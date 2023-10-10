«Козловский раскрывается актёрски, Бойкова себя нежно ощущает». Интервью с хореографом

В последние годы к работе с фигуристами всё чаще привлекаются хореографы современных танцевальных направлений. Не стала отставать от этого тренда и Тамара Москвина, в её команде уже больше двух лет работает молодой специалист Валерия Чистякова. С её приходом заметно трансформировался стиль Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — ребята отошли от образа петербургских интеллигентов и добавили дерзости. Одну из своих миссий Чистякова видит в разностороннем развитии фигуристов, поэтому под её руководством уже несколько учеников школы Москвиной вышли из зоны комфорта.

В интервью «Чемпионату» Валерия подробно рассказала о своей работе в фигурном катании. Специалист объяснила, зачем фигуристам нужно осваивать современные танцы, поведала, как происходила трансформация Бойковой и Козловского, а также рассказала о программах, которые поставила на этот сезон.

«Все в моём хореографическом окружении знали, что я хотела попробовать поработать с фигуристами»

— Валерия, как вы оказались в фигурном катании?

— Предложил поработать мне Николай Морошкин. Все в моём хореографическом окружении знали, что я хотела попробовать поработать с фигуристами, и, когда Николай находился в поиске нового хореографа, ему порекомендовали меня. И вот уже почти три года работаю.

— Почему вы хотели поработать именно с фигуристами?

— Я много осваивала танец как смежную профессию. Работала с артистами эстрады, с вокалистами, с перформансом. Сам танец для меня уже достаточно понятен, поэтому захотелось попробовать что-то смежное, где искусство и, например, спорт. Фигурное катание меня очень сильно привлекало, но я не знала, как попасть в эту сферу, поэтому всем знакомым всегда говорила: «Если вы вдруг что-то узнаете, то говорите мне, я очень хочу себя пробовать».

— Насколько активно вы следили за фигурным катанием до того, как начали в нём работать?

— Безусловно, глубинно вовлечена не была, но топовые соревнования смотрела. Конечно, я знала знаковые фамилии, например, в парах Волосожар/Транькова, Бережную/Сихарулидзе. Но детально в фигурном катании не разбиралась.

Валерия Чистякова с Александрой Бойковой, Дмитрием Козловским и Николаем Морошкиным Фото: Из личного архива Валерии Чистяковой

— Было ли что-то, что вас удивило в работе в фигурном катании?

— Не то чтобы удивило, но меня очень порадовала дисциплинированность спортсменов — мне это очень близко. Каждый понимает, зачем мы это делаем, на какой результат работаем. А так, пришлось подстраиваться под некоторые нюансы, но каких-то удивлений особо не было, я просто понимала, где мне нужно подстроиться, где что-то подучить.

— Как вы перестраивались под работу в фигурном катании?

— На льду я преимущественно работаю с Николаем Морошкиным, мы вместе ставим. Я смотрю, где могу добавить какие-то движения, линии и растанцовки, а где спортсмена лучше не трогать. Например, на заходах на элементы лучше ничего лишнего не делать, потому что спортсмены настраиваются, и мне лучше найти другой момент в программе для сложных танцевальных движений. А там, где мне дают карт-бланш, я креативлю на полную. Но главное, чтобы спортсменам было удобно и чтобы это всё красиво смотрелось, конечно. Такие нюансы пришлось изучать.

«Москвина открыта к чему-то новому, благожелательно воспринимает новые предложения»

— Как вы считаете, достаточно ли искусства в фигурном катании? Не было ли у вас разочарования из-за того, что тут так много ограничений?

— Нет, на самом деле искусства тут вполне достаточно. Конечно, это в первую очередь спорт, потому что есть элементы, которые спортсмены должны сделать, работа идёт на результат. Спортивную составляющую никуда не деть. Но каждая программа катается под музыку, это уже подразумевает, что должно быть музыкально. И это всё-таки про искусство. Программа должна быть интересная, спортсмены должны понимать, какая у них история, какой смысл или персонаж. Спортсмен должен не просто делать сложные элементы, но и вызывать у зрителя эмоции. Чтобы зритель во время просмотра забыл, что в конце программы будут ставить баллы. Это и есть искусство.

