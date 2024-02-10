Как за 10 лет изменились фигуристы, покорившие Олимпиаду в Сочи-2014. Фото

Юлии Липницкой сейчас всего 25 лет, но она уже давно не выступает.

Олимпийские игры в Сочи 10 лет назад были большим триумфом нашего фигурного катания. Россия начала с великолепной победы в командном турнире (первом в истории Олимпиад), и хедлайнером того золота был 32-летний Евгений Плющенко, вернувшийся в спорт. Именно к его выступлению было приковано всеобщее внимание.

Наши фигуристы не остались без медалей и в личных видах. Татьяна Волосожар и Максим Траньков блестяще выиграли турнир спортивных пар, опередив принципиальных соперников — Алёну Савченко и Робина Шолковы из Германии. Аделина Сотникова принесла России историческое золото в женском одиночном катании, а Елена Ильиных и Никита Кацалапов завоевали бронзу в танцах на льду.

За 10 лет произошло очень многое: прошли ещё две Олимпиады, где не было российского флага и гимна, появились новые чемпионы. Естественно, все сочинские герои-фигуристы закончили соревновательные карьеры — даже Юлия Липницкая, которой тогда было всего 15.

Рассказываем, как сложились судьбы спортсменов, и показываем их фото в Сочи-2014 и 10 лет спустя. Некоторые пары пришлось разбить, так как жизненные пути фигуристов разошлись.

Аделина Сотникова

Золото в женском одиночном катании

Сочи-2014 Сейчас

В Сочи 17-летняя Аделина Сотникова стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Её спортивная карьера не продлилась долго: она пропустила следующий сезон из-за травмы, но выступила в телепроекте «Танцы со звёздами» и даже заняла второе место. В сезоне-2015/2016 Сотникова вернулась на соревнования: заняла третье место на этапе Гран-при России и стала лишь шестой на национальном чемпионате.

Спортивная карьера Аделины больше не складывалась: она согласилась на участие в «Ледниковом периоде» и стала победительницей (в паре с актёром Александром Соколовским), а потом перешла от Елены Буяновой к Евгению Плющенко, который уже начал тренировать и открыл собственную школу. Официально Сотникова объявила о завершении карьеры в марте 2020 года, хотя не соревновалась уже давно.

С тех пор она появлялась на страницах медиа благодаря разным инфоповодам, иногда откровенно смешным. Например, Аделина отдала два миллиона рублей гадалке и ошибочно призналась, что в Сочи-2014 сдала положительную допинг-пробу, что было совсем не так. Но закончим на приятной ноте: в 2022 году чемпионка родила сына Адриана, а ещё у неё есть своя школа фигурного катания. Теперь Аделина сама выводит на лёд юных фигуристов.

Юлия Липницкая

Золото в командном турнире

Сочи-2014 Сейчас

10 лет назад Россия ещё не привыкла к 15-летним фигуристкам Тутберидзе и отнеслась к Юлии Липницкой как к феномену. В личном турнире юная девушка не смогла поддержать безошибочный порыв командного и стала только пятой, а потом отправилась на чемпионат мира и взяла серебро.

Постолимпийский сезон получился неудачным, и карьера Липницкой пошла на спад: ни одной победы на этапах Гран-при, непопадание в сборную по итогам чемпионата России. В конце 2015 года она закономерно сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Алексею Урманову. Но и это сотрудничество не было плодотворным — в августе 2017-го мама Юлии объявила о завершении дочерью спортивной карьеры и упомянула, что спортсменка лечилась от анорексии.

После спорта Липницкая очень успешно пробовала себя в роли комментатора фигурного катания и начала работать тренером, открыв «Академию чемпионов Ильиных – Липницкой» вместе с подругой по «золотой» сборной Еленой Ильиных. Но долго школа не просуществовала, и в 2020 году Юлия присоединилась к тренерскому составу академии Евгения Плющенко, где и работает до сих пор. Примерно в то же время у них с мужем, фигуристом Владиславом Тарасенко, родилась дочь Каталина.

Евгений Плющенко

Золото в командном турнире

Сочи-2014 Сейчас

Командный турнир стал последним соревнованием для Евгения Плющенко — теперь двукратного олимпийского чемпиона. Он снялся с личного турнира из-за травмы и с тех пор выходил на лёд лишь в собственных многочисленных шоу и ледовых спектаклях, которые организовывала жена фигуриста Яна Рудковская. Кстати, их семья расширилась — у Саши (Гном Гномыча) появился младший брат Арсений.

