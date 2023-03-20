Рефлексия после поражения на Играх — тренд сезона. Валиева и Трусова вдохновили Медведеву?

Фигуристки не стали замалчивать проблемы и откровенно рассказали о них через танец. Смелости Саши, Камилы и Жени можно лишь позавидовать!

Олимпийские игры — главный старт в жизни любого фигуриста. Быть равнодушным в этот момент невозможно, вот только кто-то плачет от счастья, а кто-то погружается в пучину отчаяния. Поражение, особенно когда соперников отделяют считаные баллы, может сломать, и тогда спортсменам нужно найти способ пережить этот сложный период.

И, кажется, звёзды российского фигурного катания смогли это сделать. Александра Трусова и Камила Валиева отважились рассказать свои истории через новые программы, а заодно вдохновили Евгению Медведеву, которая представила «говорящую» постановку на турнире «Русский вызов».

Трусова создала три программы-откровения после Олимпиады

Олимпиада в Пекине стала тяжёлым испытанием для всех фигуристов из сборной России. Особенно драматично завершились соревнования в женском турнире. Исторический прокат Александры Трусовой в произвольной программе с пятью четверными прыжками не принёс спортсменке желаемого: вместо золота она была вынуждена довольствоваться лишь серебром. Реакция Русской ракеты была соответствующей: перенеся огромный стресс, Саша не смогла совладать с эмоциями и выдала жаркий монолог о том, что «ненавидит этот спорт». В запале чувств Трусова пообещала также, что «никогда не выйдет на лёд», что очень испугало болельщиков.

К счастью, своего слова фигуристка не сдержала. Выплеснув всё негодование и грусть, она нашла в себе силы двигаться дальше. Причём сделать это ей помогла глубокая рефлексия через показательный номер, который Саша представила на шоу «Чемпионы на льду». Трусова станцевала под песню Ёлки «Не брошу на полпути».

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу,

Как бы сложно ни было, я дойду, дойду,

Докажу себе, страху вопреки,

Я не брошу на полпути», — эти слова словно принадлежали самой Королеве квадов, которая собиралась дать себе ещё один шанс в большом спорте.

Проведя межсезонье в бесконечных поисках, Трусова отважилась на кардинальные перемены — перешла в новый тренерский штаб и поставила вместе со Светланой Соколовской и Никитой Михайловым новую программу, которая должна была стать очередным откровением.

Постановку с посланием «Я верю, что умею летать» зрители смогли увидеть только в недоработанном виде, ведь фигуристка прекратила выступления в середине сезона из-за болезни и последствий травмы, но факт остаётся фактом: Саша из раза в раз старалась пережить боль поражения на Олимпиаде и вселить в себя уверенность в собственном спортивном будущем. Тема полёта продолжилась в показательном номере под песню Антона Беляева «Лететь» из фильма «Лёд», так что можно сказать, что плохие дни для Трусовой точно остались позади.

Валиева проработала травму после допингового скандала

Но не только Саша решила справляться с травмой посредством «говорящих» постановок: произвольная программа Камилы Валиевой наделала много шума на старте сезона. Фигуристка и её тренеры сделали массу прямых отсылок к событиям Игр в Пекине. Чёрный капюшон, скрывавший лицо, выдержки из новостных репортажей на разных языках и едва сдерживаемые слёзы — спортсменка не стесняясь рассказывала о своей боли, которую она испытала во время травли иностранных журналистов. Допинговый скандал серьёзно подкосил её, но действия зарубежных чиновников и вовсе сломали её: не выдержав колоссального давления, Камила провалила выступление в личном турнире и стала четвёртой.

Первый прокат новой программы закончился тем, что Валиева горько расплакалась, и у многих это вызвало негативную реакцию. Поклонники фигуристки обвинили Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза в жестокости, мол, заставлять Камилу вновь погружаться в этот ужас — чересчур. Однако спортсменка поспешила всех заверить, что катать такой номер ей комфортно, для неё это часть терапии, возможность пообщаться с болельщиками.

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Подробнее тактику Валиевой объяснила спортивный психолог Виктория Борзенкова:

«В психологии есть очень много направлений, которые помогают проживать различные травмирующие ситуации, в том числе через арт-терапию. Если у человека серьёзная травмирующая ситуация, как правило, ему очень сложно порой даже говорить об этом. Я считаю, если Камиле хочется показывать эту тяжёлую, переломную в её судьбе историю через язык тела, делиться со зрителями частичкой своих переживаний, то почему нет?

Как вариант, что через этот образ она переживает не свою травму и трагедию, а показывает свою силу. «Что нас не убило — сделало сильнее». Она смогла вернуться после того, что произошло, и тем самым доказывает всем, что даже эта ситуация её не сломила. Она всё равно на льду, она с нами, продолжает свою спортивную карьеру.

Медведева поставила точку в истории с проигрышем Загитовой

И Трусова, и Валиева добились своего, а их опыт помог другой фигуристке отважиться на откровенный диалог с публикой. Свой проигрыш Алине Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане Евгения Медведева переживала тяжело, да, она давала интервью, затрагивая этот вопрос, но создать программу, в основе которой стоит её биография, созрела лишь сейчас. На турнире «Русский вызов» спортсменка выступила под песню Мии Бойко «Высоко».

«Повезёт всем назло,

И, расправив крылья,

Взлетим высоко…» — не зря именно эти слова выделила Медведева уже после завершения старта. Очевидно, Женя вдохновилась смелостью Саши и Камилы и объявила, что тоже давно двигается дальше, хотя, казалось, это не совсем так.

«Сначала мы выбрали песню, потом уже появился концепт. Я сначала была немного против, но потом прониклась идеей. Всё-таки это моё прошлое, и в нём нет ничего печального и ужасного», — призналась фигуристка.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

Она тщательно готовилась к этому прокату и даже попросила зрителей поддержать её — зажечь огоньки на телефонах и подпевать, пока она танцует. Болельщики не отказали Жене, отчего её выступление стало ещё ярче и эмоциональнее. Получилось очень красиво, но, что важнее, Медведева совершила ещё одну попытку отрефлексировать произошедшее, а это ли не главное?..