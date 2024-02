«Никто никогда так не прыгал!» Новая звезда Тутберидзе привела Тарасову в восторг

Короткая программа у девушек на первенстве России позади, и в лидерах снова ученицы Этери Тутберидзе. Чем поразили публику Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова?

Правила короткой программы очень ограничивают участниц, так что основную ставку все делали на чистое катание, и зрители действительно увидели минимум ошибок. Каждая оплошность при этом стоила очень и очень дорого.

Тройной аксель в заявке стоял только у Маргариты Базылюк, по ходу сезона из девушек-юниорок в короткой программе рисковала только эта спортсменка. В Саранск Базылюк ехала в статусе фаворита после искромётной победы на чемпионате России по прыжкам, и в короткой программе она этот статус оправдала.

В «Малефисенте» Маргариты практически не к чему было придраться – каскад с тройным акселем и тройным тулупом на отличные плюсы, двойной аксель, а затем тройной лутц в бонусной зоне. «Никто никогда так не прыгал!» – воскликнула Татьяна Тарасова после этого элемента. Удивление со знаком минус – второй уровень дорожки шагов, однако это не помешало Маргарите выйти в лидеры с результатом 74,30 балла.

Алиса Двоеглазова перед первенством России столкнулась с травмой колена, но успела восстановиться аккурат к турниру. Короткая программа «Hymne a l’amour» удалась Алисе на ура: все прыжковые элементы фигуристка исполнила с длинными сложными выездами и получила за них хорошие надбавки. Единственная недоработка – третий уровень на дорожке шагов. Судьи оценили прокат Алисы на 73,50 балла.

Алиса Двоеглазова Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Академию «Ангелы Плющенко» в этом году на первенстве представляют три фигуристки. Очень энергичный прокат выдала в первой разминке Алиса Юрова. Когда-то под песню Билли Айлиш каталась Алёна Косторная, будучи в «Ангелах», а теперь это делает Алиса. Прыжковые элементы были исполнены не так уверенно, как хотелось бы, а ещё судьи отметили неверное ребро на флипе. Прокат принёс спортсменке 62,34 балла.

Кира Трофимова в этом сезоне запомнилась взрослой постановкой под музыку из «Мулен Руж». Все прыжковые элементы Трофимова сделала на плюсы от судей, из недочётов можно выделить одно из вращений второго уровня и дорожку третьего, на которых спортсменка потеряла часть драгоценных баллов. Результат Киры – 67,48 балла.

Мария Мазур сделала обидную ошибку в прокате под «Малагенью». Обязательный прыжок – лутц – был исполнен только в один оборот. Со всеми остальными элементами Маша справилась на высоком уровне, но ошибка отбросила её далеко от группы лидеров. Судьи оценили прокат Марии на 60,28 балла.

Полина Тихонова выдала очень яркий дебют на первенстве России. «Честное слово, просто браво!» – сказала о прокате Полины Татьяна Тарасова. Блюзовая постановка выглядела очень цельно и очень взросло, и к прыжкам, и к вращениям у судей не возникло никаких вопросов, а дорожку шагов оценили на четвёртый уровень сложности и хорошо отплюсовали. 69,15 балла – результат Полины.

Лидия Плескачёва из группы Светланы Пановой удивила постановкой под композицию Александра Цфасмана – «Снежинки». Бросается в глаза и необычная расстановка элементов: каскад тройной флип – тройной тулуп Лида исполняет в самом конце программы, перед заключительным вращением. На 68,47 балла оценили судьи прокат московской спортсменки.

Фигуристки из группы Екатерины Моисеевой приехали бороться за самые высокие места. Хорошо шёл прокат у Миланы Лебедевой, на хорошие плюсы исполнила фигуристка обязательные аксель и лутц, но допустила ошибку на каскаде флип-тулуп. «Я даже не ожидала, что она может делать ошибки, ничто не предвещало», – отметила в эфире Татьяна Тарасова. 65,09 балла – результат Миланы.

София Дзепка и Алёна Принёва вытянули номера в последней стартовой группе. Блюз Софии прозвучал мощно и по-элегантному. «Она каталась заметно», – отметила в трансляции Татьяна Тарасова. 70,75 балла заработала София, впечатлив судей не только чистотой элементов, но и своим катанием.

Алёна, увы, не смогла справиться со своей программой «Чёрный лебедь». Дорогую ошибку допустила фигуристка во второй половине: прицепила к тройному флипу со сложного захода лишь одинарный тулуп. 62,01 балла получила Алёна, и пока это, к сожалению, только третье место с конца.

Алена Принёва Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Мария Гордеева из группы Сергея Давыдова не отобралась на первенство России напрямую, но заменила Викторию Морозову и выступила в Саранске. Во второй половине проката Маша справилась с каскадом тройной риттбергер – тройной тулуп, сделав ставку на более надёжный вариант. 65,50 балла получила Гордеева за свой прокат. Не стала рисковать и Варвара Кравчина, которая тренируется в ЦСКА, но у Светланы Соколовской. Чистое катание показала Варя под композицию Starry Night, заработав 62,75 балла.

Впервые на первенство России отобралась и Екатерина Ципухина. Ученица Виктории Буцаевой – одна из самых высоких фигуристок на этом турнире, в 14 лет её рост составляет почти 170 сантиметров. В Саранске Катя также обошлась без риска и сделала ставку на проверенные элементы, набрав 65,59 балла.

Петербургскую школу фигурного катания представляют группы Алексея Мишина и Олега Татаурова. Надежда Понтелеенко вихрем пронеслась сквозь свою короткую в индийском стиле и получила похвалу от Татьяны Тарасовой. Легендарный тренер отметила, что Надя очень точно ускоряется по ходу программы, соответствуя музыке. Результат Понтелеенко – 63,69 балла.

Агата Петрова в свои 13 лет выступает уже на втором первенстве России. В Саранске она показала зрителям постановку от Бенуа Ришо под The Flying of the Leaf. С прыжками Агата справилась на хорошие надбавки, но потеряла баллы на дорожке шагов и на двух вращениях (третий уровень вместо четвёртого). Результат в 67,52 балла помог Агате попасть в сильнейшую разминку на произвольную программу.

Агата Петрова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Открывала соревнования Мария Красножёнова из группы Ирины Смирновой, которая представляет на соревнованиях республику Мордовия. Маша начинала свой путь в фигурном катании именно в этом городе, а на своём дебютном первенстве представила программу под «Список Шиндлера» и заработала 53,00 балла.

Чистый прокат выдали и фигуристки, которые тренируются не в Москве и в Петербурге. Риана Кадырова из Казани тоже порадовала зрителей чистым прокатом, не потеряв ни один из элементов и допустив ошибку лишь на дорожке шагов (лишь второй уровень). Результат Рианы – 65,19 балла. Елизавета Лабутина из Свердловской области выдала мощный прокат под саундтрек к фильму «Тёмный рыцарь», заработав 67,30 балла. «Можно фотографировать каждую секунду, и везде будет ровное положение», – отметила про Лизу Татьяна Тарасова.

Победительница первенства России станет известна уже завтра, 7 февраля. В произвольной программе у Маргариты Базылюк целая россыпь козырей: это и четверные тулупы, и четверной сальхов, и даже тройной аксель. Но Алиса Двоеглазова отстаёт от соперницы лишь на один балл, а в арсенале у этой фигуристки тоже есть квады.