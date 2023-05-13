«Куплю 10 тортов и съем с огромным удовольствием». Как Семенович не покорила Евровидение

Спортивная карьера Анны Семенович с самого детства была связана с постоянными ограничениями. Выступая в танцах на льду, будущая звезда эстрады бдительно следила за формой и не позволяла себе любимых сладостей. Правда, постоянные запреты иногда приводили к неожиданным срывам. Весьма неприятным. Например, её однажды стошнило после съеденных разом пяти шоколадок.

Однако этот болезненный опыт не мешал Анне уже после ухода из спорта мечтать вдоволь насладиться другим якобы страшным для фигуристок десертом — тортом. Но не просто так, а в случае празднования очень крутого достижения — победы на песенном конкурсе «Евровидение».

Девушка даже участвовала в российском отборочном туре, но выиграть его не смогла. А ведь ради него она пожертвовала своим днём рождения и отказалась от дорогой путёвки в тёплые края.

«Съесть крохотный кусочек торта разрешалось дважды в год»

До попадания в шоу-бизнес Анна Семенович занималась фигурным катанием и считалась весьма перспективной спортсменкой в танцах на льду. Состояла в сборной команде, вместе с Романом Костомаровым завоевала серебро чемпионата России и несколько медалей международных стартов. К сожалению, ради этих успехов Анна попрощалась с нормальным детством. Ежедневные тренировки и табу на сладкое стали для неё серьёзным испытанием. Тем более быть фигуристкой она не желала. Этого хотели родители.

«Я помню, что совсем не хотела тренироваться, но родители были настойчивы и водили меня каждый день на каток. Потом я втянулась в спортивный ритм жизни, не гуляла во дворе. Нашим развлечением были спортивные игры на льду или в зале после хореографии. Я с завистью смотрела на девочек, которые после школы идут в кафешку с друзьями и едят мороженое. Для меня это лакомство было под запретом», — вспоминала Семенович в своих соцсетях.

Анна Семенович на льду Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Изредка отведать запрещёнку всё-таки удавалось. Так, в период катания по юниорам Семенович особенно сильно грезила о шоколаде, но сама добыть его не пыталась. Зато красавицу-спортсменку как-то порадовал один из её многочисленных поклонников. Парень вручил ей пять шоколадных плиток, и она сразу же их заточила.

«Честное слово, не знаю, как так получилось, но через десять минут от них остались только обёртки. Я настолько изголодалась по сладкому, что разом всё проглотила!» — откровенничала Семенович в «СтарХит».

Гастрономический экстаз длился недолго. Через полчаса девушку затошнило, следом закружилась голова, подскочила температура до 38,5, а на лице вылезли красные пятна. Реакция — жуть! Но логично, что употребление пяти шоколадок не прошло без последствий. Другое дело, что к срыву привели ненавистные диеты.

«Каждые три дня было взвешивание, и, если кто-то набирал даже 500 граммов, ему делали жёсткий выговор! Съесть крохотный кусочек торта разрешалось дважды в год — в новогоднюю ночь и день рождения. На этом всё», — делилась Семенович в «СтарХите».

Неудивительно, что после спортивной карьеры Анна Семенович выбрала торт в качестве личной награды за победу на Евровидении. Планировала переплюнуть свой шоколадный рекорд, но её танцы и песня с павлиньими перьями недостаточно впечатлили зрителей и жюри на отборочном туре.

«Репетировала каждую минуту: вслух, про себя, ночью, в машине»

Последним стартом для Анны Семенович стал чемпионат России — 2001, где она каталась с новым партнёром Денисом Самохиным. Пара заняла четвёртое место и не попала в призы, но не это послужило для Анны причиной ухода из спорта. Её мучила травма колена, которая мешала кататься на максимум. Расставание с коньками прошло без сожалений. Фигуристка рвалась исполнить давнюю мечту — петь на сцене.

