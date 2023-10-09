«Кто на что-то претендует, радуется, что нет конкуренции». Интервью с чемпионкой Сербии

Ещё пару лет назад наши фигуристы регулярно ездили на «челленджер» Finlandia Trophy, где непременно боролись за самые высокие места. Последний на данный момент турнир с участием россиян выдался особенно памятным: весь пьедестал тогда впервые в истории заняли наши одиночницы. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная дружно стояли на подиуме и принимали заслуженные награды.

С тех пор многое изменилось. Второй год подряд Россию не пускают на международные старты, и увидеть на них наших ребят мы можем лишь под флагами других стран.

Очередными соревнованиями в Эспоо с 4 по 6 октября открыла сезон москвичка и воспитанница Марии Бутырской Антонина Дубинина. Будучи ровесницей Елизаветы Туктамышевой, фигуристка с удовольствием продолжает карьеру в 26 лет и не имеет проблем с мотивацией. Уже семь лет она выступает за сборную Сербии и, несмотря на травмы, рада, что может заниматься любимым делом.

Перед поездкой на Finlandia Trophy Антонина рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о целях в новом сезоне, как развивается фигурное катание в Сербии, почему она не пошла в парный вид, кто ей понравился на контрольных прокатах и скучают ли по России на международных турнирах.

«Тренироваться месяц впустую — даже скучно как-то»

— Антонина, расскажите, каким был для вас прошлый сезон?

— Для меня он был очень трудным, потому что в самый неподходящий момент случилась травма. Как раз в разгар сезона — в ноябре. В итоге фактически весь сезон я каталась с повреждением, причём очень серьёзным. Тренироваться в полную силу не могла.

— А что за травма?

— Начало стрессового перелома лодыжки. И сейчас снова такая же травма.

— Получается, она до сих пор не прошла?

— Да нет, травма была на левой ноге, а в августе случилась на правой. На левой полностью прошла, всё нормально. Я полноценно тренировалась практически всё лето, но потом те же самые проблемы начались с правой лодыжкой. История повторяется.

— Такое ощущение, что в последние годы эти стрессовые переломы стали особенно часто встречаться у фигуристов.

— Вам кажется, так всегда было. При больших нагрузках у кого что менее крепкое, целое, то и подвергается риску стрессового перелома. У меня просто конёк надавил. Ботинки жёсткие, ноги болят.

— Может быть, попробовать тогда ботинки от другой фирмы?

— От другой фирмы сразу ломаются. Я всю жизнь катаюсь в ботинках Risport, в целом они удобные, и менять их для меня не вариант.

Антонина Дубинина Фото: из личного архива

— Вы довольно много соревнуетесь: в прошлом сезоне было девять стартов, в позапрошлом — 12. Не устаёте?

— Во-первых у меня есть такая возможность — выступать, потому что я единственная представительница своей страны на международной арене. А турниры, которые не относятся к главным стартам, я воспринимаю как дополнительные тренировки в соревновательных условиях. Для меня большое количество стартов — это только плюс. Если, конечно, не считать травмы и подобное, то я всю жизнь, чем больше выступаю, тем лучше катаюсь.

— Но есть мнение, что лучше больше в целом тренироваться, а не терять время из-за частых поездок по турнирам.

— У каждого всё индивидуально. Кто может показать на старте всё, что делает на тренировках, тот раз в два месяца куда-то поедет и откатает там всё, что наработал. А мне нужно привыкать к соревнованиям, чтобы суметь реализовать на них то же самое, что делаю на тренировках.

— Значит, всю карьеру у вас большая соревновательная нагрузка?

— Да, так интереснее, есть какая-то ближайшая цель, к которой готовишься. А тренироваться месяц впустую — даже скучно как-то. На соревнованиях вышел, узнал свои ошибки, над чем нужно работать.

«Если бы у меня не было возможности перейти в другую страну, я бы 100% уже не каталась бы»

— Вы представляете сборную Сербии с сезона-2016/2017. В одном из интервью рассказывали, что перейти туда вас пригласили друзья. Сразу согласились? Были сомнения?

— Не то чтобы пригласили. У моего папы в Сербии есть друзья, и всё решили по обоюдному согласию. Сербская федерация была заинтересована, потому что выходила на международный уровень, стало появляться много судей, и в фигурнокатательном мире наконец узнали о существовании этой страны. С моей стороны тоже была заинтересованность кататься на международных стартах.

— Не было никаких проблем с самим переходом? Препятствий со стороны России не возникло?

