Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Интервью с лучшей фигуристкой Сербии Антониной Дубининой: стрессовый перелом, уход от Соколовской, нравится Валиева

«Кто на что-то претендует, радуется, что нет конкуренции». Интервью с чемпионкой Сербии
Дарья Кирюхина
Антонина Дубинина
Аудио-версия:
Комментарии
Антонина Дубинина рассказала, скучают ли по россиянам на международной арене.

Ещё пару лет назад наши фигуристы регулярно ездили на «челленджер» Finlandia Trophy, где непременно боролись за самые высокие места. Последний на данный момент турнир с участием россиян выдался особенно памятным: весь пьедестал тогда впервые в истории заняли наши одиночницы. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная дружно стояли на подиуме и принимали заслуженные награды.

С тех пор многое изменилось. Второй год подряд Россию не пускают на международные старты, и увидеть на них наших ребят мы можем лишь под флагами других стран.

Очередными соревнованиями в Эспоо с 4 по 6 октября открыла сезон москвичка и воспитанница Марии Бутырской Антонина Дубинина. Будучи ровесницей Елизаветы Туктамышевой, фигуристка с удовольствием продолжает карьеру в 26 лет и не имеет проблем с мотивацией. Уже семь лет она выступает за сборную Сербии и, несмотря на травмы, рада, что может заниматься любимым делом.

Перед поездкой на Finlandia Trophy Антонина рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о целях в новом сезоне, как развивается фигурное катание в Сербии, почему она не пошла в парный вид, кто ей понравился на контрольных прокатах и скучают ли по России на международных турнирах.

«Тренироваться месяц впустую — даже скучно как-то»

— Антонина, расскажите, каким был для вас прошлый сезон?
— Для меня он был очень трудным, потому что в самый неподходящий момент случилась травма. Как раз в разгар сезона — в ноябре. В итоге фактически весь сезон я каталась с повреждением, причём очень серьёзным. Тренироваться в полную силу не могла.

— А что за травма?
— Начало стрессового перелома лодыжки. И сейчас снова такая же травма.

— Получается, она до сих пор не прошла?
— Да нет, травма была на левой ноге, а в августе случилась на правой. На левой полностью прошла, всё нормально. Я полноценно тренировалась практически всё лето, но потом те же самые проблемы начались с правой лодыжкой. История повторяется.

— Такое ощущение, что в последние годы эти стрессовые переломы стали особенно часто встречаться у фигуристов.
— Вам кажется, так всегда было. При больших нагрузках у кого что менее крепкое, целое, то и подвергается риску стрессового перелома. У меня просто конёк надавил. Ботинки жёсткие, ноги болят.

— Может быть, попробовать тогда ботинки от другой фирмы?
— От другой фирмы сразу ломаются. Я всю жизнь катаюсь в ботинках Risport, в целом они удобные, и менять их для меня не вариант.

Антонина Дубинина

Антонина Дубинина

Фото: из личного архива

— Вы довольно много соревнуетесь: в прошлом сезоне было девять стартов, в позапрошлом — 12. Не устаёте?
— Во-первых у меня есть такая возможность — выступать, потому что я единственная представительница своей страны на международной арене. А турниры, которые не относятся к главным стартам, я воспринимаю как дополнительные тренировки в соревновательных условиях. Для меня большое количество стартов — это только плюс. Если, конечно, не считать травмы и подобное, то я всю жизнь, чем больше выступаю, тем лучше катаюсь.

— Но есть мнение, что лучше больше в целом тренироваться, а не терять время из-за частых поездок по турнирам.
— У каждого всё индивидуально. Кто может показать на старте всё, что делает на тренировках, тот раз в два месяца куда-то поедет и откатает там всё, что наработал. А мне нужно привыкать к соревнованиям, чтобы суметь реализовать на них то же самое, что делаю на тренировках.

— Значит, всю карьеру у вас большая соревновательная нагрузка?
— Да, так интереснее, есть какая-то ближайшая цель, к которой готовишься. А тренироваться месяц впустую — даже скучно как-то. На соревнованиях вышел, узнал свои ошибки, над чем нужно работать.

«Если бы у меня не было возможности перейти в другую страну, я бы 100% уже не каталась бы»

— Вы представляете сборную Сербии с сезона-2016/2017. В одном из интервью рассказывали, что перейти туда вас пригласили друзья. Сразу согласились? Были сомнения?
— Не то чтобы пригласили. У моего папы в Сербии есть друзья, и всё решили по обоюдному согласию. Сербская федерация была заинтересована, потому что выходила на международный уровень, стало появляться много судей, и в фигурнокатательном мире наконец узнали о существовании этой страны. С моей стороны тоже была заинтересованность кататься на международных стартах.

