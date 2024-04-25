Илья Авербух снялся в «Папиных дочках» с женой. Какую роль он там сыграл?

Культовый сериал «Папины дочки» вернулся на экраны с новыми сериями. Причём вернулся с небольшим сюрпризом для любителей фигурного катания! В одном из эпизодов в качестве камео принял участие Илья Авербух. Знаменитый хореограф женат на Елизавете Арзамасовой, играющей одну из «папиных дочек» Галину Сергеевну, поэтому на съёмочной площадке он появился неслучайно.

Иронично, что Авербуха пригласили принять участие в эпизоде, в котором героиня его жены знакомит родителей со своим возлюбленным. Новый парень Галины Сергеевны даже опустил колкость насчёт Ильи!

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова на съёмках «Папиных дочек» Фото: СТС

Авербух — теперь актёр?

Авербух и Арзамасова в браке уже более трёх лет. У супругов очень тёплые и поддерживающие отношения, они часто принимают участие в проектах друг друга. Особенно это касается Лизы: она каталась в «Ледниковом периоде» и даже стала победительницей проекта в паре с Никитой Кацалаповым, а также участвовала в ледовых шоу мужа в качестве певицы. Теперь же пришёл черёд Авербуха появиться в проекте жены. Знаменитый хореограф снялся в новом эпизоде сериала «Папины дочки» — проекта, запустившего карьеру Арзамасовой. Илья сыграл самого себя — он предстал в качестве давнего клиента Галины Сергеевны, которая работает юристом.

Авербух появился в кадре буквально на минуту, хореограф уверяет, что актёрство — это не его. Своим участием в сериале он хотел поддержать супругу, поскольку этот проект для неё уже стал родным.

«Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актёром. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне. В «Папиных дочках», — поскольку я играл самого себя, а всё остальное сделала Лиза, — думаю, что справился. Но карьеру киноактёра начинать не намерен», — признавался Авербух «СтарХиту».

Новый парень Галины Сергеевны не воспринял Авербуха всерьёз

Эпизод, в котором сыграл Илья, был посвящён знакомству нового парня Галины Сергеевны с её родителями. На протяжении серии в кадре появлялись бывшие возлюбленные героини: и её одноклассник Полежайкин, и иностранец Иржи. Ко всем из них парень Галины Сергеевны Борис её сильно ревновал. В конце эпизода в дом к «папиным дочкам» заглянул Авербух, чтобы отдать своему юристу документы. Но вот к мужу Галины Сергеевны в реальной жизни Борис её ревновать не стал. Когда родственники героини ждали от него реакции, он всего лишь пренебрежительно сказал: «К этому?» И на этом серия закончилась.

Съёмки эпизода навеяли на Авербуха воспоминания о его первой встрече с Арзамасовой.

«Лизе тогда было 14, она вместе с мамой пришла на каток в Парк культуры, где снимали «Ледниковый период». Там я впервые увидел и Лизу, и её маму», — поведал Илья «СтарХиту».

Это было около 15 лет назад. Отношения же между актрисой и хореографом завязались намного позже. Сейчас Илья и Лиза уже больше трёх лет счастливо живут в браке, воспитывают общего сына Льва и ждут появления второго ребёнка.