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«Я устал от этой помойки». Железняков удалил все посты об истории с уходом Трусовой

«Я устал от этой помойки». Железняков удалил все посты об истории с уходом Трусовой
Фигурное катание / Гран-при 0

Хореограф Алексей Железняков назвал причину, по которой удалил из социальных сетей все свои посты, касающиеся перехода фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Надоело, специально удалил все посты, если вы думаете, что я буду реагировать дальше на все эти провокации, то не дождётесь, я устал от этой помойки. Работаем дальше!» — написал Железняков на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, Алексей назвал переход Трусовой полным неуважением и предательством. За его словами последовала перепалка с Плющенко, к которой впоследствии присоединилась жена Евгения, продюсер Яна Рудковская. После этого Железняков заявил, что некая женщина психически ненормальная и «психушка ей обеспечена». Позже он, впрочем, пояснил, что говорил не о Рудковской, а о неком блогере.

Рудковская считает, что хореограф Тутберидзе мстит за отчисление из подтанцовки Билана
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