— Не было никаких проблем с самим переходом? Препятствий со стороны России не возникло?
— Спасибо моему тогдашнему тренеру Светлане Соколовской — мне дали релиз буквально в течение двух недель. Но были проблемы при оформлении документов уже на месте. Я два раза получала вид на жительство. Когда получила годовое и подалась в августе с ним в ISU, оказалось уже поздно: нужно было успеть до 1 июля. Соответственно, никаких исключений для меня не сделали, и, чтобы представлять Сербию на турнирах, мне пришлось ждать до 1 июля следующего года. На этом я потеряла время.

Антонина Дубинина

Антонина Дубинина

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

— Летом высказывалась инициатива обязать российских спортсменов при смене спортивного гражданства компенсировать государству средства, затраченные на их подготовку. Как думаете, в фигурном катании такая практика была бы нормальной?
— Я считаю, что это абсолютно нормально, если спортсмен числится в сборной России. На подготовку спортсмена выделяются средства: лёд, экипировка, выезды на какие-то, возможно, внутренние соревнования, зарплату. Соответственно, если спортсмен уходит, а федерация потратила на него деньги, то я считаю было бы правильно их компенсировать.

Но если переходит спортсмен, не включённый в сборную, например, я в ней никогда не была и свою подготовку оплачивала сама, то о какой компенсации может быть речь? В таком случае, думаю, должны просто давать открепление.

— Последний раз в качестве российской фигуристки вы выступали в сезоне-2014/2015. На четвёртом этапе Кубка России вместе с вами участвовали тогда ещё 16 девушек, включая Серафиму Саханович и Евгению Медведеву. Однако все они уже завершили карьеру, а вы до сих пор катаетесь. Что чувствуете в связи с этим?
— Ничего не чувствую. Если бы у меня не было возможности перейти в другую страну, я бы 100% уже не каталась бы. Мне кажется, если бы другие также куда-то перешли, то, наверное, тоже сейчас соревновались бы. Тут вопрос чисто в мотивации и возможности участвовать в каких-то более крупных соревнованиях, чем этапы Кубка России и другие внутренние турниры.

— А о переходе в парное катание задумывались?
— В парное катание меня звали, но я пришла, и сказали, что слишком высокая. Впрочем, я и сама не горела желанием становиться парницей. Просто тренер рассказала про приглашение и предложила попробовать. Вот оказалось, что высокая.

— Высокая с ростом 166 см?
— Для жизни — это средний рост, но не для фигурного катания, тем более парного. Конечно, есть девушки выше, и всё же в большинстве случаев у фигуристок в среднем рост 160 см и меньше. У меня немного большеват в этом отношении.

Материалы по теме
«Более высокие фигуристы красиво смотрятся на льду». Рост для прыжков — не помеха?
Эксклюзив
«Более высокие фигуристы красиво смотрятся на льду». Рост для прыжков — не помеха?

«Лёд теперь сливают не с апреля по октябрь, а с июня по сентябрь»

— Сербская федерация оказывает вам финансовую поддержку, оплачивает тренировки?
— Частично финансируют поездки на соревнования, тренировки. В зависимости от запросов. Если я поеду тренироваться куда-нибудь в Канаду, то мне это, конечно, никто не оплатит. А так помогают.

— Из-за того, что тренируетесь в России, нет никаких недопониманий?
— Сербия — дружественная нам страна, поэтому всё в порядке.

— А когда только переходили, предлагали тренироваться непосредственно в Сербии у их собственных специалистов?
— Нет, не предлагали. Там понимают, что у них нет условий для спортсменов высокого уровня. У них лёд не круглогодичный, его сливали в апреле и обратно заливали лишь в октябре. Хороших тренеров тоже нет.

— Как же там тренируются фигуристы?
— Так и тренируются, никто не выступает на высоком уровне, только у себя, катаются в своё удовольствие.

Антонина Дубинина

Антонина Дубинина

Фото: Heikki Saukkomaa/IMAGO/ТАСС

— Вы ездите в Сербию на чемпионат страны?
— Да, каждый год я обязательно участвую в национальном чемпионате. Пропустила разок, когда шла пандемия, так как было очень тяжело добираться.

— Много человек в нём участвует?
— Последний раз я выступала одна по взрослым, потому что никого уже не осталось. Однако изначально, когда перешла, человек пять набиралось.

— А юниорки в Сербии подрастают?
— Да, подрастают местные. Но из-за того, что нет соответствующих условий для профессиональных тренировок, уровень у них невысокий. Он постепенно повышается, но относительно других стран ещё слабоват.

— В Сербии не стремятся развивать фигурное катание, оно не пользуется популярностью?
— В Сербии в основном интересуются теннисом, он там как национальный вид спорта. Фигурное катание действительно не очень популярно, но всё-таки набирает обороты. Стало лучше, чем было. Построили, например, очень хороший каток, полностью отремонтировали. И лёд теперь сливают не с апреля по октябрь, а с июня по сентябрь. То есть сезон катания увеличили на пару месяцев. Очень надеюсь, что там кто-нибудь ещё подрастёт из фигуристов!