— Чувствуется ли в спортсменах заинтересованность привносить именно искусство в свои программы? Всё-таки чаще они заточены на элементы.

— Мы очень часто об этом говорим в школе Тамары Николаевны. Объясняем, оттачиваем. Работаем над выражениями лица, обсуждаем настроения. Ну и, конечно, развиваем танцевальность. Уделяем этому много времени и в зале, и на льду.

— Как вы оцениваете уровень хореографии в фигурном катании?

— Мне всегда очень приятно, когда спортсмены заинтересованы в том, чтобы добавить танцевальности в программу, когда видно, что им хочется показать себя на максимум с разных сторон. Мне интереснее работать с современными стилями танца, такими как вог, вакинг, хип-хоп. Но, конечно, и без классики никуда — это основа основ. Чтобы поставить программу в непривычном стиле спортсмену придётся долго его осваивать в зале. Но чем больше исполнитель оснащён, тем больше простора для творчества. Если все танцуют классику, а ты один вышел с чем-то нестандартным, это запомнят.

— Как вы считаете, какие современные стили классно бы легли на фигурное катание?

— Если брать что-то более классичное, то это контемпорари, там можно почувствовать, как можно ломать прямые линии, как с ними работать. Если что-то более дерзкое, то можно сходить на хип-хоп, вог. Это всё лишним не будет. По телу спортсмена всегда видно, как он оснащен танцевально, даже когда просто раскатывается вне программы.

— Как вы адаптировались к работе постановщиком? Приходилось ли вам изучать правила?

— Изначально я пришла как репетитор. Мне давали готовую программу, которую поставила не я, и просили изменить ребятам руки, корпус, поработать над взаимоотношениями. Это была пара Кадырова/Бальченко. Уже потом я попробовала что-то поставить, и получилось достаточно удачно. Я выучила названия шагов, вращений, но, насколько правильно выполнен прыжок, я не отвечу. А насколько красиво сделан выезд — конечно.

— Как вы находите идеи для постановок? Где берёте вдохновение?

— Идеи приходят сами. Мне кажется, это зависит от насмотренности человека. Профессионал никогда не ждёт, пока вдохновение к нему снизойдëт. Чем больше ты погружен в культуру, в тренды, в моду, тем больше вдохновения ты находишь. Вдохновить может всё: музыка, книги, фотографии, биографии людей, истории любви, поп-культура. Когда приходит время поставить новую программу, появляются образы в голове.

Валерия Чистякова Фото: Из личного архива хореографа

— Вы в своей работе больше делаете упор на какие-то современные темы?

— Стараюсь, да. Но иногда можно по-своему интерпретировать достаточно обычную идею, и она уже заиграет по-другому.

— Фигурное катание — достаточно консервативный вид спорта. Не бывает ли сложностей с тем, чтобы привносить в него что-то современное?

— Мне кажется, если это красиво, органично для спортсмена, то почему нет? Я думаю, что не единой классикой. К современным стилям, мне кажется, фигуристы ещё сами не очень привыкли, но в планах есть это изменить.

— Насколько Тамара Николаевна открыта к экспериментам?

— Тамара Николаевна достаточно прогрессивная. Она всегда выслушает, проанализирует. Она открыта к чему-то новому, благожелательно воспринимает новые предложения, собственно, как и Артур Минчук.

«Бойкова очень открытая к новому, её интересуют танцы, она пробует себя в женственных стилях — ей это очень идёт. С Козловским было чуть-чуть посложнее»

— Вы достаточно плотно работали с парой Бойкова/Козловский. В последние годы стиль ребят трансформировался из классического и интеллигентного в более дерзкий. Как это происходило? Кто был инициатором смены стиля?