В 2017 году Плющенко решил стать тренером и открыл академию, которая получила название «Ангелы Плющенко». Особенно сильно это название громыхнуло спустя три года, когда к Плющенко от Этери Тутберидзе перешли её ценные активы — Александра Трусова и Алёна Косторная. Александра под руководством Евгения выиграла бронзовую медаль чемпионата мира, но позже обе спортсменки вернулись в «Хрустальный».

На данный момент главным тренерским проектом Плющенко является 17-летняя Софья Муравьёва: после дисквалификации Камилы Валиевой — вице-чемпионка России — 2024 и чемпионка России по прыжкам — 2022. Евгений выделяется среди остальных российских тренеров тем, что не боится открыто критиковать судейство и защищать своих фигуристов.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Золото в командном турнире и парном катании

Сочи-2014 Сейчас

Во время Олимпийских игр их полные триумфаторы в парном катании не скрывали свою историю любви, но и не подтверждали официально. Но после Олимпиады всё стало известно. В августе 2015-го Волосожар и Траньков поженились, но не закончили спортивную карьеру — пропустив сезон, они успели ещё раз выиграть чемпионаты Европы и России.

Потом фигуристы посвятили себя семье: в 2017 году у них родилась дочь Анжелика, в 2021-м — сын Теодор. И Татьяна, и Максим регулярно выступают в ледовых шоу и спектаклях, оба принимали участие в проекте «Ледниковый период»: Траньков даже занимал третье место с певицей Юлианной Карауловой. А в 2023 году титулованная пара заявилась на турнир шоу-программ, где соревновалась в том числе с новым поколением фигуристов.

Максим Траньков также успешно совмещает комментаторскую и тренерскую деятельность. Он выступает в роли эксперта и ведущего на Первом канале и входит в тренерский штаб Этери Тутберидзе, где работает со спортивными парами. Его главный проект — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые выиграли личное серебро Олимпиады 2022 года. А сейчас Траньков сосредоточен на работе с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

Золото в командном турнире

Сочи-2014 Сейчас

Танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв в Сочи ещё не были умудрёнными опытом фигуристами, поэтому пошли в следующий олимпийский цикл — правда, практически пропустив следующий сезон. Боброва и Соловьёв ещё трижды стали чемпионами России и завоевали три медали чемпионата Европы.

В 2018 году Катя и Дима приехали на свою третью Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан и снова участвовали в командном турнире, где выступали без замены. На этот раз сборная России взяла только серебряные медали. Те Игры стали последними в карьере фигуристов.

После завершения карьеры Екатерина вышла замуж за фигуриста-парника Андрея Депутата, они воспитывают сына Александра и ждут второго ребёнка. Боброва является ведущей подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» и тренирует фигуристов в собственной школе — причём не только профессионалов, но и любителей. А Соловьёв часто путешествует по миру со своей девушкой — экс-кёрлингисткой Анной Сидоровой.

Екатерина и Дмитрий тоже участвовали в «Ледниковом периоде» (с актёром Макаром Запорожским и ведущей Ольгой Бузовой соответственно), а в 2023-м воссоединились для участия в турнире шоу-программ.

Ксения Столбова

Золото в командном турнире, серебро в парном катании

Сочи-2014 Сейчас

Пара Столбовой и Фёдора Климова после головокружительного успеха в Сочи (мало кто ставил на их личную медаль) просуществовала ещё один олимпийский цикл — до того момента, когда МОК без объяснения причин не допустил дуэт до Олимпиады 2018 года. Фигуристы объявили о пропуске чемпионата мира и завершении сотрудничества.

Ксения решила продолжать спортивную карьеру и нашла партнёра в лице Андрея Новосёлова, который катался за Францию. Из-за карантина (Новосёлов получал российское гражданство) пара пропустила следующий сезон, но не добилась успехов и в следующем. Столбова и Новосёлов заехали на подиум Гран-при ISU в России, а потом снялись с национального чемпионата, и тогда Ксения перестала быть действующей фигуристкой.

Позже она вышла замуж и родила сына по имени Платон. Столбова не раскрывала имени избранника и отца ребёнка — за неё это сделала журналистка Елена Вайцеховская, написавшая, что сын родился у Столбовой и Николая Морозова — знаменитого всему миру тренера и хореографа.