«Я бы занималась в два раза больше, если бы ничего не беспокоило»

— Раньше вы тренировались у Светланы Соколовской, а потом перешли к Марии Бутырской. Почему?
— Скажем, по личным причинам. Но мы со Светланой Владимировной по-прежнему много где видимся, у меня с ней очень тёплые отношения. Всё в порядке.

— Разницу подходов в группах Соколовской и Бутырской заметили?
— Сейчас я занимаюсь индивидуально, поэтому получаю, естественно, больше внимания, больше нагрузки. К сожалению, полноценно тренироваться мешают травмы. Я бы занималась в два раза больше, если бы ничего не беспокоило. А так, главное отличие — в индивидуальном подходе.

Антонина Дубинина

Антонина Дубинина

Фото: из личного архива

— Для этого сезона ставили новые программы?
— Да, поменяли короткую. Бутырская сама её поставила под Proud певицы Тамары Тодевски, которая выступала с ней на Евровидении-2019.

— Закладывали какой-то сюжет в эту программу?
— Нет, мы стараемся делать программы без каких-то определённых идей, кататься под красивую музыку без всяких подтекстов.

— Новый костюм для короткой готов? У кого его шили?
— Да, в короткой выйду на лёд в новом костюме. Но ничего особенного на самом деле. Всю жизнь я работаю с дизайнером Марией Понасуткиной. Когда начинали сотрудничать, она была малоизвестна, а сейчас у неё уже отшиваются сборники.

— Вы работаете с хореографом Артёмом Федорченко, которому всего 21 год. Нет такого, что его мнение не так авторитетно из-за того, что он младше?
— Нет, абсолютно нет! Мы с ним абсолютно на равных. В прошлом вместе катались в ЦСКА. Сейчас Артём прямо набирает обороты, и, по моим личным ощущениям, он будет очень востребованным постановщиком в будущем. В силу того, что ему мало лет, он пока ещё развивается. Но года через два, уверена, выйдет на новый уровень. К тому же он катается в ледовых шоу у Авербуха на главных ролях. Я, наоборот, рада, что на начальных этапах карьеры Артёма в качестве хореографа успела с ним поработать. Потом наверняка времени у него будет меньше.

Материалы по теме
«TikTok сделал меня тем, кто я есть». Как российский фигурист стал звездой интернета
«TikTok сделал меня тем, кто я есть». Как российский фигурист стал звездой интернета

«Подворачиваю ногу — и у меня опять проблемы»

— Первый ваш турнир в этом сезоне — Finlandia Trophy. Сейчас довольно проблематично ездить в Европу. Как будете добираться?
— Да, сейчас летим в Санкт-Петербург, потом оттуда на автобусе до Финляндии.

— Не расстраивает, что дорога стала занимать больше времени?
— Это очень расстраивает! Ладно турнир в Финляндии ещё, это ближе. В прошлом сезоне приходилось и через Дубай летать: шесть часов туда, затем шесть часов в другую сторону, плюс ехать на автобусе. Через Стамбул летала. Стыковки при этом длинные, в отелях приходилось останавливаться. Это ужасно. С логистикой кошмар какой-то!

— Такой стресс потом, должно быть, сказывается на прокатах?
— Конечно, больше суток добираться без тренировок, приезжать уставшей. Всё это сказывается. Но мне грех жаловаться, потому что есть возможность выступать. У некоторых даже с такими препятствиями этого нет.

Антонина Дубинина

Антонина Дубинина

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

— Есть план, на какие соревнования поедете после Finlandia Trophy?
— Через неделю должен быть «челленджер» в Будапеште, но на данный момент с ногой очень плохо, поэтому не факт, что поеду туда. На соревнования в Казахстан, наверное, точно поеду. Дальше должны быть ещё одна «бэшка» и чемпионат Европы.

— А какие цели ставите перед собой в этом сезоне?
— Для начала главная цель — полноценно тренироваться, чтобы мне ничего не мешало. Пока это не получается. Хочется хорошо выступить на Европе, и основное, пожалуй, поехать на чемпионат мира.

— Если травма мешает, то не было мыслей взять паузу, чтобы восстановиться? Японка Рика Кихира, например, решила полностью пропустить сезон из-за травмы.
— Так и получается. До марта у меня болела нога. С марта по август всё было нормально, я тренировалась в полную силу. Но в августе у меня постоянно что-то происходит. Подворачиваю ногу — и у меня опять проблемы. Само собой, я провожу две недели безо льда, но потом либо сезон пропускать, либо как-то кататься. Я катаюсь.