Анна Семенович (слева) Фото: Антон Тушин/ТАСС

Эффектная внешность, трудолюбие и щепотка удачи помогли Семенович добиться славы. Она хорошо зарекомендовала себя в группе «Ангелы Чарли», а присоединившись к «Блестящим», превратилась в настоящую звезду. Тем не менее через несколько лет певица сосредоточилась на сольной карьере. Именно как самостоятельная артистка она смело подала заявку на национальный отбор «Евровидения-2009» и внезапно оказалась в числе финального списка претендентов.

Такого поворота событий Анна не ожидала: срочно отменила все планы, в том числе день рождения, чтобы посвятить всё время репетициям и подготовке. Час икс был назначен на 7 марта.

Анна Семенович Фото: Максим Шеметов/ТАСС

«За неделю пришлось ставить номер, брать уроки вокала, танцев, шить костюмы, ходить в солярий загорать, не спать ночами. Мне ведь даже пришлось отменить день рождения, который у меня был 1 марта! Я планировала улететь с друзьями в тёплые страны, уже купила дорогие путёвки. И тут на тебе — Евровидение! В общем, жизнь на неделю полностью была отдана подготовке, я репетировала каждую минуту: вслух, про себя, ночью, в машине. И сейчас я довольна результатом», — рассказывала Семенович газете «Труд».

Осознание, что она, возможно, будет представлять нашу страну на Евровидении, вдохновляло бывшую фигуристку на ударную работу. Не менее значимым было и то, что в 2009-м Россия являлась хозяйкой конкурса. После победы знаменитого трио Димы Билана, Евгения Плющенко и Эдвина Мартона на их преемника возлагалась огромная ответственность.

Впрочем, Анна Семенович никаких вызовов не боялась. Раз один фигурист в лице Плющенко уже побывал на главном музыкальном челлендже, то почему бы не отправить на него второго? А точнее — вторую!

«В такой день я смогу позволить себе всё»

Семенович очень позитивно отнеслась к конкуренции на отборочном туре Евровидения. Всех артистов считала достойными чести представить Россию и получала удовольствие от самого процесса. О своих надеждах говорила осторожно, но не исключала, что по велению фортуны может не только выиграть национальный отбор, но и финальную борьбу с зарубежными фаворитами конкурса.

За столь высокий успех, конечно, должно полагаться солидное поощрение. Аня решила исполнить фантазию всех сладкоежек — съесть 10 тортов. Такой поступок уж точно способен затмить отсутствие сладкого в спортивном прошлом!

«Так что кто бы ни оказался в финале — это в любом случае будет самый достойный претендент, за которого мы все потом и будем болеть. А если случится невозможное и победительницей международного конкурса стану я, то пойду в магазин, куплю себе 10 штук тортов и съем их с огромным удовольствием. В такой день я смогу позволить себе всё», — поделилась Семенович с газетой «Труд».

Анна Семенович (справа) Фото: РИА Новости

В отборочном туре Анна выступала первой и очень волновалась, несмотря на приличный сценический опыт. И не зря. Микрофон сыграл с певицей злую шутку: включился не сразу, первые слова песни «Лове Ловила» утонули в потоке зажигательной музыки. Девушка не растерялась и постаралась загладить оплошность ярким перформансом. Активно улыбалась и выдавала латиноамериканские па в коротком платье лавандового цвета с павлиньими перьями. Танцоры вокруг неё, в свою очередь, активно размахивали такими же перьями, погружая зрителей и жюри в восточную сказку.

Для номера, который подготовили всего за неделю, вышло неплохо. Анна Семенович задала положительный заряд дальнейшему действу и окутала зал праздничной атмосферой.

Однако её чудесам с перьями дорогу в финал Евровидения всё же не дали. Может, и к лучшему: вдруг бы потом и правда пришлось есть 10 тортов?

Когда состоится Евровидение-2023?

Финал конкурса — уже сегодня, 13 мая. Россия второй год подряд не принимает участия, и из-за этого российские вещатели не транслируют Евро. Посмотреть шоу в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.