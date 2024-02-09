«Здоровье — прежде всего». Как Тутберидзе с улыбкой помогает худеть героиням реалити-шоу

Директор базы похудения — вот так устрашающе звучит должность Этери Тутберидзе в рамках нового реалити на телеканале «Пятница». Громкая премьера шоу о похудении состоялась 8 февраля, а знаменитый тренер по фигурному катанию дебютировала в нём в качестве телеведущей. Задача Тутберидзе — поддерживать девушек весом более 100 кг в их нелёгком пути к здоровому телу и помогать не терять мотивацию.

Продюсеры действительно явно не прогадали, позвав «железную леди» нашей фигурки сниматься в проекте. Более подходящей и при этом яркой, известной личности на роль наставницы худеющих девушек трудно представить. Даже верховная глава наших художественных гимнасток Ирина Винер, наверное, не была бы более убедительна, чем Тутберидзе.

Уже в первой серии Этери Георгиевна поразила броскими изречениями, способными мигом избавить от бессилия или приступа якобы лени. А ведь в шоу она определённо старалась быть мягче и сияла ослепительной улыбкой.

Премьера в разгар скандала с дисквалификацией Валиевой

Дебют Этери Тутберидзе на телевизионном поприще очень неудачно совпал со скандалом, разбушевавшемся после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг на четыре года. После оглашения жёсткого вердикта спортивного арбитражного суда (CAS) в понедельник, 28 февраля, до сих пор всплывают подробности громкого дела. Детали процесса вызывают смех сквозь слёзы: кажется, будто спортсменку и не пытались реально защитить.

Крайне удручает и то, что сама Тутберидзе не удосужилась выступить непосредственно в суде и максимально поддержать таким образом свою ученицу. Вместо этого тренер ограничилась письменными показаниями, в которых, по сути, отвергла какую-либо причастность к произошедшему. Теперь же она блистает на одном из самых популярных развлекательных телеканалов страны — вовремя, что уж тут скажешь.

Конечно, вряд ли Тутберидзе могла сдвинуть дату премьеры на «Пятнице». К тому же о выходе 8 февраля реалити «Большие девочки» стало известно ещё до печальной развязки допинг-истории Камилы, а съёмки и вовсе проходили в прошлом году. Тем не менее очень странно сейчас наблюдать улыбающуюся с экранов Этери Георгиевну. И ведь речь не об одной единственной передаче: телеслава тренера олимпийских чемпионок растянется на несколько недель.

Кстати, важно вспомнить, что золото Олимпиады под руководством Тутберидзе на данный момент завоевали три одиночницы: Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Есть чем гордиться. Но это точно не рекордное количество олимпийских чемпионов среди наших тренеров. Воспитанники Татьяны Тарасовой, например, в своё время выиграли семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных. Однако благодаря проекту «Большие девочки», зрители, не слишком погруженные в фигурное катание, будут считать Тутберидзе величайшей рекордсменкой. Её первое появление в реалити-шоу обставили очень эффектно.

«Большие девочки» на «Пятнице» Фото: Кадр из видео

«Один из самых успешных тренеров в мире по фигурному катанию, воспитала рекордное количество олимпийских чемпионов — Этери Георгиевна Тутберидзе. За её методами работы наблюдает весь мир. Её критикуют и превозносят. Но именно её фирменный стиль работы гарантирует лучший результат. Директор базы похудения проконтролирует каждый килограмм, ведь в похудении, как и в спорте, дисциплина определяет результат», — именно так представили Этери Тутберидзе в момент её первого появления в реалити-шоу.

Восторг в адрес Тутберидзе выразили и героини проекта — девушки с весом более 100 кг обрадовались, что попали в её руки.

«Я ваще в восторге с Этери! Клянусь, я все видео с ней смотрела. Знаю, какая она жёсткая, строгая, властная женщина. Просто у обычного человека не выросло бы столько олимпийских чемпионов, а она как раз таки… Вот я люблю таких жёстких людей», — призналась одна из участниц «Больших девочек» в эфире «Пятницы».