— Спасибо моему тогдашнему тренеру Светлане Соколовской — мне дали релиз буквально в течение двух недель. Но были проблемы при оформлении документов уже на месте. Я два раза получала вид на жительство. Когда получила годовое и подалась в августе с ним в ISU, оказалось уже поздно: нужно было успеть до 1 июля. Соответственно, никаких исключений для меня не сделали, и, чтобы представлять Сербию на турнирах, мне пришлось ждать до 1 июля следующего года. На этом я потеряла время.

Антонина Дубинина Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

— Летом высказывалась инициатива обязать российских спортсменов при смене спортивного гражданства компенсировать государству средства, затраченные на их подготовку. Как думаете, в фигурном катании такая практика была бы нормальной?

— Я считаю, что это абсолютно нормально, если спортсмен числится в сборной России. На подготовку спортсмена выделяются средства: лёд, экипировка, выезды на какие-то, возможно, внутренние соревнования, зарплату. Соответственно, если спортсмен уходит, а федерация потратила на него деньги, то я считаю было бы правильно их компенсировать.

Но если переходит спортсмен, не включённый в сборную, например, я в ней никогда не была и свою подготовку оплачивала сама, то о какой компенсации может быть речь? В таком случае, думаю, должны просто давать открепление.

— Последний раз в качестве российской фигуристки вы выступали в сезоне-2014/2015. На четвёртом этапе Кубка России вместе с вами участвовали тогда ещё 16 девушек, включая Серафиму Саханович и Евгению Медведеву. Однако все они уже завершили карьеру, а вы до сих пор катаетесь. Что чувствуете в связи с этим?

— Ничего не чувствую. Если бы у меня не было возможности перейти в другую страну, я бы 100% уже не каталась бы. Мне кажется, если бы другие также куда-то перешли, то, наверное, тоже сейчас соревновались бы. Тут вопрос чисто в мотивации и возможности участвовать в каких-то более крупных соревнованиях, чем этапы Кубка России и другие внутренние турниры.

— А о переходе в парное катание задумывались?

— В парное катание меня звали, но я пришла, и сказали, что слишком высокая. Впрочем, я и сама не горела желанием становиться парницей. Просто тренер рассказала про приглашение и предложила попробовать. Вот оказалось, что высокая.

— Высокая с ростом 166 см?

— Для жизни — это средний рост, но не для фигурного катания, тем более парного. Конечно, есть девушки выше, и всё же в большинстве случаев у фигуристок в среднем рост 160 см и меньше. У меня немного большеват в этом отношении.

«Лёд теперь сливают не с апреля по октябрь, а с июня по сентябрь»

— Сербская федерация оказывает вам финансовую поддержку, оплачивает тренировки?

— Частично финансируют поездки на соревнования, тренировки. В зависимости от запросов. Если я поеду тренироваться куда-нибудь в Канаду, то мне это, конечно, никто не оплатит. А так помогают.

— Из-за того, что тренируетесь в России, нет никаких недопониманий?

— Сербия — дружественная нам страна, поэтому всё в порядке.

— А когда только переходили, предлагали тренироваться непосредственно в Сербии у их собственных специалистов?

— Нет, не предлагали. Там понимают, что у них нет условий для спортсменов высокого уровня. У них лёд не круглогодичный, его сливали в апреле и обратно заливали лишь в октябре. Хороших тренеров тоже нет.

— Как же там тренируются фигуристы?

— Так и тренируются, никто не выступает на высоком уровне, только у себя, катаются в своё удовольствие.

Антонина Дубинина Фото: Heikki Saukkomaa/IMAGO/ТАСС

— Вы ездите в Сербию на чемпионат страны?

— Да, каждый год я обязательно участвую в национальном чемпионате. Пропустила разок, когда шла пандемия, так как было очень тяжело добираться.

— Много человек в нём участвует?

— Последний раз я выступала одна по взрослым, потому что никого уже не осталось. Однако изначально, когда перешла, человек пять набиралось.

— А юниорки в Сербии подрастают?

— Да, подрастают местные. Но из-за того, что нет соответствующих условий для профессиональных тренировок, уровень у них невысокий. Он постепенно повышается, но относительно других стран ещё слабоват.

— В Сербии не стремятся развивать фигурное катание, оно не пользуется популярностью?

— В Сербии в основном интересуются теннисом, он там как национальный вид спорта. Фигурное катание действительно не очень популярно, но всё-таки набирает обороты. Стало лучше, чем было. Построили, например, очень хороший каток, полностью отремонтировали. И лёд теперь сливают не с апреля по октябрь, а с июня по сентябрь. То есть сезон катания увеличили на пару месяцев. Очень надеюсь, что там кто-нибудь ещё подрастёт из фигуристов!