— Могу сказать, что это совместная работа. Саша вообще очень открытая к новому, её интересуют танцы, она пробует себя в женственных стилях — ей это очень идёт. С ней никаких вопросов не было. С Димой было чуть-чуть посложнее, но он всё равно в это влился, ему впоследствии тоже было интересно и комфортно в этом работать. Главное, что это им подходит, они могут в этом себя чувствовать хорошо. Это дерзко, красиво, современно. Такое, безусловно, имеет место быть в фигурном катании.

— Это был больше элемент риска или смена стиля?

— Я думаю, что смена стиля, рисковыми мы себя не чувствовали. Мы, наоборот, думали, что поставили что-то классное, и это прям чувствовалось.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Расскажите подробнее о новой короткой программе Саши и Димы. Что в ней заложено? И почему выбор пал именно на эту тему?

— На самом деле, эту музыку мы нашли очень давно и предложили ребятам. Ребятам она тоже очень понравилась, мы решили, что будем пробовать ставить под неё. Идея родилась из самой песни. Песня «Богема» — про художника, который скучает по своей музе, с которой он жил на Монмартре, которую рисовал обнаженной. И вот он вспоминает свои ощущения сильной влюбленности. А Саша как мираж появляется, играет с ним и потом всё равно от него ускользает, и он остаётся один.

— Лирически это достаточно сложные образы. По-вашему, актерски ребята справляются?

— Мне кажется, что очень хорошо справляются. Мы поставили эту программу ещё весной, потом случился их переход, и они решили эту программу оставить. Мне кажется, они доработали актёрскую составляющую. Они, безусловно, понимают, про что они катают. Дима раскрывается актёрски, Саша себя очень нежно ощущает — она очень женственная, трогательная. Я ребятами довольна.

— В этом сезоне достаточно много фигуристов катается под «Богему». Расстроило ли вас то, что музыка оказалась распространённой?

— Я этого не ожидала, признаю. Понятно, что это одно из ключевых произведений в мире музыки. Меня больше удивило, что другая пара, Осокина/Грицаенко, всё равно решила оставить «Богему», но это их право. Я не знала, что они выбрали эту же музыку, поэтому для меня это было удивлением, однако ничего криминального в этом нет.

— Также хочу поговорить с вами про пару Кадырова/Колесов, с которой вы тоже работаете. У ребят изначально планировалась короткая программа «50 оттенков серого», однако на контрольных прокатах мы увидели другую постановку. Почему?

— Я принимала участие в постановке на музыку «50 оттенков серого», но потом команда уехала на сборы в Сочи, и там уже случились все изменения. Почему было принято такое решение — я не владею информацией. Но какие-то мои наработки остались. И в любом случае программа хорошая.

— Принимаете ли вы участие в создании стиля этой пары?

— Они больше работают с другими специалистами, сейчас я с парами работаю меньше. Основная моя пара была Саша с Димой, и сейчас я переключилась на КМС и юниоров — в этом сезоне активно работаю с ними. А с парами — только если нужно заняться редактурой.

«С Угожаевым и Кутовым потрясающе работать, они отличные спортсмены»

— Насколько интересно работать с юниорами?

— Очень интересно, особенно с Колей Угожаевым и Андреем Кутовым. С ними потрясающе работать, они отличные спортсмены. Мне понравилось придумывать программы для них.

— Николай Угожаев удивил на юниорских прокатах оригинальными постановками. Как они создавались?

