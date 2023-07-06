Суперфавориты меняли финал программы перед ОИ-2014. В фигурке нужно разрешить украшения?

Фигурное катание часто называют театром на льду. В своих выступлениях фигуристы воплощают истории под музыку в красочном костюме, окуная зрителей в свою постановку. Но всё-таки полноценно театром фигурное катание назвать нельзя, ведь здесь есть ряд ограничений. И касаются они не только спортивной составляющей, но и художественной в том числе. Например, фигуристам нельзя использовать украшения и декорации в своих выступлениях.

Конечно, некоторые спортсмены пытались обойти этот запрет, и иногда у них это даже получалось. Самый известный пример — короткая программа Татьяны Волосожар и Максима Транькова «Маскарад» в олимпийском сезоне. В начале проката фигуристка передавала своему партнёру браслет, отсылая зрителей к завязке знаменитой пьесы Михаила Лермонтова. Согласно правилам, браслет в этой ситуации выполнял роль реквизита, однако пару за это не штрафовали.

Так какие же украшения тогда под запретом, а какие — нет? Какие прецеденты, связанные с аксессуарами, были в фигурном катании? Что делает дизайнер, чтобы обезопасить фигуриста? И, наконец, что о таком запрете думают хореографы? Разбираемся в материале спецпроекта «Чемпионата» «Анатомия фигурки».

Татьяна Волосожар и Максим Траньков Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Почему аксессуары и реквизит запрещены в фигурном катании?

Хоть фигурное катание часто сравнивают с театром и балетом, правила однозначно против того, чтобы этот вид спорта превращался в искусство. Так, ISU запрещает фигуристам театрализовывать их костюмы, использовать аксессуары и реквизит, что сказано в пункте 501 Специальных и технических правил фигурного катания:

«На чемпионатах и международных соревнованиях, проводящихся под эгидой ISU, включая зимние Олимпийские игры и зимние юношеские Олимпийские игры, одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований — не кричащей или театральной по дизайну. Однако одежда может отражать характер выбранной музыки. Одежда не должна создавать эффекта чрезмерной наготы, неподобающей спортивным соревнованиям. Аксессуары и реквизит не допускаются.

Использование костюмов, которые не соответствуют перечисленным требованиям, наказывается снижением оценки. Для танцев на льду могут быть сняты ограничения на костюмы, что публикуется в Коммюнике на данный сезон.

Украшения должны быть прочно закреплены. Падение части костюма или украшения на лёд будет наказано снижением оценки», — говорится в правилах Международного союза конькобежцев.

Однако такие строгие правила введены неспроста, они в том числе влияют и на безопасность спортсменов, объясняет бывший фигурист, а ныне судья Владислав Мирзоев.

Владислав Мирзоев судья всероссийской категории «Аксессуары в фигурном катании запрещены только на официальных соревнованиях, на показательных выступлениях можно использовать любой реквизит или украшение. Но на соревнования они запрещены ввиду того, что могут привести к травме спортсмена. Например, в парном катании кто-то из партнёров может зацепиться за что-то при выполнении каких-то совместных элементов. В одиночном катании аксессуар может быть причиной падения, потери контроля или ещё чего-то».

Конечно, можно рискнуть и всё-таки использовать что-то из украшений, чтобы придать своему выступлению больше шарма. Но сделать это может либо очень уверенный в себе спортсмен, либо тот, кому нечего терять, потому что использование реквизита и аксессуаров карается штрафом в один балл за прокат.

«За падение части костюма или украшения штрафуют, потому что прежде всего это небезопасно и может привести к травме. Спортсмен должен следить за состоянием своего инвентаря, за исправностью своего костюма, поэтому, если что-то падает с костюма на лёд, он за это штрафуется. Здесь следует отметить, что штраф применяется единожды, независимо от того, один раз что-то упало с костюма или несколько раз за программу», — рассказывает Владислав Мирзоев.