«Я бы занималась в два раза больше, если бы ничего не беспокоило»

— Раньше вы тренировались у Светланы Соколовской, а потом перешли к Марии Бутырской. Почему?

— Скажем, по личным причинам. Но мы со Светланой Владимировной по-прежнему много где видимся, у меня с ней очень тёплые отношения. Всё в порядке.

— Разницу подходов в группах Соколовской и Бутырской заметили?

— Сейчас я занимаюсь индивидуально, поэтому получаю, естественно, больше внимания, больше нагрузки. К сожалению, полноценно тренироваться мешают травмы. Я бы занималась в два раза больше, если бы ничего не беспокоило. А так, главное отличие — в индивидуальном подходе.

Антонина Дубинина Фото: из личного архива

— Для этого сезона ставили новые программы?

— Да, поменяли короткую. Бутырская сама её поставила под Proud певицы Тамары Тодевски, которая выступала с ней на Евровидении-2019.

— Закладывали какой-то сюжет в эту программу?

— Нет, мы стараемся делать программы без каких-то определённых идей, кататься под красивую музыку без всяких подтекстов.

— Новый костюм для короткой готов? У кого его шили?

— Да, в короткой выйду на лёд в новом костюме. Но ничего особенного на самом деле. Всю жизнь я работаю с дизайнером Марией Понасуткиной. Когда начинали сотрудничать, она была малоизвестна, а сейчас у неё уже отшиваются сборники.

— Вы работаете с хореографом Артёмом Федорченко, которому всего 21 год. Нет такого, что его мнение не так авторитетно из-за того, что он младше?

— Нет, абсолютно нет! Мы с ним абсолютно на равных. В прошлом вместе катались в ЦСКА. Сейчас Артём прямо набирает обороты, и, по моим личным ощущениям, он будет очень востребованным постановщиком в будущем. В силу того, что ему мало лет, он пока ещё развивается. Но года через два, уверена, выйдет на новый уровень. К тому же он катается в ледовых шоу у Авербуха на главных ролях. Я, наоборот, рада, что на начальных этапах карьеры Артёма в качестве хореографа успела с ним поработать. Потом наверняка времени у него будет меньше.

«Подворачиваю ногу — и у меня опять проблемы»

— Первый ваш турнир в этом сезоне — Finlandia Trophy. Сейчас довольно проблематично ездить в Европу. Как будете добираться?

— Да, сейчас летим в Санкт-Петербург, потом оттуда на автобусе до Финляндии.

— Не расстраивает, что дорога стала занимать больше времени?

— Это очень расстраивает! Ладно турнир в Финляндии ещё, это ближе. В прошлом сезоне приходилось и через Дубай летать: шесть часов туда, затем шесть часов в другую сторону, плюс ехать на автобусе. Через Стамбул летала. Стыковки при этом длинные, в отелях приходилось останавливаться. Это ужасно. С логистикой кошмар какой-то!

— Такой стресс потом, должно быть, сказывается на прокатах?

— Конечно, больше суток добираться без тренировок, приезжать уставшей. Всё это сказывается. Но мне грех жаловаться, потому что есть возможность выступать. У некоторых даже с такими препятствиями этого нет.

Антонина Дубинина Фото: Joosep Martinson/Getty Images

— Есть план, на какие соревнования поедете после Finlandia Trophy?

— Через неделю должен быть «челленджер» в Будапеште, но на данный момент с ногой очень плохо, поэтому не факт, что поеду туда. На соревнования в Казахстан, наверное, точно поеду. Дальше должны быть ещё одна «бэшка» и чемпионат Европы.

— А какие цели ставите перед собой в этом сезоне?

— Для начала главная цель — полноценно тренироваться, чтобы мне ничего не мешало. Пока это не получается. Хочется хорошо выступить на Европе, и основное, пожалуй, поехать на чемпионат мира.

— Если травма мешает, то не было мыслей взять паузу, чтобы восстановиться? Японка Рика Кихира, например, решила полностью пропустить сезон из-за травмы.

— Так и получается. До марта у меня болела нога. С марта по август всё было нормально, я тренировалась в полную силу. Но в августе у меня постоянно что-то происходит. Подворачиваю ногу — и у меня опять проблемы. Само собой, я провожу две недели безо льда, но потом либо сезон пропускать, либо как-то кататься. Я катаюсь.