«Я вижу нашу прекрасную Этери. Я прям кайфую от неё. Для меня это идеал женщины, идеал спортсменов, на которых хотелось бы равняться», — поделилась другая участница.

«Я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными»

Вопреки ожиданиям, особой жёсткостью и строгостью в реалити-шоу Тутберидзе не отличилась. По крайней мере, в первой серии. Героинь, которые опоздали с ней на встречу, с трудом преодолев 10 км пешком, она встретила весьма дружелюбно. Наказывать исключением никого не стала, но напомнила о важности дисциплины.

«Доброй ночи, девушки, я очень рада вас видеть, меня зовут Тутберидзе Этери Георгиевна. Я тренер по фигурному катанию и директор этой базы. Девушки, я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными. Прямо сейчас передо мной стоит 13 участниц, которые готовы изменить своё тело и образ жизни. Здесь под нашим руководством вы проведёте ближайшие три месяца. И помните: дисциплина определяет результат», — сказала Тутберидзе.

«Большие девочки» на «Пятнице» Фото: Кадр из видео

Ещё одна неожиданность — разрешение Тутберидзе не проходить полосу препятствий девушке с больной ногой. Девиз «здоровье — прежде всего» как-то расходится с многочисленными историями её фигуристок, катавшихся с травмами.

«Эльнара, я знаю, что провели медицинское обследование и врачи рекомендовали семь дней не давать нагрузку на твою ногу. И мы не можем рисковать твоим здоровьем, поэтому сегодня ты участвуешь как зритель. Ты можешь поддерживать девочек как морально, так и физически. Здоровье — прежде всего», — заявила Тутберидзе.

Впрочем, добродушие Этери Георгиевны не должно удивлять: в реалити-шоу ни за диеты, ни за тренировки она не отвечает. Этим занимаются отдельные квалифицированные специалисты. Психолог там тоже отдельный. Задача Тутберидзе вдохновлять и поддерживать девушек на пути к здоровому телу и следить за их прогрессом в похудении. Каждую неделю одну из участниц, скинувшую меньше всех килограммов, должны исключать, а победительнице в самом конце вручат один миллион рублей.

«Болит нога — работай руками»

В телепроекте Тутберидзе также доверили главнейшую процедуру — контрольное взвешивание участниц на огромных весах под прицелами камер. После этого мероприятия она вместе с другими экспертами реалити-шоу определяет, кого из девушек нужно исключить.

Процедура эмоциональная. Потерянные килограммы переводят в проценты от первоначального веса. Этери Георгиевна радуется успехам героинь и с улыбкой озвучивает, на сколько они похудели. Однако в первой серии её порадовали не все. Больше всего Тутберидзе расстроила та самая девушка, которой она разрешила не проходить полосу препятствий из-за больной ноги. Участница скинула лишь 1 кг, и директор базы похудения строго её отчитала.

«Ты достаточно работала? Как ты думаешь, ты могла сделать что-то большее? Могла? А почему не делала? Нагрузки были запрещены для ноги. Можно же делать столько всего. Болит нога — работай руками», — жёстко провозгласила Тутберидзе.

«Большие девочки» на «Пятнице» Фото: Кадр из видео

Теперь понятно, почему Тутберидзе считала вполне возможным участие Алёны Косторной в чемпионате России — 2022, несмотря на сломанную руку. Коньки же надевают на ноги, а они у бывшей воспитанницы были в рабочем состоянии — «можно» побороться за место в олимпийской сборной.

Алёна, как мы знаем, к счастью, работать одними ногами тогда не стала и вскоре покинула «Хрустальный».

Девушка, скинувшая всего 1 кг в первой серии «Больших девочек», пока никуда не ушла, как и другие героини. Этери Тутберидзе решила, что им всем необходимо дать шанс продолжить путь к здоровому телу под контролем специалистов.

Жаль, что, в отличие от телешоу, второй шанс в фигурном катании случается редко. Будет ли у Камилы Валиевой ещё одна попытка выиграть Олимпийские игры и поможет ли ей в этом Тутберидзе? Едва ли.