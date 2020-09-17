Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

ФФККР объявила, что Медведева, Самарин, Морозов и Тарасова пропустят этап Кубка России

ФФККР объявила, что Медведева, Самарин, Морозов и Тарасова пропустят этап Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) проинформировала об изменениях в составе участников первого этапа Кубка России, который 18 сентября стартует в Сызрани. Соревнования пропустят Александр Самарин, Евгения Медведева и спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Александр Самарин и Евгения Медведева пропустят этот этап Кубка России по медицинским показаниям — запрет соревновательных нагрузок. Напомним, после не самого уверенного выступления Медведевой на контрольных прокатах сборной России, стало известно о проблемах двукратной чемпионки мира со спиной.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов снялись с соревнований по причине болезни партнера. Ранее стало известно о заражении Морозова коронавирусом.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020