корнями вернулся! Он бил рекорды Трусовой и жёг по юниорам

Помните Стивена Гоголева? В 13 лет этот светловолосый одиночник впечатлял своими четверными и переписывал один рекорд за другим. Со стабильностью возникали проблемы, но в хороший день этого парня было просто не остановить! Однако потом что-то пошло не так…

Истории о том, как в младшем юниорском возрасте круто прыгают и всё выигрывают, а потом пропадают, очень частые – резкий рост рушит технику, нагрузки провоцируют травмы, и вернуться на прежний уровень удаётся не всем.

Сейчас Стивену 18 лет, он вырос на 30 сантиметров за три года и выступает в составе сборной Канады на чемпионате четырех континентов 2023 года. Чем он запомнился любителям фигурного катания, где пропадал и как вернулся в обойму сборной Канады? Рассказывает «Чемпионат».

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Родился Стивен в Торонто в семье Игоря и Ирины Гоголевых. Детство фигурист провёл в Екатеринбурге, там же и начал кататься, причём не только на коньках, но и на лыжах. В какой-то момент пришлось выбирать – и к фигурному катанию любви было больше. Вернувшись в Торонто, он начал тренироваться в знаменитом «Крикет Клаб». Там Стивен к 11 годам уже выучил тройной аксель и четверной сальхов. Тренер Брайан Орсер был в восторге от парня.

Прорыв на международном уровне Гоголев совершил в своём первом же юниорском сезоне. На этапе ЮГП в Словакии Стивен приземлил четверной лутц, став самым молодым фигуристом в истории, которому удалось это сделать (предыдущий рекорд принадлежал 15-летнему Даниэлю Грасслю). В той же программе Гоголев приземлил четверной лутц и четверной тулуп, отобрав два рекорда у Александры Трусовой и став самым молодым фигуристом, покорившим эти прыжки.

Стивен Гоголев Фото: РИА Новости

Тот этап Стивен выиграл, а вот на втором турнире стал лишь пятым и оказался первым запасным на финал Гран-при. Но повезло – с соревнований снялся американец Эндрю Торгашёв, и Гоголев влетел в шестёрку. А затем и выиграл юниорский финал, став самым молодым фигуристом, которому удалось победить на этих соревнованиях. Первым среди канадцев, кому покорился финал Гран-при среди юниоров.

В тот раз всё прошло практически идеально: с четверным лутцем Стивен не справился, но выехал остальные квады (тулуп и сальхов) и два тройных акселя. Такой набор не всем взрослым под силу, а он справился с ним в 13 лет. В таблице Стивен обогнал француза Адама Сяо Хим Фа, который ныне является чемпионом Европы, а также россиянина Петра Гуменника (ныне серебряный призёр ЧР). 233,58 балла по сумме двух программ стали новым мировым рекордом среди юниоров.

Пётр Гуменник, Стивен Гоголев и Коширо Шимада с медалями финала Гран-при среди юниоров — 2018 Фото: РИА Новости

В сезоне-2018/2019 победить на чемпионате мира среди юниоров не удалось: бабочка на лутце, падение с акселя, помарки на других прыжках — и лишь пятое место в итоге. После этого Стивен сменил наставника и перешёл к Рафаэлю Арутюняну. Опытный тренер отмечал в Гоголеве талант, сравнивал его в чём-то с Нэйтаном Ченом, но при этом предвидел, какие проблемы ждут парня.

В следующем году Гоголев начал расти, прибавив по сезону около 12 сантиметров. Результаты пошли на спад – в юниорский финал Гран-при Гоголев не попал, а на ЧМ вообще стал 17-м. В произвольной программе случилась ещё и проблема с ботинком: сломался язычок при исполнении лутца, из-за этого оставшиеся прыжки в программе Стивен сдвоил.

Сезон-2020/2021 пришлось пропустить полностью из-за травм, связанных с резким ростом и периодом взросления, – сильно беспокоила спина. Пока Стивен не выступал, у него появилось необычное хобби – маунтинбайк. Свои заезды Гоголев снимает на видео и выкладывает на YouTube-канале, первые ролики появились чуть больше двух лет назад.

В олимпийском сезоне началось постепенное возвращение – дебютный международный старт по взрослым в Варшаве (11-е место, 206 баллов). Отобраться в состав сборной Канады на Олимпиаду было практически невозможно, но даже борьбу навязать не удалось: Гоголев сдал положительный тест на коронавирус по прибытии на предолимпийский чемпионат Канады. Сезон Стивен закончил на своём третьем юниорском чемпионате мира, куда ещё проходил по возрасту. Стал пятым, как и в дебюте.

«Достижением можно считать уже то, что он после почти трёхгодичного перерыва снова выступил на соревнованиях. Нужно было показать: парень еще жив. Он ведь подрос до 180 см, и с учетом громадного перерыва в тренировках и выступлениях пятое место на юниорском чемпионате мира – отличное достижение», – отмечал Рафаэль Арутюнян в интервью «Р-Спорту».

Стивен Гоголев Фото: Joosep Martinson — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Несмотря на высокий рост, в парное катание Гоголев не собирается. По мнению Арутюняна, у Стивена всё хорошо с координацией, так что он будет прыгать и дальше. Тренер был в шоке, когда выросший на 30 сантиметров Гоголев вновь стал исполнять четверные. Сейчас в арсенале канадского спортсмена есть тулуп и сальхов, натренированные на том уровне, чтобы вставлять их в программы.

В этом сезоне Стивен снова выступает нестабильно, но уже полноценно перебрался во взрослые. Хороший пример – чемпионат Канады: в короткой программе Гоголев испортил все прыжковые элементы, не набрав и 50 баллов, а вот произвольную программу выиграл и вытянул себя на итоговое четвёртое место.

Призёра Уэсли Чу федерация решила отправить на ЮЧМ, а Стивен попал в состав на чемпионат четырёх континентов. Может быть, в этот раз ему удастся совладать с обеими программами и как минимум побить свой личный рекорд четырёхлетней давности – выше отметки в 233 балла Гоголев всё ещё не забирался. Короткая программа у мужчин состоится в ночь с 9 на 10 февраля.