Фёдор Климов

Золото в командном турнире, серебро в парном катании

Сочи-2014 Сейчас

В отличие от партнёрши, после несправедливого непопадания на свою вторую Олимпиаду Климов решил перейти на тренерскую работу. Сперва он помогал своей бывшей наставнице Нине Мозер, а теперь тренирует в Сочи. Среди подопечных Фёдора — молодая пара Карина Акопова и Никита Рахманин, а также юниоры Вероника Меренкова и Даниль Галимов.

Летом 2022-го, спустя три года отношений, Климов женился на Евгении Тарасовой, которая в паре с Владимиром Морозовой стала вице-чемпионкой Олимпиады в Пекине. У Фёдора и Жени пока нет детей — Тарасова и Морозов продолжают кататься в ледовых шоу.

Елена Ильиных

Золото в командном турнире, бронза в танцах на льду

Сочи-2014 Сейчас

Во время сочинской Олимпиады такого не ожидал никто, но после завершения сезона многообещающий дуэт Ильиных/Кацалапов перестал существовать. Произошла рокировка: Елена пошла в следующий сезон с Русланом Жиганшиным, Никита — с его партнёршей Викторией Синициной.

Сперва карьера Ильиных и Жиганшина складывалась успешнее: они выиграли чемпионат России и отобрались на главные старты, но не преуспели ни на Европе, ни на мире. Спустя три не самых успешных сезона Жиганшин объявил о завершении карьеры, и Елена стала кататься с Антоном Шибневым, но и он вскоре ушёл из спорта.

Ильиных открыла академию фигурного катания вместе с Юлией Липницкой, а затем работала в «Ангелах Плющенко», в том числе с Александрой Трусовой. Всё прекрасно у Елены и в личной жизни: вместе с артистом балета Сергеем Полуниным они воспитывают двух сыновей с необычными именами Мир и Дар. Фигуристка получила предложение руки и сердца, но свадьба пока не состоялась.

Никита Кацалапов

Золото в танцевальном турнире, бронза в танцах на льду

Сочи-2014 Сейчас

Когда Кацалапов стал кататься с Викторией Синициной, они «запрягали» дольше Ильиных и Жиганшина, но в итоге добились успеха. Вике и Никите было нелегко: из-за травмы партнёра они пропустили Олимпиаду 2018 года, но в следующий олимпийский цикл дважды стали чемпионами Европы и выиграли чемпионат мира.

Долгожданная Олимпиада-2022 принесла Синициной и Кацалапову личное серебро — Никита, таким образом, стал полным кавалером Игр. К сожалению, золота командного турнира российские фигуристы лишились из-за дисквалификации Камилы Валиевой, но ISU присудил нашей команде бронзу. Так что на данный момент Кацалапов обладает четырьмя олимпийскими медалями: золотой, серебряной и двумя бронзовыми.

В 2022 году Виктория и Никита поженились. Они не выступают на соревнованиях, но продолжают радовать на льду своим искусством: выступают на многочисленных шоу, участвовали в «Ледниковом периоде» (Кацалапов победил в паре с Елизаветой Арзамасовой, а Синицина каталась с конькобежцем Иваном Скобревым) и заняли третье место на турнире шоу-программ.

Бонус: Этери Тутберидзе

Тренер завоевавшей золото командного турнира Юлии Липницкой

Сочи-2014 Сейчас

Правда, Этери Георгиевна сильно изменилась за 10 лет?

Игры 2014 года стали её первой Олимпиадой, а командное золото Липницкой — первым олимпийским золотом. Тутберидзе приехала в Сочи перспективным начинающим тренером, а спустя 10 лет она, безусловно, является одним из лучших тренеров страны не только в фигурном катании, но и во всех видах спорта.

На Олимпиаде-2018 её ученица Алина Загитова взяла золото, а Евгения Медведева стала серебряным призёром. Ещё через четыре года золото и серебро в не менее драматичной развязке завоевали Анна Щербакова и Александра Трусова. Нельзя не упомянуть Камилу Валиеву, которая потеряла все титулы, включая олимпийский командный, из-за допингового дела.

А также чемпионку Европы Алёну Косторную, чемпионку России Аделию Петросян, новоиспечённую победительницу первенства России Маргариту Базылюк и других талантливейших девчонок, которые делают невероятное, штурмуя четверные прыжки и тройные аксели.