«Личные соревнования отдам молодому спортсмену». Приключения Плющенко на Олимпиаде в Сочи

Почему чемпион снялся с личного турнира и справедливо ли поступили с Максимом Ковтуном? Разбираемся спустя 10 лет.

Юбилейные недели Сочи-2014 продолжаются: 10 лет назад в России прогремели, возможно, лучшие в истории зимние Олимпийские игры, а теперь мы вспоминаем, как это было.

К сожалению, на этой Олимпиаде были не только яркие страницы, и речь не о последовавшем после допинговом скандале. Он никак не затронул фигурное катание (за исключением Аделины Сотниковой, которая почему-то решила, что сдала в Сочи положительную допинг-пробу), однако неоднозначная история всё же произошла во время самих Игр, и она была связана с Евгением Плющенко.

Тогда ещё 32-летний фигурист, приехав на Олимпиаду в статусе легенды, помог сборной России выиграть командный турнир, но снялся с личного, оставив страну вообще без представителя мужского одиночного катания на домашних Играх.

Как же это произошло?

Начало олимпийского сезона

Имея уже несколько олимпийских медалей (серебро Солт-Лейк-Сити-2002, золото Турина-2006 и серебро Ванкувера-2010), Евгений Плющенко поставил себе цель выступить в Сочи и приумножить количество самого ценного спортивного золота: всё-таки, по его мнению, судейство на последней Олимпиаде было несправедливым и лишило его первого места в пользу американца.

Предолимпийский сезон-2012/2013 вышел у Евгения невнятным по причине здоровья: он в очередной раз выиграл чемпионат России, но не смог защитить титул на Евро, снявшись с произвольной программы из-за травмы спины.

Фигурист перенёс очередную операцию в израильской клинике и вернулся на лёд. Для потенциального участия в Олимпиаде ему было необходимо выполнить требуемый ISU техминимум, и он отправился в Ригу на турнир Volvo Open Cup, где, естественно, без проблем справился с задачей.

Но Плющенко всё ещё было необходимо пройти национальный отбор — ведь в мужском одиночном катании у России была всего одна квота. Так вышло потому, что на чемпионате мира 2013 года Максим Ковтун (ставший лучшим из россиян на Евро) занял лишь 17-е место. Это позволяло отправить на Игры только одного фигуриста от страны.

Поражение на чемпионате России и закрытый прокат

Но на чемпионате России — который, кстати, проходил как раз в сочинском «Айсберге» — произошло нечто непредвиденное самим Плющенко и нашей федерацией фигурного катания.

Чемпионат России выиграл 18-летний Максим Ковтун — и довольно убедительно, превзойдя Плющенко на шесть баллов и исполнив два разных четверных (что по тем меркам было признаком очень высокого класса — это сейчас тулупом и сальховом не удивишь даже зелёного юниора).

Евгений Плющенко и Максим Ковтун на чемпионате России – 2014 Фото: РИА Новости

Плющенко, как ни в чём ни бывало, объявил, что пропустит чемпионат Европы ради подготовки к Олимпиаде, а команда Ковтуна была настроена отправить на Игры своего фигуриста. Была жёстко настроена и Татьяна Тарасова, которая числилась консультантом спортсмена при тренере Елене Буяновой.

«К планам Жени мы никакого отношения не имеем. Думаем только про то, чем занимаемся. Очень важно, чтобы Плющенко выступил на этих Олимпийских играх. И я думаю, что это произойдет. Но мы тоже собираемся выступать, и не просто выступать, а показывать результат».

Так заявила Татьяна Анатольевна в комментарии ТАСС, и непосвящённому зрителю было непонятно, как и Плющенко, и Ковтун собираются выступать в Сочи при одной квоте.

Что же произошло потом?

На чемпионат Европы поехали Ковтун, Сергей Воронов (бронза чемпионата России) и Константин Меньшов (четвёртое место).

Ковтун на чемпионате Европы стал худшим из россиян (пятое место против серебра Воронова и бронзы Меньшова) и ещё серьёзнее заставил усомниться в своих олимпийских притязаниях.

Федерация устроила для Плющенко закрытый прокат произвольной программы, и это убедило чиновников.

Было объявлено, что единственную российскую квоту России в Сочи заполнит именно Евгений.

Золото в команде и снятие с личного турнира

Плющенко отлично представил страну в командном турнире, не уступив принципиальным соперникам из Канады ни в короткой, ни в произвольной программе. Сделав по четверному тулупу в каждом прокате, он получил своё второе золото вместе с Юлией Липницкой, Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым, Ксенией Столбовой и Фёдором Климовым, Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым, Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым.

Потом Волосожар и Траньков выиграли турнир спортивных пар, а 13 февраля пришла очередь выступать мужчинам-одиночникам. Плющенко попал во вторую разминку из-за низкого рейтинга (он составляется на основе выступлений за последние сезоны) и раскатывался вместе не то что с нетитулованными, но с откровенно малоизвестными фигуристами, некоторые из которых в итоге не квалифицировались в произвольную программу.

