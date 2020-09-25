Солдатова научила Радионову делать правильные селфи

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала совместное фото с четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Александрой Солдатовой.



«Саша сказала, что правильные селфи делаются с телефоном вверх тормашками», — написала Радионова.

Фото можно посмотреть на странице Елены Радионовой в «Инстаграме».

21-летняя Радионова 22 сентября объявила о завершении карьеры. Елена — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. Фигуристка — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.

Солдатова в феврале 2020 года приостановила карьеру из-за расстройства пищевого поведения, с которым, по её словам, уже справилась.

21-летняя фигуристка Елена Радионова объявила о завершении карьеры