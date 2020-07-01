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Алина Загитова потеряла 2 тыс. подписчиков после своего поста о поправках в конституцию

Алина Загитова потеряла 2 тыс. подписчиков после своего поста о поправках в конституцию
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова потеряла 2 тыс. подписчиков, после того как опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации. До публикации поста вчера, 30 июня, у неё было 784 тыс. подписчиков, а на момент публикации этой новости у спортсменки осталось 782 тыс. подписчиков.

Напомним, Загитова призвала голосовать за поправки, поблагодарив президента России Владимира Путина, после чего отредактировала пост.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

«Спасибо президенту Путину!» Загитова призвала проголосовать по поправкам в конституцию
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