— У Коли прекрасный тренер Дмитрий Хромин, который нам с Николаем Морошкиным очень доверяет, за что ему огромное спасибо. Поэтому я не стесняюсь предлагать что-то интересное. Для короткой программы предложила образ шахматиста — вдохновилась этой идеей после сериала «Ход королевы». Но наша программа не связана с сериалом. Я нашла историю советского шахматиста Михаила Таля — Коля даже похож на него в молодости. Мы смотрели очень много референсов, игр шахматистов. Наблюдали за тем, как они сидят, как думают, где у них руки. Мы показывали всё это Коле, объясняли, какой у него должен быть взгляд, какое напряжение он должен показывать. Мне кажется, очень хорошая программа получилась, и Коле она нравится.

А на произвольную вдохновил показ Yves Saint Laurent 2021 года, точнее, видео, которое они сделали в рамках показа. Мне безумно понравилась музыка Себастиана — это очень талантливый музыкант. Мы решили сделать такую модельную историю. Коля сам очень высокий, красивый, худой. У нас все пазлы сошлись. А когда у Коли получается отключить напряжение и слиться с музыкой — выходит завораживающе.

Николай Угожаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как вы готовили Колю к образу модели? Смотрели какие-то показы, отрабатывали позы?

— Да, я даже иногда приношу модельные альбомы на каток, видео показов, чтобы развивать в ребятах разные стороны. Насчёт Коли — я подстраивала программу под него, делала позировки в его органике — и он их чувствует.

— Какие у вас впечатления от работы с Андреем Кутовым? Он творческая личность, это отражается в фигурном катании?

— Андрей безумно танцевальный — это мне нравится. У него красивые руки, красивые линии. Андрей очень творческий. В короткой программе я решила показать, что он может быть не только красивым лириком, но и дерзким. В произвольной он уже в более привычном для себя образе. Николай Морошкин продолжил тему, которая была в его прошлой короткой программе — ангелы и демоны. Там он уже в своей стезе.

— Сложно ли было раскрыть Андрея в такой дерзкой музыке, как Depeche Mode?

— На самом деле, нет. Сначала ему эта музыка не очень понравилась, для него это было что-то новое. Он очень классический мальчик во всех отношениях. Но потом он начал наслушивать эту музыку, больше её понимать, у него начало получаться то, что я от него хочу. Больше резких движений, больше дерзкого посыла. Мы нарабатывали, нарабатывали, и ему началó нравиться — это стало видно.

«Танец Пападакис и Сизерона под Made for love — это тот случай, когда ты наблюдаешь за фигуристами и забываешь, что это спорт»

— Насколько активно вы сейчас следите за фигурным катанием?

— Я внимательно слежу за российскими стартами. Когда выпадают соревнования в Петербурге, всегда прихожу. За международными следить не всегда успеваю. Но что-то важное, безусловно, смотрю.

— Есть ли какие-то постановки в фигурном катании, которые вы увидели и которые вас поразили?

— Танец Пападакис и Сизерона под Made for love. Это тот случай, когда ты наблюдаешь за фигуристами и забываешь, что это спорт. Это очень красиво! Они для этой постановки приглашали профессиональную танцовщицу по вакингу, она помогала им с хореографией. Видно, что они в этом стиле разбираются, а не просто выучили какие-то движения для программы. Это суперкруто.

— Недавно прошли контрольные прокаты. Какие постановки наших фигуристов вам понравились?

— У мальчиков мне понравилась короткая программа Марка Кондратюка, где он тореадор. Она сделана хорошо, видно, что он чувствует эту испанскую корриду. Из девочек было очень приятно посмотреть на Лизу Туктамышеву. Очень красиво она скатала, глаз отдыхал. У пар, безусловно, мне понравились Бойкова/Козловский и наши Мишина/Галлямов — очень хорошо в короткой программе себя показали. Как хореограф могу сказать, что это классная работа. В танцах мне понравились Морозов/Ерёменко. Они очень слаженные, красивые.

— Чего бы вам хотелось от себя привнести в фигурное катание?

— Стиль и эстетику, безусловно. Хочется находить нестандартные решения и помогать раскрываться спортсменам с разных сторон. Делать впоследствии упор на эксклюзивность, для меня как для создателя это важно.