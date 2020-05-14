«Я устал от этой помойки». Железняков удалил все посты об истории с уходом Трусовой

Хореограф Алексей Железняков назвал причину, по которой удалил из социальных сетей все свои посты, касающиеся перехода фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Надоело, специально удалил все посты, если вы думаете, что я буду реагировать дальше на все эти провокации, то не дождётесь, я устал от этой помойки. Работаем дальше!» — написал Железняков на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, Алексей назвал переход Трусовой полным неуважением и предательством. За его словами последовала перепалка с Плющенко, к которой впоследствии присоединилась жена Евгения, продюсер Яна Рудковская. После этого Железняков заявил, что некая женщина психически ненормальная и «психушка ей обеспечена». Позже он, впрочем, пояснил, что говорил не о Рудковской, а о неком блогере.
- 14 мая 2020
-
00:43
- 13 мая 2020
-
21:58
-
21:26
-
19:45
-
16:12
-
15:46
-
14:57
-
14:45
-
13:54
-
13:15
-
12:17
-
11:14
-
10:14
- 12 мая 2020
-
22:40
-
21:13
-
20:55
-
20:22
-
20:15
-
20:00
-
18:16
-
17:27
-
16:49
-
16:40
-
16:36
-
16:34
-
16:32
-
15:57
-
15:33
-
14:42
-
14:20
-
14:00
-
12:52
-
11:52
-
11:06
-
10:16