Дальнейшие кадры быстро облетели весь мир: вот Плющенко замедляется, сгибается, держится за спину… Его лицо явно искажено от боли, а потом он подъезжает к судьям и что-то им говорит.

Евгений Плющенко снимается с личного турнира Сочи-2014 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ещё до официального объявления становится ясно, что он не выступит в личном турнире, а фантасмагории происходящему добавляет сидящая на трибунах Яна Рудковская в смешной шапке — её часто выхватывают камеры

Почему федерация не сделала замену?

Помните уже цитировавшееся здесь интервью Татьяны Анатольевны, где она планировала выступление на Олимпиаде и Плющенко, и Ковтуна? Так вот — сам Плющенко планировал то же самое. Помимо заявления о неучастии в чемпионате Европы, он сказал следующее:

«На Олимпиаде, думаю, выберу командный турнир, а молодому и перспективному спортсмену отдам личные соревнования. Я здраво рассуждаю и адекватно всё оцениваю – мне будет достаточно выступить в командном турнире, в котором сборная России может рассчитывать на золото».

И это было крайне неосторожно. Учитывая, что по правилам в случае одной доступной лицензии участвовать в Играх может только один фигурист, ISU и МОК никак не могли допустить подобную замену со стороны России. На всякий случай наша сторона настояла на введении правила о замене по травме, но всё же не стала пользоваться лазейкой. Также некоторые источники сообщили, что такая замена была возможна только на следующее утро после командного турнира.

Официальные представители сборной России ничего внятно объяснить не сумели. Так устами самого Плющенко появился мем «до Ковтуна не смогли дозвониться», потом Валентин Писеев это опроверг, заявив, что у фигуриста был грипп — поэтому звонить ему даже не стали. Сам Ковтун позже поиронизировал над этим моментом, а почему звонить не стали второму запасному, Сергею Воронову, история умалчивает.

Видимо, всё же потому, что согласно регламенту сделать замену уже было невозможно. Ну или потому, что Плющенко проспойлерил сценарий за полтора месяца, и следовать ему было бы неэтично. Международные организации всё бы поняли, а у Плющенко уже были проблемы в 2010 году, когда он заявил о травме, но при этом участвовал в шоу.

Это было хоть как-то справедливо?

С точки зрения Ковтуна, его команды и его персональных болельщиков — конечно, нет. Но Олимпийские игры, особенно домашние — редко про справедливость, а чаще про холодный расчёт, которому последовала федерация.

К слову, чиновники подстраховались — в критериях отбора на сочинскую Олимпиаду не было указано, что единственную мужскую квоту займёт чемпион России.

«Кандидатура спортсмена в мужском катании будет определена на основании заключения экспертной группы и рекомендации всероссийского тренерского совета, принимая главным образом во внимание потенциал данного фигуриста к завоеванию наиболее высокого места в командных и личных соревнованиях на Олимпийских играх» — говорилось в документе.

Евгений Плющенко с медалью Сочи-2014 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Скорее всего, рискованную карту со здоровьем Плющенко не стали бы разыгрывать, если бы не командный турнир. А он стоял первым в списке приоритетов — было вопросом престижа выиграть первый в истории командник именно дома, «омедалив» максимально возможное количество фигуристов.

Безусловно, Максим Ковтун — фигурист новой формации, который ближе к нынешнему поколению мультиквадистов, а не к эпохе Плющенко — Ламбьеля — Жубера, где четверной тулуп был гвоздём любой программы. Максим исполнял только два вида квадов и не замахивался на старшие, но Плющенко не снилось и это. И, конечно, «в вакууме» Ковтун был технически одарённее Плющенко и потенциально мог набирать больше великого ветерана. Да и его постановки олимпийского сезона — фламенко в короткой и первый концерт Чайковского в произвольной — были свежее и современнее олдскульных ретропрограмм Плющенко. Не по выбору музыки — она-то как раз очень даже классическая — именно по насыщенности и хореографическим находкам.

Однако в послужном списке Ковтуна был не только победный чемпионат России. Был и недавний чемпионат Европы, где он проиграл Воронову и Меньшову, и последний чемпионат мира, откуда именно он привёз эту единственную квоту вместо хотя бы двух, сделав, например, каскад три — один в короткой программе и упав с тройного прыжка в произвольной.

Максим Ковтун мог выдавать на вдохновении шикарные прокаты — а мог завалить всё, и это было абсолютно недопустимо в команднике. От Плющенко не требовались чудес — ему нужны были два стабильных проката, позволяющих обыграть фигуристов из Канады и США. А стабильность и крепкие нервы — как раз то, что отличало Плющенко от Ковтуна и даже сейчас отличает Плющенко от многих молодых фигуристов.

Нельзя сказать, что федерация фигурного катания России ошиблась с выбором мужской кандидатуры для сочинского командного турнира. Но грамотнее обставить ситуацию с заменой наверняка было реально — в том числе если бы сам Евгений был менее словоохотливым.