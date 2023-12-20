Собирает награды даже после Олимпиады. Почему Щербакова должна стать «Королевой фигурки»?

В этом году Аня не соревновалась, но это не значит, что она не заслужила признание.

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» вышла на финишную прямую! Известны имена всех финалистов, и подписчикам телеграм-канала «Ход коньком» осталось выполнить самое ответственное задание — выбрать победителей этого престижного конкурса.

У женщин в четвёрке народных избранниц оказались Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева и Александра Трусова. Отдать предпочтение только одной — невероятно сложная задача, ведь каждая в 2023 году достигла успехов в различных областях и заслуживает стать коронованной особой. Однако выразить симпатии всё-таки необходимо одной-единственной девушке. Самой, по вашему мнению, достойной.

Помните: ваш голос может оказаться решающим в борьбе за гордый титул «Королевы фигурки». Поэтому не спешите, а подумайте, как следует, прежде чем переходить к голосованию.

Для меня же вопрос, кто фаворит этой захватывающей гонки, не стоял: Анна Щербакова в этом году стала самой влиятельной фигуристкой России, даже ни разу не выйдя на соревновательный лёд. Рассказываю, как это произошло.

За Щербакову сражались иностранные болельщики

Фигурное катание — это не только про спортивные достижения, хотя у Анны Щербаковой их в избытке. Ученица Этери Тутберидзе собрала за свою карьеру много важных наград: золото Олимпиады, чемпионата мира, командного мирового первенства, два серебра чемпионатов Европы и три медали высшей пробы на чемпионатах России. И практически каждый раз обстоятельства играли против фигуристки, которая выигрывала благодаря невероятной силе духа.

Победа на Играх в Пекине далась Щербаковой непросто, но она сделала это и затем ушла на заслуженный отдых. В этом году Аня не выходила на соревновательный лёд, однако она продолжила развиваться в фигурном катании, поэтому и заслужила носить звание «Королева фигурки».

Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прошлой зимой спортсменка была номинирована на престижную премию ISU Skating Awards и, хотя она не стала лауреатом, признание, полученное ей по всему миру, было трудно не заметить. Болельщики массово поддерживали Щербакову, а многие и вовсе возмущались решению чиновников и защищали право Ани на победу. По мнению фанатов, олимпийская чемпионка 2022 года должна была стать «Самым ценным спортсменом».

Фигуристка изо всех сил старалась оправдать надежды поклонников и решила посвятить себя новым сферам жизни. Сначала Щербакова попробовала тележурналистику, став ведущей «Ледникового периода», что получилось у неё просто замечательно, а затем отправилась улучшать свои артистические навыки в различные шоу. Аня стала звездой многих представлений и засветилась у лучших продюсеров страны — Татьяны Навки, Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе.

При этом популярность Щербаковой росла не только внутри страны, но и за её пределами. Китайская фан-база Ани огромна и, главное, преданна ей. В памятную дату победы на Олимпиаде болельщики из Китая устроили необычный сюрприз для спортсменки — заказали трансляцию-поздравление на билборде в центре Нью-Йорка. По-настоящему королевский подарок для той, кто этого достоин. Отблагодарила своих фанатов Щербакова, приняв участие в нескольких китайских шоу.

Щербакова передала опыт зарубежным специалистам

Полученный опыт Аня использовала с пользой. На турнире шоу-программ фигуристка выступила с проникновенной постановкой «17 мгновений весны» и с ходу взяла бронзовую награду. Спортсменке удалось так натурально изобразить тоску и боль, что сердце разрывалось на части. Даже судьи не могли сдержать слёз.

Актёрское перевоплощение Щербаковой — её козырь на протяжении всей карьеры. Тысячи юных фигуристок мечтают узнать секрет чемпионки, и та им в этом не отказывает. Мастер-классы Аня посещает не только в России. Чемпион Европы Флоран Амодио приглашал победительницу Олимпиады к себе в школу, чтобы она смогла научить чему-то новому его воспитанников.

«Анна дала несколько советов моим лучшим фигуристам, мы провели небольшую встречу. У моих спортсменов было много вопросов. Знаете, я чемпион, я тренер. Когда ты тренируешь, можешь тысячу раз сказать одно и то же, но, если Анна скажет один раз, они будут слушать по-другому», — отметил Амодио, назвав появление Ани «главным сюрпризом года».

«Аня — вакуум добра, света, ответа, летящая птица»

С ним трудно не согласиться. Это уникальная фигуристка, в которой сочетаются высочайший уровень подготовки, артистическое мастерство и интеллект. За что бы она ни взялась — всё у неё получается. Любая сфера фигурного катания, будь то соревнования, шоу или мастер-классы, подвластна ей.

Уверена, что если Щербакова захочет стать тренером, то из неё выйдет чудесная наставница. Как лидер Аня уже не раз себя проявляла. В этом году фигуристка вела к победе свою команду юниоров на Кубке Первого канала. Спортсменка отлично поддерживала ребят и мотивировала их выдавать лучшие прокаты. И у неё получилось.

Перечислять достоинства Анны Щербаковой можно бесконечно, но точнее всего её описал недавний юбиляр Илья Авербух:

«Аня мне симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и своими очень важными, заложенными в первую очередь родителями принципами. Жизненными принципами. Я уверен, что кто-кто, а Аня точно в жизни не потеряется, она замечательно выражает свою мысль.

Аня — это вакуум добра, света, ответа. Она летящая птица — такая она и есть в жизни. Именно на таких людях, в общем-то, стоит наша Земля», — сказал хореограф.

Анна Щербакова несомненно — истинная «Королева фигурки» — 2023! Давайте поддержим её голосами в телеграм-канале «Ход коньком» и воплотим в реальность для неё этот титул.