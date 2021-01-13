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Станислава Константинова ушла из академии Евгения Плющенко

Станислава Константинова ушла из академии Евгения Плющенко
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Российская фигуристка Станислава Константинова, занимавшаяся в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ушла из команды. Об этом сообщил тренер «Ангелов Плющенко» Александр Волков, ответивший на соответствующий вопрос подписчика в переписке в «Инстаграме».

«Станислава ушла из нашей команды», — написал Волков и уточнил, что спортсменка покинула не только его группу, но и академию.

Константинова объяснила, почему ушла из академии Плющенко

Фото: https://www.instagram.com/volkov_iceteam/

20-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.

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