Но неужели все аксессуары запрещены? Такого точно не может быть, ведь мы регулярно видим, как мужчины используют бабочки и галстуки, которые по определению считаются аксессуаром, и никто их за это не наказывает. То же самое касается и перчаток — чуть ли не каждая фигуристка катается в них, и судьи ещё ни разу не снижали баллы за это. Владислав Мирзоев подробно объяснил, как арбитры определяют, какой аксессуар достоин штрафа, а какой нет:

«Под аксессуаром подразумевается любая вещь, которая используется во время выступления для интерпретации идеи программы. Например, бабочки и галстуки у мужчин разрешены, потому что они прикреплены к костюму. Они не будут считаться аксессуаром до тех пор, пока спортсмены не будут их использовать для того, чтобы выразить какие-то хореографические элементы.

Был пример на соревнованиях, когда у спортсмена был повязан американский галстук вокруг шеи — это был образ ковбоя. Перед исполнением дорожки шагов он взял этот галстук и натянул себе на лицо, как это делают ковбои. В этот момент это стало нарушением, и, соответственно, судьи ему выставили дедакшен за использование аксессуара. Из этой логики судья и идентифицирует, что является неприемлемым аксессуаром.

Обобщая вышесказанное, тот предмет или та часть костюма, которая будет использоваться спортсменом во время исполнения программы, будет считаться аксессуаром, будь это галстук, повязка, браслет или, чего хуже, какой-то предмет».

Как Волосожар и Траньков использовали реквизит без штрафов?

Тем не менее некоторые фигуристы готовы пойти на риск, даже под страхом штрафа. Пожалуй, самый знаменитый случай — это олимпийская короткая программа Татьяны Волосожар и Максима Транькова образца первой половины сезона. В своей постановке фигуристы воплощали образы баронессы Штраль и князя Звездича из пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад». В конце программы они обыгрывали одну из ключевых сцен произведения, когда баронесса дарит князю случайно найденный на балу браслет. Татьяна снимала украшение со своего запястья и передавала его партнёру, который затем показывал свой подарок зрителям.

Судя по всем правилам, браслет в программе Волосожар и Транькова выполнял функцию реквизита. Но, на удивление, баллы паре за это не снижали. Фигуристы проворачивали этот трюк на всех стартах первой половины сезона, включая чемпионат Европы, и ни разу не навлекли на себя штраф.

Однако вдруг на Олимпиаде финал их «Маскарада» неожиданно изменился: Татьяна теперь оставляла браслет на своей руке до конца проката. Почему так произошло, Максим объяснил болельщикам в соцсетях.

«Представители технического комитета ISU предупредили, что снятие части костюма карается одним баллом, так что теперь чуть-чуть другой финал», – написал Траньков.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMA/ТАСС

Удивительно, что разъяснить этот момент фигуристам решили только перед Олимпиадой, позволяя вплоть до этого старта безнаказанно нарушать правила. Возможно, трюк Татьяны и Максима настолько впечатлил судей, что они не хотели за него штрафовать. Ведь этот момент и правда выглядел весьма органично, помогал зрителям понять сюжет программы и, что самое главное, никак не мешал фигуристам, так как передача браслета осуществлялась в конце проката. Без этого трюка программа Татьяны и Максима превратилась в обычный вальс, пусть и очень красивый.

Почему Волосожар и Транькову намекнули убрать момент с браслетом перед Олимпиадой? Возможное объяснение кроется в том, что это турнир совершенно другого уровня, к которому приковано внимание всего мира. Не стоит забывать, что в 2014 году Игры проводились в России, и Татьяна с Максимом были фаворитами. Если бы фигуристов не оштрафовали на Олимпиаде, арбитров могли бы обвинить в подсуживании паре из страны-хозяйки, и возник бы большой скандал. Если же фигуристам снизили бы баллы, это тоже выглядело бы странно, ведь до этого никаких претензий у судей не было. Скорее всего, ISU просто решил обезопасить себя.

