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Медведева: пожелаю здоровья Косторной, с ней турнир был бы более справедлив

Медведева: пожелаю здоровья Косторной, с ней турнир был бы более справедлив
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева повторила высказанное накануне мнение о странной жеребьёвке Кубка Первого канала, которая была заменена драфтом с сеяными. В итоге две сильнейшие одиночницы — Анна Щербакова и Камила Валиева — оказались в составе команды Алины Загитовой и решили вопрос о победителе. Напомним, три вида из четырёх выиграла команда Медведевой.

«Все вчера поняли моё мнение по поводу жеребьёвки. Это единственный фактор, который я бы изменила. Я как олдскул, сторонник жеребьёвки вслепую. Думаю, о таком формате жеребьёвки, которая была, нужно предупреждать заранее, за пару дней, чтобы была возможность продумать тактику и стратегию. Для меня как для капитана команды было бы очень важно узнать об этом немножко заранее, чтобы было время подумать.

У девочек были три топ-девочки и три, которые немножко ниже рангом. В женском одиночном катании сильная сторона перевешивала, и при любой жеребьёвке были бы неравномерные составы. В этой ситуации пожелаю здоровья Алёне Косторной. Если бы она была в хорошей соревновательной форме, то с ней турнир был бы уравновешен по составу и более справедлив», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Ещё не восстановившуюся после коронавируса чемпионку Европы Алёну Косторную заменила Майя Хромых, которая выступала в команде Медведевой.

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Женя предъявила претензии организаторам Кубка Первого канала. Её команду не спас даже потрясающий прокат юного фигуриста Кондратюка.
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