«По российским спортсменам, безусловно, скучают»

— Вам 26 лет. Где вы черпаете мотивацию продолжать кататься? В России редко кто соревнуется и после 20 лет, только ваша ровесница Елизавета Туктамышева уверенно держится в строю.
— Мне дают мотивацию поддержка федерации Сербии и наличие международных стартов. Абсолютно любых. К тому же я очень люблю этот вид спорта! У меня нет ощущения, что хожу на работу, мне это нравится, сейчас у меня есть любимый тренер, поэтому мотивации достаточно.

— Согласны с поднятием возрастного ценза в фигурном катании? Как думаете, это поможет переломить тенденцию раннего ухода из спорта?
— Думаю, да. Всё равно хочешь — не хочешь, но всем интересно выйти во взрослые. Теперь придётся подождать, никто не захочет заканчивать в юниорах, не покатавшись на взрослом уровне. Другое дело, как это отразится на результатах фигуристов — тут очень спорно. Но возраст окончания карьеры, скорее всего, повысится.

— А есть кто-то, на кого вы равняетесь из фигуристов или кто вас вдохновляет? Та же Туктамышева?
— Скорее всего, это такие легенды фигурного катания, как Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен. Масштабные личности. Из девочек — не могу точно сказать. Очень нравится, как Камила Валиева катается. А так я ни на кого не равняюсь, иду своей дорогой. Но, на самом деле, многие фигуристы мне импонируют в плане катания.

Антонина Дубинина

Антонина Дубинина

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

— Следите за фигурным катанием в России?
— За всем всегда слежу: и за контрольными прокатами, и за этапами Гран-при России, и за чемпионатом России. Но смотрю только взрослых, на юниоров времени не хватает.

— Кто-то запомнился на минувших контрольных прокатах?
— Очень запомнился Марк Кондратюк и его программы, у Саши Самарина тоже обе программы понравились. Понравилась и короткая программа Аделии Петросян под Майкла Джексона. Впечатлила также короткая Камилы Валиевой. У Бойковой и Козловского запомнила произвольную. Танцоров не смотрела, поэтому не могу о них ничего сказать.

— Как вам кажется, без России на международных соревнованиях стало скучнее? Или там радуются, что можно что-то выиграть в отсутствие россиянок?
— Ну, внутренне, наверное, все, кто на что-то претендует, всё же радуются, что нет конкуренции. Но в целом по российским спортсменам, безусловно, скучают. С ними больше азарта. Да и конкуренция двигает спорт вперёд, поэтому понимают, что лучше пусть Россия скорее возвращается, чтобы остальные не расслаблялись.

— На ваш взгляд, российским фигуристам сейчас достаточно мотивации, чтобы кататься? Можете дать им какой-то совет?
— В данной ситуации федерация делает всё возможное для сохранения мотивации у спортсменов. Это и денежные призы, и большое количество соревнований, которые проводятся в те же сроки, что и турниры ISU, болельщики параллельно их смотрят. А касательно совета… В среде с такой большой конкуренцией, думаю, и не расслабишься, так что проблем с мотивацией быть не должно. И в конце концов они понимают, что рано или поздно вернутся на международную арену. В их же интересах быть к этому готовыми и сохранять форму.

— Смотрели в марте турнир шоу-программ? Как вам идея, хотели бы тоже поучаствовать?
— Да, здорово, Алексей Ягудин выиграл! Сама бы участвовать не хотела, но идея понравилась. Нужно, правда, поработать над судейством. Было непонятно, по каким критериям оценивали фигуристов.

Материалы по теме
Шоу-турнир — лучшее, что было в фигурном катании в этом сезоне. Но всё испортило судейство
Шоу-турнир — лучшее, что было в фигурном катании в этом сезоне. Но всё испортило судейство

«Приезжаю в Белград как к себе домой!»

— Есть планы, чем будете заниматься после завершения спортивной карьеры?
— Сначала буду кататься, скорее всего, в ледовых шоу. Может быть, на корабле. А дальше стану тренировать. Я и сейчас тренирую, работаю с детьми, но не в таком большом объёме.

— В Сербии хотели бы поработать тренером? Поднять уровень фигурного катания?
— Разве что на каких-то сборах. На постоянной основе лучше в Москве.

— А просто какое-то время пожить в Сербии? Проникнуться культурой этой страны, не было таких мыслей?
— Я очень много времени там уже провела. В Белграде каждый уголок знаю вдоль и поперёк, спокойно там ориентируюсь. Посмотрела все достопримечательности ещё в первую поездку. Приезжаю туда как к себе домой!

— Судейскую карьеру для себя рассматриваете?
— На данный момент это меньше всего привлекает меня. Возможно, когда не смогу кататься в шоу. Но тренировать детей интереснее, есть азарт какой-то.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android