Жаль только, что прецедент с Волосожар и Траньковым не вдохновил техкомитет на то, чтобы пересмотреть правила. Наши фигуристы показали, что внедрять реквизит в программу можно ненавязчиво, органично и, что самое главное, безопасно.

Как Ильиных дважды штрафовали за падение части костюма на лёд?

Куда чаще, чем с реквизитом, в фигурном катании случаются прецеденты с падением части костюма на лёд. И тут судьи уже действуют бескомпромиссно. Чаще остальных жертвой таких ситуаций становилась Елена Ильиных, на счету которой сразу два инцидента. Первый случился в командном турнире на Олимпиаде в Сочи, когда на финальной поддержке с платья девушки слетел маленький кусочек ткани. Фигуристы потеряли один балл, но, к счастью, он никак не сказался на общем результате — на момент выхода Ильиных/Кацалапова на лёд Россия уже победила. Перед личным турниром платье, по всей видимости, прошло дополнительную проверку, и ребята откатали без казусов. Куда более обидное происшествие ждало Елену в будущем.

Елена Ильиных и Никита Кацалапов Фото: РИА Новости

На чемпионате России — 2017 Ильиных, уже в дуэте с Русланом Жиганшиным, билась за участие в главных стартах против своего бывшего партнёра Никиты Кацалапова и имела все шансы на успех. Но в произвольном танце случилось непредвиденное: Елена обронила браслет, который дополнял её образ индийской танцовщицы. Судьи сняли с фигуристов балл, который стал для них роковым: они отстали от Синициной/Кацалапова всего лишь на 0,17 балла и заняли четвёртое место. Вскоре после этого дуэт Ильиных и Жиганшина распался, а затем фигуристы завершили карьеру. Кто знает, как бы сложилась их судьба, если бы не тот браслет?

Елена Ильиных и Руслан Жиганшин Фото: РИА Новости

Что делает дизайнер, чтобы сотворить красивый, но безопасный образ для фигуриста?

Использовать аксессуары, которые не закреплены на костюме — огромный риск, поэтому лучше прибегнуть к альтернативным вариантам. Дизайнеры костюмов для фигурного катания за столько лет уже приспособились к правилам и придумали множество способов, как украсить наряд, компенсировав отсутствие аксессуаров.

Алёна Куклычёва дизайнер костюмов для фигурного катания «Есть разные способы усложнить костюм, например, градиент или фактуры. Необязательно чрезмерное количество стразов или каких-то украшений. Всякие аксессуары, мне кажется, это всё мешает. Хотя при желании можно сделать имитацию на сетке либо очень прочно закрепить. Я делала браслеты Алёне Косторной, но они были из очень эластичной ткани.



Недопустимо, чтобы какие-то детали костюма упали на лёд — это очень травмоопасно, и за это снимаются баллы. Не хотелось бы, чтобы костюм мешал спортсмену. Я думаю, правила взяты не с потолка, всё разумно. Например, какие-то мелкие стразы, которые, как правило, хорошо зафиксированы, не могут повлиять на выступление. А какие-то крупные детали могут помешать».

Если очень хочется использовать аксессуары — это тоже не проблема. Но обычным бусам и браслетам лучше предпочесть имитации. Алёна Куклычёва уверяет, что дизайнер может сделать так, что никто даже не заметит, что это ненастоящее украшение:

«Всегда можно вписаться в любые правила, у нас очень много инструментов для того, чтобы воплотить ту или иную задумку. Очень много техник декора, дизайна, вплоть до того, что ты можешь что-то нарисовать. И это точно не оторвётся, не помешает. Многое можно сделать фактурой, аппликацией или же росписью. Можно сделать так, чтобы даже не было заметно, что это ненастоящее. Зачастую так и бывает. Большинство людей, которые не посвящены в детали изготовления костюма, даже не понимает, как сделаны те или иные детали.

