Щербакова заткнула критиков на КЧМ-2021 — её ругали за падение и победу над Туктамышевой

Вот когда стало понятно, что Аня ни за что не упустит свою Олимпиаду в Пекине.

Ни для кого не осталось незамеченным, насколько физически и морально Анну Щербакову вымотал победный чемпионат мира – 2021 в Стокгольме. Однако вместо того, чтобы перевести дух и позволить себе отдохнуть, фигуристка отправилась на ещё один турнир: командный чемпионат мира в Осаке. В далёкой Японии Аня намеревалась доказать, что её золото абсолютно справедливо.

Падение с единственного квада в Стокгольме омрачило чемпионство спортсменки и подставило под сомнение позицию лидера сборной. Аня выиграла с баллами, которые уступали баллам Алины Загитовой на чемпионате мира – 2019. А ведь Аня являлась квадисткой, и многие, естественно, ожидали от неё новых рекордов.

В Осаке фигуристка разбила потоки критики двумя прекрасными прокатами. Она пожертвовала заслуженным отдыхом, но закончила сезон на максимально высокой ноте.

И уже тогда можно было понять: в олимпийском сезоне Аню нельзя списывать со счетов ни при каких обстоятельствах.

«Боролась за каждый элемент»

На чемпионат мира – 2021 Анна Щербакова приехала, не успев полностью оправиться от последствий осенней пневмонии. На невероятно морально-волевых она в третий раз защитила титул чемпионки России, но этот подвиг не прошёл бесследно. В Стокгольме Аня каталась отнюдь не в идеальной форме. Ей снова пришлось преодолевать себя и выжимать больше, чем было возможно. К сожалению, выжать два четверных, как в Челябинске три месяца назад, не получилось. Фигуристка упала в произвольной с первого же квада — четверного флипа — и рисковать дальше не стала.

Досада из-за неприятной ошибки так поглотила спортсменку, что она испортила одно из вращений, сделав его всего на второй уровень вместо привычного четвёртого. Трое судей даже наказали Аню, поставив минусы за качество исполнения (GOE). Дорожка шагов тоже неожиданно подвела её: третий уровень вместо четвёртого. Этери Тутберидзе за бортиком настраивала ученицу явно не на такой прокат.

Анна Щербакова на командном чемпионате мира Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Оценки Аня всё равно набрала высокие: 152,17 балла за произвольную и 233,17 балла — в общей сумме. Это победа. Но победа с меньшими баллами, чем заработала Алина Загитова двумя годами ранее в Сайтаме. Квадистка, представляющая новое поколение одиночниц, вдруг оказалась слабее олимпийской чемпионки Пхёнчхана.

«Я недовольна своим выступлением, но счастлива, что выиграла золото. Это была моя цель. Была борьба. Всё шло очень сложно, и я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы», — призналась Щербакова после произвольной.

А тут ещё Елизавета Туктамышева приземлила три тройных акселя: один в короткой, два — в произвольной. И пусть один из них вышел с помаркой, Императрица в Стокгольме выглядела для многих убедительнее Ани. Особенно в короткой программе. Не зря в её серебре болельщики сразу разглядели золотой отблеск.

«Есть моменты, которые я хочу как можно быстрее исправить»

Ехать или не ехать на командный чемпионат мира в Осаку? Перед Аней такого вопроса не стояло. Закрывать сезон, добыв золото главного старта, она не спешила, хотя было очевидно, что ей необходим перерыв от соревновательной гонки. Отказавшись от командника, она бы точно никого не подвела. Компанию Туктамышевой в Японии без проблем могла составить Александра Трусова. Но Аня не собиралась расслабляться. С громким титулом она почувствовала дополнительный груз ответственности.

«Корона не вырастет. Точно-точно. Я этого не боюсь, потому что это совершенно никак не повлияет на мои цели в фигурном катании. Я точно так же вернусь к тренировкам.

Тем более после этого чемпионата мира у меня ещё больше мотивации работать. Несмотря на такой хороший результат, есть моменты, которыми я очень недовольна, которые я хочу как можно быстрее исправить», — делилась Щербакова в передаче «Док-ток» на Первом канале.

Основной момент, который не давал покоя Ане, конечно же, падение с четверного флипа в Стокгольме. Откладывать работу над ошибками она не стала и успешно реабилитировалась через две с половиной недели на командном чемпионате мира. Отправилась туда с радостью и желанием показать всё, на что способна. То, что турнир коммерческий и в определённой степени носит развлекательный характер, никак не отменяло для неё принцип всегда выкладываться на 100%.

Анна Щербакова Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

В первый же день в Осаке Аня уверенно напомнила, кто здесь новая чемпионка мира. Облегчать контент в короткой программе, чтобы скопить больше сил к произвольной, и не подумала. Фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер не прыгнула, а словно пропела во второй половине. Никаких компромиссов с более безопасным тройным лутцем — тройным тулупом фигуристка не рассматривала.

Судьи оценили выступление Ани на 81,07 балла — этот результат в короткой до сих пор лучший у неё в карьере.

В день произвольной Аня не только последней выходила на лёд из одиночниц, но и ставила точку во всём командном чемпионате мира. Она знала, что сборная России уже победила, а значит, нет необходимости рисковать. Можно спокойно откататься с тройными прыжками, ведь золото, по сути, в кармане. Но вместо этого девушка смело пошла на четверной флип. Безупречно приземлить его снова не удалось: на выезде она переступила с одной ноги на другую. Но самое важное, что Аня приземлила квад! Доказала, что он никуда не пропал. Такой же лёгкий и воздушный, как сама фигуристка.

Анна Щербакова Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Остальные элементы Аня выполнила идеально. Все внепрыжковые — на высший четвёртый уровень. Арбитрам не к чему было придраться! 160,58 балла — такая оценка наконец-то позволила спортсменке попрощаться с сезоном на волне позитива и развеять сомнения критиков.

«Я была очень горда, когда услышала, что поеду сюда и буду частью сборной России. Очень хотела показать хорошее катание и принести команде как можно больше очков. Правда, перед своим сегодняшним выступлением узнала, что мы уже выиграли турнир. Поэтому просто каталась и старалась получить удовольствие. Надеюсь, всем понравилось», — поделилась Щербакова после командного турнира.

Тогда никто не знал, что впереди Аню ждут очередные испытания — до самого олимпийского Пекина. Но стоило догадаться, что несокрушимая воля и чемпионский характер при любых обстоятельствах выведут её на вершину.

Так и случилось. Мы помним.