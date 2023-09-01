Соперника Плющенко обвинили в насилии! Новый громкий скандал французской фигурки

В чём обвиняют Бриана Жубера? Кажется, французская фигурка по накалу страстей почти не уступает нашей.

Фигурное катание Франции вновь переживает скандал. В его центре оказался чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, а ныне тренер Бриан Жубер – многолетнего соперника Плющенко и Ламбьеля обвинили в насилии.

Пусть олимпийскую медаль выиграть так и не удалось (лучший результат – шестое место в Турине), Жубер шесть раз попадал в топ-3 на чемпионате мира, а его легендарную «Матрицу» вспоминают до сих пор.

После мощной спортивной карьеры Жубер обратился к тренерскому делу, но пока серьёзных успехов на этом поприще не достиг. Какое-то время в группе Бриана тренировался Адам Сяо Хим Фа, а сейчас у него занимается трёхкратная чемпионка Франции Леа Серна. В начале 2019 года Жубер выводил Лорин Лекавелье на чемпионате Европы в Минске, поскольку незадолго до этого умер её тренер Жан-Франсуа Балестр.

Разбираемся, опираясь на первоисточники, в чём же конкретно обвиняют легендарного фигуриста.

Что случилось?

Издание L’Obs со ссылкой на Федерацию ледовых видов спорта Франции сообщило, что Жубер уже несколько месяцев находится в центре скандала. 38-летний тренер сейчас работает в Пуатье – там же и были совершены «акты насилия», на которые и были поданы жалобы.

«Мы получили отчёты о случаях насилия и открыли дисциплинарное дело во вторник, 29 августа. Другие отчёты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия. На данный момент проводится несколько расследований, административных и юридических», – прокомментировала президент федерации Гвенелль Нури.

Бриан Жубер и Лорин Лекавелье Фото: РИА Новости

Как уточняет Le Point, Жубер получил обвинения в оскорблении родителей и учеников, истериках, а также расследованию подлежат отношения (в оригинале – relation, так что их характер определить трудно) между тренером и несовершеннолетней ученицей.

Сам Жубер все обвинения категорически отрицает.

Ситуацию уже успела прокомментировать Катарина Гербольдт, которая пробовала встать с Жубером в пару в 2014 году. «Честно говоря, я очень сомневаюсь в этих обвинениях. Хоть мы с Брианом Жубером не так много времени катались, но он всегда был воспитанным, обходительным, заботливым. Никаких предпосылок к насилию и грубости не было, никаких инцидентов тоже не было. Мне кажется, что он достаточно спокойный и адекватный человек», – заявила фигуристка агентству «РИА Новости».

История Жубера — не первый скандал французской фигурки на почве насилия

Десятикратная чемпионка Франции и призёр чемпионатов Европы в парном катании Сара Абитболь в 2020 году выпустила книгу «Такое долгое молчание», которая шокировала общественность. Фигуристка открыто рассказала о действиях своего тренера Жиля Бейера с 1990 по 1992 год: Абитболь пережила сексуальное насилие и только спустя 30 лет решилась рассказать об этом миру. Фигуристке было всего 15 лет, когда ей пришлось пережить этот кошмар.

Открыться спустя столько времени Абитболь решилась, чтобы не боялись говорить другие. Фигуристка обращалась в Федерацию ледовых видов спорта, но никакой помощи ей не оказали, а Бейер продолжил работать. Позднее выяснилось, что не только Абитболь была жертвой Бейера – Летисии Юбер удалось отбиться от наставника, а затем она поменяла тренера. Элен Годар подверглась насилию, когда ей было 13 лет. Пошли признания и других фигуристок о неподобающих поступков их тренеров…

Из-за сексуального скандала глава Федерации ледовых видов спорта Франции Дидье Гайаге покинул свой пост. Жиль Бейер подтвердил факт, что у него была связь с Абитболь, назвал эти отношения неуместными, и извинился перед ней, но разве можно было этими извинениями компенсировать причинённый вред?

Ещё один громкий скандал последних лет связан с Морганом Сипре. Чемпион Европы был вынужден завершить карьеру из-за истории с интимными фотографиями. В декабре 2017 года, ещё до Олимпиады в Пхёнчхане, фигурист отправил снимок своего полового органа 13-летней девочке со своего же катка в личных сообщениях. Как потом выяснилось, девочку и её подругу выпросить это фото уговорил тренер Винни Диспенс. А Сипре поддался на провокацию и зачем-то всё же отправил интимное фото.

Родители девочки собирались отправиться в полицию, но дело попытались «замять» тренеры Джон Циммерман и Сильвия Фонтана: по их мнению, подростку никто не поверил бы, а родителей обвинили бы в том, что первой паре Франции мешают готовиться к Играм. Сипре принёс извинения, однако в 2019 году история всплыла вновь, когда родители обратились в организацию Safe Sport и в Олимпийский комитет США. После этого фигурист уже попал под расследование прокуратуры Флориды. Теперь ждём, что предпримут по Жуберу.