У нас на конкурсе есть лаконичный костюм, на котором путём аппликации сделано лицо девушки. Оно сделано путём нашивания кусочков ткани. А многие могут подумать, что это принт. Часто бывает такое, что делаешь одно, а люди думают, что это совсем по-другому сделано. Так что можно сделать что угодно. Мне кажется, если запретят стразы, то можно будет их нарисовать, аэрографом сделать сияние, и никто не заметит разницы. Есть много возможностей воспроизвести какую-то задумку».

Использование имитаций вместо обычных украшений не устраняет все риски, связанные с костюмом. На примере Елены Ильиных мы видели, что подвести в ответственный момент может даже простой лоскуток. Поэтому костюмы обязательно тестируются фигуристами на тренировках, чтобы максимально минимизировать риски.

«Мы разрабатываем надежные конструкции, чтобы ничего не слетело. Все детали декора очень хорошо закрепляются, стразы очень внимательно контролируются. Как правило, костюм заранее отдаётся на прокат, чтобы посмотреть, всё ли хорошо держится, удобно ли. Большие риски отдавать костюм сразу на соревнования. Ответственность большая. Я думаю, что дизайнеры, которые работают с фигуристами, учитывают все нюансы.

Много времени надо костюму уделять: его надо сшить, потом протестировать. Желательно, чтобы фигурист сделал в нём прокат. Одного проката со всеми элементами должно быть достаточно. Со стороны сразу все недочёты очень видны. Доработка костюма — это нормальный рабочий момент», — рассказывает Алёна Куклычёва.

Что думают постановщики о запрете на реквизит?

Запрет на аксессуары и реквизит значительно влияет на работу постановщиков. Не всё можно отразить с помощью хореографических движений или пантомимы, в каких-то случаях реквизит, хотя бы даже небольшой, точно не будет лишним. С этим согласна хореограф Лариса Урусова, которая хотела бы, чтобы правила были изменены.

Лариса Урусова хореограф «Мне бы хотелось, чтобы было разрешено использовать предметы — это хорошо добавляет программе характера. Мы недавно ставили Ване Попову показательный: делали номер, где он был юношей, который пишет письма своей возлюбленной. Конечно, с бумажками это выглядит очень красиво. Тяжело передать предмет, когда ты не можешь его использовать. Я бы очень хотела, чтобы разрешили использовать предметы».

Не против нововведений и Алла Лобода, правда, она считает, что реквизит больше применим к танцам на льду.

Алла Лобода хореограф «Если я не ошибаюсь, очень давно в танцах на льду, когда ещё было три танца, в оригинальном фигуристы могли использовать какой-то реквизит. Мне кажется, это очень интересно, это развивает. Добавляет какой-то изюминки, это можно интересно обыграть. Но, наверное, это подходит больше для танцев, в одиночном я не представляю, как это можно сделать».

Хотя Алла проделывала небольшой эксперимент с реквизитом со своей ученицей, и он получился удачным.

«Мне нравится придумывать какие-то интересные фишки, например, связанные с костюмом. В этом сезоне девочка у нас катала «Рататуй», и у неё была мышка, которую в конце программы она с помощью кнопочки отстёгивала от платья и показывала. Мне кажется, это интересно, и в конце программы это уже не отвлекает ни её, ни судей.

Снижали ли баллы из-за этого? Нет. Мне кажется, за такие детальки не надо наказывать, особенно детей, когда они пробуют что-то новое. А взрослых тем более. Просто каждый хочет донести свой образ интереснее, и придираться к такому абсолютно не стоит», — считает Алла Лобода.

Реквизит и аксессуары помогают фигуристам более зрелищно и детально воплощать их образы, поэтому хотелось бы, чтобы ISU всё-таки пересмотрел правила. Понятно, что какие-то ограничения необходимы, чтобы минимизировать риск травм среди спортсменов. Но можно сделать послабления, разрешив фигуристам использовать предметы в определённые моменты программы (например, в начале или в конце проката). Это поможет хореографам создавать более интересные постановки, и спорт от этого только выиграет.