ФФККР объявила, что Медведева, Самарин, Морозов и Тарасова пропустят этап Кубка России
Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) проинформировала об изменениях в составе участников первого этапа Кубка России, который 18 сентября стартует в Сызрани. Соревнования пропустят Александр Самарин, Евгения Медведева и спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
Александр Самарин и Евгения Медведева пропустят этот этап Кубка России по медицинским показаниям — запрет соревновательных нагрузок. Напомним, после не самого уверенного выступления Медведевой на контрольных прокатах сборной России, стало известно о проблемах двукратной чемпионки мира со спиной.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов снялись с соревнований по причине болезни партнера. Ранее стало известно о заражении Морозова коронавирусом.
- 17 сентября 2020
-
00:57
-
00:02
- 16 сентября 2020
-
23:43
-
22:48
-
22:34
-
21:53
-
19:59
-
19:37
-
18:04
-
17:37
-
16:48
-
16:41
-
16:30
-
16:19
-
15:51
-
15:40
-
15:29
-
15:24
-
15:14
-
14:40
-
14:22
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:25
-
13:12
-
12:58
-
12:44
-
12:39
-
12:27
-
12:11
-
12:08
-
12:02
-
11:55
-
11:48
Партнерский контент