«По российским спортсменам, безусловно, скучают»

— Вам 26 лет. Где вы черпаете мотивацию продолжать кататься? В России редко кто соревнуется и после 20 лет, только ваша ровесница Елизавета Туктамышева уверенно держится в строю.

— Мне дают мотивацию поддержка федерации Сербии и наличие международных стартов. Абсолютно любых. К тому же я очень люблю этот вид спорта! У меня нет ощущения, что хожу на работу, мне это нравится, сейчас у меня есть любимый тренер, поэтому мотивации достаточно.

— Согласны с поднятием возрастного ценза в фигурном катании? Как думаете, это поможет переломить тенденцию раннего ухода из спорта?

— Думаю, да. Всё равно хочешь — не хочешь, но всем интересно выйти во взрослые. Теперь придётся подождать, никто не захочет заканчивать в юниорах, не покатавшись на взрослом уровне. Другое дело, как это отразится на результатах фигуристов — тут очень спорно. Но возраст окончания карьеры, скорее всего, повысится.

— А есть кто-то, на кого вы равняетесь из фигуристов или кто вас вдохновляет? Та же Туктамышева?

— Скорее всего, это такие легенды фигурного катания, как Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен. Масштабные личности. Из девочек — не могу точно сказать. Очень нравится, как Камила Валиева катается. А так я ни на кого не равняюсь, иду своей дорогой. Но, на самом деле, многие фигуристы мне импонируют в плане катания.

Антонина Дубинина Фото: Joosep Martinson/Getty Images

— Следите за фигурным катанием в России?

— За всем всегда слежу: и за контрольными прокатами, и за этапами Гран-при России, и за чемпионатом России. Но смотрю только взрослых, на юниоров времени не хватает.

— Кто-то запомнился на минувших контрольных прокатах?

— Очень запомнился Марк Кондратюк и его программы, у Саши Самарина тоже обе программы понравились. Понравилась и короткая программа Аделии Петросян под Майкла Джексона. Впечатлила также короткая Камилы Валиевой. У Бойковой и Козловского запомнила произвольную. Танцоров не смотрела, поэтому не могу о них ничего сказать.

— Как вам кажется, без России на международных соревнованиях стало скучнее? Или там радуются, что можно что-то выиграть в отсутствие россиянок?

— Ну, внутренне, наверное, все, кто на что-то претендует, всё же радуются, что нет конкуренции. Но в целом по российским спортсменам, безусловно, скучают. С ними больше азарта. Да и конкуренция двигает спорт вперёд, поэтому понимают, что лучше пусть Россия скорее возвращается, чтобы остальные не расслаблялись.

— На ваш взгляд, российским фигуристам сейчас достаточно мотивации, чтобы кататься? Можете дать им какой-то совет?

— В данной ситуации федерация делает всё возможное для сохранения мотивации у спортсменов. Это и денежные призы, и большое количество соревнований, которые проводятся в те же сроки, что и турниры ISU, болельщики параллельно их смотрят. А касательно совета… В среде с такой большой конкуренцией, думаю, и не расслабишься, так что проблем с мотивацией быть не должно. И в конце концов они понимают, что рано или поздно вернутся на международную арену. В их же интересах быть к этому готовыми и сохранять форму.

— Смотрели в марте турнир шоу-программ? Как вам идея, хотели бы тоже поучаствовать?

— Да, здорово, Алексей Ягудин выиграл! Сама бы участвовать не хотела, но идея понравилась. Нужно, правда, поработать над судейством. Было непонятно, по каким критериям оценивали фигуристов.

«Приезжаю в Белград как к себе домой!»

— Есть планы, чем будете заниматься после завершения спортивной карьеры?

— Сначала буду кататься, скорее всего, в ледовых шоу. Может быть, на корабле. А дальше стану тренировать. Я и сейчас тренирую, работаю с детьми, но не в таком большом объёме.

— В Сербии хотели бы поработать тренером? Поднять уровень фигурного катания?

— Разве что на каких-то сборах. На постоянной основе лучше в Москве.

— А просто какое-то время пожить в Сербии? Проникнуться культурой этой страны, не было таких мыслей?

— Я очень много времени там уже провела. В Белграде каждый уголок знаю вдоль и поперёк, спокойно там ориентируюсь. Посмотрела все достопримечательности ещё в первую поездку. Приезжаю туда как к себе домой!

— Судейскую карьеру для себя рассматриваете?

— На данный момент это меньше всего привлекает меня. Возможно, когда не смогу кататься в шоу. Но тренировать детей интереснее, есть азарт какой-то.