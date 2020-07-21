Мария Сотскова: мне всю жизнь внушали, что я толстая, ленивая и ничего не добившаяся

Бывшая фигуристка Мария Сотскова рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены после завершения карьеры. Сама 20-летняя спортсменка объявила о прекращении профессиональных выступлений в начале июля.



«Сегодня утром меня пригрело солнышко и я проснулась с ощущением счастья и благодарности за ещё один день. В жизни много испытаний, но все они разрешимы пока ты дышишь.



Я никогда не затрагивала такие серьёзные темы, мой контент скорее о позитивной картинке, чем о переживаниях, которые затронут душу каждого. Но сейчас я считаю, как никогда нужно говорить. Много маленьких девочек и мальчиков (начинающих фигуристов), которые смотрят на нас, как на пример для подражания, хотят быть, как мы! А потом такие ужасающие новости. Нет идеального рецепта, как справляться с обстоятельствами, все люди справляются в силу своего мироощущения.



Тяжело ли мне после спорта? Тяжело, сначала у тебя есть всё о чем ты так мечтаешь, а потом взгляды восхищения меняются на жалость, а ведь нет ничего ужаснее для сильной личности чем жалость. Да у меня были близкие люди рядом, был любимый институт на который я переключалась, чтобы не сойти сума, но не прошло ни дня, чтобы я не вспоминала крики трибун, себя на пьедестале и на льду, понимая, что это безвозвратно, теперь это только в моей голове.



Когда спортсмены говорят, что положили всю жизнь на спорт, это не преувеличение, возможно это даже чуть меньше, чем есть на самом деле.



Есть ли жизнь после? Безусловно она есть, но какая она? Для нормальных людей (не из спорта) мы сумасшедшие, нас трудно понять. Со стороны мы успешные, здоровые и что хочется отметить красивые и стройные. Но не для нас самих, мы себя видим под призмой того, что нам внушали всю жизнь — толстая, ленивая, ни на что не способная, ничего не добившаяся (чтобы нос не задирала). Спасибо, что я с детства была очень уверенная в себе, с высокой самооценкой и сейчас я смогла сохранить хоть немножко любви и уважения к себе, иначе выбили бы всё без остатка.



Я всю жизнь в спорте прожила с чётким осознанием того, что все вокруг в меня вкладывают столько сил, столько времени, а я никогда не оправдываю их надежд, всегда недостаточно хороша. Я всегда извинялась перед родными, тренерами и зрителями, всегда мне было стыдно за себя», — написал Сотскова на своей странице в «Инстаграме».

Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при, серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016 и 2017) и Skate Canada, победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина, мемориал Непелы и Finlandia Trophy, вице-чемпионка мира среди юниоров, серебряный призёр юношеских Олимпийских игр, победительница и серебряный призёр финала юниорского Гран-при, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России.